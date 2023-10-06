Драма «Макларена»: двойное наказание гонщиков! У пилотов «Ред Булл» и «Феррари» провалы

Даже Макс Ферстаппен ошибся на финальном круге, но это не помешало ему взять поул в Катаре.

У пилотов Формулы-1 была всего одна тренировка на пыльной трассе «Лусаил», чтобы вспомнить её конфигурацию и попробовать подобрать оптимальные настройки к вечерней квалификации. У кого это получилось хорошо, а кто сотворит неприятный сюрприз, должны были показать вечерние заезды.

Q1: Стролл уступает секунду и пихается

Несмотря на спринтерский характер уикенда и относительно новую для гонщиков трассу, стартовый сегмент не принёс совсем уж громких сенсаций. Возможно, кто-то назовёт такой 17-ю позицию Лэнса Стролла, но разве для канадца это первый провал в сезоне? Вовсе нет. Пилот «Астон Мартин» вновь расстроил отца и проиграл Фернандо Алонсо больше секунды. Лэнс остался очень недоволен собственным выступлением и в боксах даже дважды отпихнул собственного физиотерапевта, попавшего под горячую ручу.

На обидном 16-м месте оказался Логан Сарджент, который провёл достойную сессию. Американец, несмотря на очередную (пусть и небольшую) ошибку, держался на 15-й позиции, но его всё-таки выбил Алекс Албон. Однако таиландец опередил напарника-новичка всего на десятую — хороший результат для Сарджента.

Плохо всё сложилось для Лоусона, Магнуссена и Чжоу. Лиам завалил, видимо, прощальную квалификацию в этом сезоне, Кевин проиграл Хюлькенбергу целую секунду, а Гуаньюй вообще не сумел собрать ни одного круга и оказался уверенно последним.

Также можем отметить, что сразу четверо пилотов медленно возвращались в боксы — с действиями Хэмилтона, Цуноды, Лоусона и Пиастри стюарды будут разбираться после сессии. Напомним, на прошлых Гран-при штрафовать никого не стали.

Q2: снова провал Переса! И заодно Сайнса

Во втором сегменте пошли неожиданности. Лидеры стали сильнее атаковать, и это незамедлительно привело к нарушению границ трассы. В итоге Серхио Перес вернулся к прежней невыразительной форме и после списания финального круга обнаружил себя на кошмарной 13-й позиции. А ведь совсем недавно Чеко рассказывал, что пришёл в себя и верит в борьбу за титул в 2024-м…

Немногим лучше дела у Карлоса Сайнса, ставшего 12-м. Ну, он в своё оправдание может сказать, что «Феррари» в Катаре в целом особо не едет. Хотя Леклер прошёл дальше достаточно уверенно.

На 14-й и 15-й позициях оказались Албон и Хюлькенберг, которые оба ошиблись на вторых попытках, но в любом случае вряд ли могли претендовать на сильно большее. Ну а самое обидное 11-е место ушло к Юки Цуноде: ему до выстрелившего Боттаса не хватило четырёх тысячных!

Q3: драма Норриса и нестрашная ошибка Ферстаппена

После первых попыток в решающем сегменте серьёзной борьбы за поул не намечалось: Ферстаппен имел запас в полсекунды от двух гонщиков «Мерседеса», а другие уступали ещё больше. Правда, не все проехали на свежих шинах, а Норрису списали круг.

Оказалось, что ошибка Ландо на первом круге была роковой. На второй попытке пилот «Макларена» вроде бы стал вторым, но тут же начал ругать самого себя по радио. Было за что: Норрис вновь нарушил границы трассы и прекрасно понимал, что этот круг тоже спишут. Судьям понадобилось больше времени, чем ожидалось, но в итоге наказание всё-таки состоялось — Ландо упал со второй строчки на десятую.

Не без проблем прошла вторая попытка и для Ферстаппена: Макс допустил ошибку и бросил круг. Однако прежнего запаса ему хватило: Норрис до списания круга уступал четверть секунды, а остальные и того больше.

После штрафа Норриса второе место перешло к Расселлу (он очень удивился, когда не увидел Ландо на телевизионных интервью после сессии), а третье — к Пиастри. Австралиец успел прокомментировать попадание в топ-3, после чего… его круг тоже списали! Ну, у Оскара всё-таки оставалось время с первой попытки, так что он откатился только на шестое место, пропустив вперёд Хэмилтона, а также Алонсо с Леклером — «Астон» в Катаре немного прибавил, а вот «Феррари» откатилась назад. Четвёртая линия у Гасли с Оконом (Пьер опередил напарника на две десятые), а пятую сформировали Боттас и несчастный Норрис.

Напомним, в субботу нас ждёт спринтерский день (отдельная квалификация и вечерний спринт), ну а главная гонка Гран-при Катара, как и полагается, состоится в воскресенье, 8 октября. Её старт запланирован на 20:00 мск.