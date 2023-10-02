Чемпион IndyCar лучше Ферстаппена?! Вот как «американцы» выступали на фоне гонщиков Ф-1

Не так давно выступающий в чемпионате Indy Car Агустин Канапино озвучил достаточно смелую мысль, заявив, что его коллега по «американской формуле» Алекс Палоу по части гоночного мастерства превосходит гегемона Формулы-1 Макса Ферстаппена.

Слова аргентинского пилота естественным образом заставили задуматься: насколько гонщики IndyCar конкурентоспособны по сравнению с коллегами из Формулы-1? В рамках нашего небольшого анализа мы вспомним, как главные звёзды «американской формулы» выступали в мировых/европейских гоночных сериях.

Феликс Розенквист

В европейских «молодёжках» Розенквист выступал относительно долго и в какой-то степени успешно, хотя суперталантом особо не считался. Первым более-менее конкурентным юниорским первенством, в котором Феликс принял участие, стала Евросерия Формулы-3. В 2011-м он завершил чемпионат на пятой строчке (на полном расписании выступали 11 пилотов).

В следующем году шведский пилот продолжил выступления в «трёшке», которая после ребрендинга получила название Европейская Формула-3. В этом первенстве Розенквист проведёт аж четыре сезона – многовато для юниорского чемпионата. И поначалу Феликс демонстрировал относительно неплохие (с поправкой на его богатый опыт в «трёшке») результаты: третье место в 2012-м и вице-чемпионство – в 2013-м. А вот в 2014-м Розенквист выдал по-настоящему провальный сезон: занял всего лишь восьмое место, в пух и прах проиграв новичкам чемпионата Эстебану Окону и Максу Ферстаппену.

Макс Ферстаппен в 2014 году Фото: Peter Fox/Getty Images

На пятый год пребывания в «евротрёшке» Феликсу всё же удалось выиграть чемпионат, но этим достижением он уже вряд ли мог кого-то восхитить, особенно учитывая прошлогодний провал.

Также в послужном списке Розенквиста можно найти один сезон, проведённый в японской Супер Формуле. Феликс с ходу занял третье место в незнакомом чемпионате, однако лучшим среди новичков серии стал вовсе не шведский пилот, а Пьер Гасли, которому до чемпионского титула не хватило всего лишь полбалла.

Александер Росси

Один из двух представителей этой подборки, у которых есть опыт выступлений в Ф-1. По пути к Королеве автоспорта Росси прошёл главные юниорские чемпионаты планеты. Своё восхождение к Ф-1 американец начал с GP3 – четвёртое место по итогам чемпионата 2010 года (чемпионом стал Эстебан Гутьеррес).

Следующий сезон Росси начинал уже в первенстве Формулы «Рено» 3.5 – получилось вполне удачно: американец с ходу взял бронзу (лучший результат среди новичков), опередив Дэна Риккардо по итогам сезона. В следующем году Александеру не удалось развить успех дебютного сезона – всего лишь 11-е место по итогам сезона. Впрочем, на карьерных перспективах американца эта неудача никак не отразилась: сезон-2013 он начинал в GP2.

Александер Росси в составе «Маруси» Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

В главном молодёжном первенстве планеты Росси провёл три сезона, самым успешным из которых предсказуемо стал заключительный. По итогам чемпионата 2015 года Александер взял вице-чемпионство, уступив уйму очков обладателю титула Стоффелю Вандорну.

В том же 2015-м состоялся долгожданный дебют Росси в Формуле-1: в концовке сезона американец провёл пять этапов в составе аутсайдера «Манора». Это были единственные Гран-при Росси в «Королевских гонках». Уже в 2016-м он отправится на родину – в чемпионат IndyCar, где с ходу выиграет престижнейшую гонку «500 миль Индианаполиса».

Кристиан Лундгор

Лундгор – один из самых прогрессирующих пилотов IndyCar. В минувшем сезоне датчанин одержал дебютную победу, а также завершил чемпионат на восьмой строчке личного зачёта (его многоопытный напарник Грэм Рейхол – лишь 15-й).

Что же до выступлений Кристиана в мировых юниорских чемпионатах, то их нельзя назвать ни провальными, ни сверхуспешными. Первым серьёзным испытанием в карьере Лундгора стала Формула-3. Дебют датчанина в столь конкурентном первенстве вышел средним: Кристиан занял шестое место в личном зачёте — при том, что формально все участники проводили в серии первый сезон, хотя кто-то уже выступал на схожей технике ранее в GP3. Чемпионом в тот год стал Роберт Шварцман, но для него «прыжок» был не такой крутой: россиянин пришёл из европейской «трёшки», а датчанин — из Еврокубка Формулы «Рено».

Кристиан Лундгор впереди Роберта Шварцмана Фото: Bryn Lennon/Getty Images

В следующем году Кристиан отправился на повышение в Ф-2: в составе топовой команды «АРТ» датчанин одержал две победы в спринтах, завершив чемпионат на седьмой строчке личного зачёта. Следующий сезон Лундгор провёл намного хуже предыдущего (12-е место), но на то была объективная причина: команда «АРТ» работала на его напарника Тео Пуршера.

Собственно, на этом взаимоотношения Кристиана с юниорскими сериями подошли к концу – сезон-2022 он начинал уже в IndyCar. В какой-то степени можно сказать, что Лундгор в полной мере так и не раскрыл свой потенциал в «молодёжках».

Уилл Пауэр

Пауэр – двукратный чемпион IndyCar и настоящая легенда серии. Гоночную карьеру Уилл начинал в родной Австралии. Успешно прошагав по лестнице домашних юниорских чемпионатов, молодой Пауэр отправился в Европу – в 2003-м он дебютирует в британской Формуле-3.

Первый сезон за пределами родного континента для австралийца сложился не очень удачно. Из-за проблем с финансированием Пауэр был вынужден пропустить три этапа, а также искать новую команду прямо посреди чемпионата. В конечном итоге Уилл завершил сезон на 14-м месте.

В следующем году Пауэр смог себе позволить провести сезон на полном расписании. Следом за финансовой стабильностью пришёл и прогресс в результатах на трассе, хоть и незначительный: австралиец пять раз финишировал в топ-3, завершив сезон на девятой строчке личного зачёта (чемпионом стал Нельсиньо Пике).

Уилл Пауэр в 2006 году в ChampCar Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Затем Пауэр отправился на повышение – в Мировую серию «Рено». Оказавшись в едва ли не самом конкурентном юниорском первенстве, Уилл демонстрировал вполне приличный темп – три поула и две победы тому подтверждение. По итогам сезона-2005 Пауэр занял седьмое место – учитывая, что в двух этапах (четыре гонки) он даже не вышел на старт, результат вполне приличный.

В теории Пауэр мог бы продолжить развивать карьеру в Европе (перспективы точно были), но австралиец предпочёл американские открытые колёса, отправившись в серию ChampCar ещё в конце 2005-го.

Маркус Эрикссон

Пожалуй, никто так не ронял акции пилотов IndyCar, как Маркус Эрикссон. Шведский пилот побеждал на «Инди-500», принимал участие в чемпионском сражении, да и в целом является вполне приличным гонщиком по меркам IndyCar. И всё это при том, что за пределами Америки Маркус демонстрировал посредственные результаты.

Да, Маркус брал титул в японской Формуле-3, но вот проверку более конкурентным чемпионатом GP2 явно не прошёл: проведя четыре года в главной «молодёжке» мира, Эрикссон ни разу не завершил сезон в топ-5 личного зачёта.

Что касается пяти сезонов, проведённых в Ф-1, то их Маркус также не может занести к себе в актив. В «Королевских гонках» Эрикссон проигрывал всем своим напарникам – Кобаяси, Насру, Верляйну и уже тем более Леклеру. Ладно хоть в IndyCar шведу удалось перезапустить карьеру.

Джозеф Ньюгарден

В отличие от многих действующих пилотов IndyCar, у Ньюгардена был реальный шанс дебютировать в Формуле-1. В преддверии Гран-при США 2017 года боссы «Ред Булл» рассматривали новоиспечённого чемпиона IndyCar в качестве кандидата на вакантное место в кокпите «Торо Россо». К сожалению, дальше разговоров эта история так и не зашла.

Что же до заграничной командировки Ньюгардена на заре карьеры, то выступал в Европе американец не очень долго – всего лишь два года. В 2009-м он стал вице-чемпионом британского первенства Формулы «Форд», а уже в следующем сезоне попробовал силы в куда более конкурентной серии GP3. К сожалению, адаптироваться к новой технике у Ньюгардена не получилось – 18-е место по итогам чемпионата (всего лишь три финиша в очковой зоне). Скрасить провальный сезон смогла разве что победа в квалификации на «Хоккенхаймринге».

Уже в следующем году Джозеф вернётся в Америку, где с ходу возьмёт титул в Indy Lights (аналог Формулы-2 в США). Ну а потом уже Ньюгарден построит успешную карьеру в IndyCar.

Алекс Палоу

Вот мы и добрались до более совершенного, чем Ферстаппен, гонщика (по мнению Канапино). Справедливости ради, в IndyCar Палоу действительно выглядит как пилот с другой планеты. Алекс комфортно чувствует себя на всех видах трасс (городские, «дорожники» и овалы), не допускает глупых ошибок, а также с честью выходит из сложных ситуаций (к примеру, в Торонто он финишировал вторым, проехав треть дистанции со сломанным передним антикрылом). Уже на второй год пребывания в IndyCar он стал чемпионом, а в этом году уверенно взял второй титул. С выступлениями Алекса в Америке всё понятно – нам же интересно, как он себя проявил за пределами IndyCar.

Как и подавляющее большинство европейцев, гоночную карьеру Палоу начинал на родном континенте. Первым серьёзным юниорским чемпионатом, в котором он принял участие, стала серия GP3, где он провёл два невыразительных сезона, причём второй хуже первого. В 2015-м Алекс одержал одну победу и завершил чемпионат на 10-й позиции, а в следующем сезоне и вовсе занял 15-е место (позади напарника по «Кампосу» Стейна Шотхорста).

Алекс Палоу на практике Гран-при США Формулы-1 Фото: Chris Graythen/Getty Images

После неудач в GP3 Палоу отправился в Японию, где провёл сезон в местном чемпионате Формулы-3 – бронза по итогам дебютной кампании. В следующем году он вернётся на родной континент, чтобы принять участие в европейском первенстве Ф-3. В какой-то степени Алексу не повезло вернуться именно в 2018-м, ведь он попал в один из самых конкурентных сезонов в истории молодёжных чемпионатов. Мик Шумахер, Дэн Тиктум, Роберт Шварцман, Гуаньюй Чужоу, Юри Випс, Маркус Армстронг – все они приняли участие в кампании 2018 года.

Конкурируя с россыпью молодых талантов, Палоу смог занять седьмое место по итогам сезона – из вышеперечисленных пилотов испанец опередил только Чжоу. На этом, собственно, его взаимоотношения с молодёжными сериями подходят к концу. Следующий сезон Палоу проведёт в Японии, где покажет хороший результат в Супер Формуле (третье место). Ну, а в 2020 году он дебютирует в IndyCar, где очень быстро станет полноценной звездой чемпионата.

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Как вы видите, далеко не все герои сегодняшнего IndyCar успешно выступали в мировых юниорских чемпионатах. Причём, что иронично, главные звёзды чемпионата Палоу и Ньюгарден проявили себя куда скромнее, нежели Росси и Розенквист, которых нельзя причислить к сильнейшим пилотам «американской формулы». О чём это говорит? Только о том, что IndyCar – отдельная гоночная вселенная со своей спецификой. Именно поэтому сравнивать условного Палоу и Ферстаппена не совсем корректно. Каждый из них хорош в своей среде, будь это IndyCar или Формула-1. В этом и заключается прекрасное многообразие мирового автоспорта, который не ограничивается «Королевскими гонками».