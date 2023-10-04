10 потенциальных пилотов для новой команды Формулы-1: от Алонсо до Риккардо

Свершилось! Ну, почти. ФИА одобрила заявку команды «Андретти» на участие в чемпионате Формулы-1. От статуса новичка престижнейшей гоночной серии мира американскую конюшню отделяет положительное решение со стороны владельцев чемпионата. Если всё сложится, то, возможно, уже в 2025 году мы сможем лицезреть «Андретти» на стартовой решётке Гран-при Формулы-1. Самое время прикинуть, каким может оказаться пилотский состав новичка чемпионата.

Фернандо Алонсо

Начнём с самого очевидного варианта. Алонсо – это мегаопытный и мастеровитый пилот, подписав которого «Андретти» получит не только готового лидера молодой команды, но и невероятно мощную фигуру с точки зрения маркетинга – Фернандо до сих пор самый харизматичный представитель пелотона, да и про статус чемпиона не стоит забывать.

С Алонсо всё понятно, но что сможет предложить команда-новичок заслуженной звезде Формулы-1? Ответ прост донельзя – деньги. Контракт Фернандо с «Астон Мартин» истекает в конце 2025-го. Не факт, что Лоуренс Стролл предложит испанцу новое соглашение (возможно, придётся предоставить место Цуноде в рамках сотрудничества с «Хондой»), а с «Андретти» у Фернандо будет хорошая возможность заработать на безбедную пенсию – в погоне за таким пилотом американцы вряд ли поскупятся на зарплату.

Серхио Перес

На фоне невзрачных выступлений Переса в этом году множатся слухи о том, что следующий сезон станет для мексиканца последним в составе «Ред Булл» – у Серхио заканчивается контракт с «быками», который, судя по всему, продлён не будет. Вариантов продолжения карьеры в Ф-1 у Переса вряд ли будет много, поэтому мексиканец вполне может рассмотреть вариант с «Андретти».

Для американской команды союз с Серхио выгоден со всех сторон. Перес – быстрый и опытный пилот, который к тому же знает, как выжимать максимум из не самой конкурентоспособной техники, что он демонстрировал в «Форс Индия». Также подписание Серхио станет достаточно перспективным маркетинговым ходом для «Андретти» – про мексиканских спонсоров забывать не стоит.

Даниэль Риккардо

В какой-то степени Риккардо можно назвать «Алонсо на минималках». Конечно, до статуса суперзвезды пелотона Дэн явно недотягивает, но всё же медийная привлекательность у него на уровне – звучные имена в пилотском составе для новичка чемпионата явно не будут лишними.

Вариант с «Андретти» может оказаться для Риккардо единственным в Ф-1 Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Для Риккардо вариант с «Андретти» станет приоритетным в том случае, если «Ред Булл» всё же не предложит ему контракт на сезон-2025. Оставаться в «Альфа Таури» в таком случае будет уже бессмысленно (да и не факт, что оставят), а вот получить щедрый контракт от именитой американской команды – уже куда более интересное предложение.

Кайл Кирквуд

Ещё в прошлом году главным кадровым активом американской команды считался Колтон Херта – пилот «Андретти» в IndyCar. Именно Колтон виделся главным кандидатом на виртуальное место американской команды в Формуле-1. К тому же у Херты был реальный шанс дебютировать в Ф-1 раньше «Андретти»: Доктор Марко хотел видеть Колтона в «Альфа Таури» – не срослось из-за проблем с суперлицензией.

За год многое поменялось. Новым лидером «Андретти» в IndyCar стал новичок команды Кайл Кирквуд: в дебютном сезоне за новый коллектив Кайл одержал две победы – чаще в сезоне-2023 побеждал только Палоу, Диксон и Ньюгарден.

Сегодня Кирквуд видится главным пилотом «Андретти», а заодно и самым прогрессирующим американским пилотом. Логично, что если американцы и задумают протащить в Ф-1 местного гонщика из IndyCar, то им станет именно Кирквуд. Единственной преградой на пути Кайла к «Королевским гонкам» может стать суперлицензия (в «американской формуле» добыть заветные 40 баллов ой как непросто). Впрочем, если Майкл Андретти действительно серьёзно настроен пристроить Кирквуда в Ф-1, ему стоит задуматься о командировке молодого американца в Формулу-2, где тот как раз сможет заработать на суперлицензию.

Алекс Палоу

Палоу – ещё один кандидат на переход из IndyCar в Ф-1. Сегодня Алекса можно назвать главной звездой «американской формулы» – на завоевание двух титулов ему хватило всего четырёх сезонов. Испанец превосходит вышеупомянутого Кирквуда практически по всем показателям: Алекс быстрее, стабильнее, да и суперлицензия у него имеется. Разве что американского паспорта у Палоу нет. Впрочем, сей факт не помешал ему стать достаточно узнаваемой фигурой на территории США.

Фелипе Другович

В прошлом году бразилец стал чемпионом Формулы-2, однако карьерных перспектив титул в главной «молодёжке» мира ему особо не прибавил. Цепляясь за иллюзорные шансы попасть в Ф-1, Фелипе согласился на роль резервного пилота «Астон Мартин», ради чего даже отказался от гарантированного места в топ-команде IndyCar «Чип Ганасси» – неоднозначное решение.

Исполнится ли мечта Фелипе Друговича? Фото: Mark Thompson/Getty Images

По схожей схеме Другович действует и в этом году: в сентябре бразилец отказался от тестов с командой IndyCar «Эд Карпентер» и вроде как нацелен побороться с Сарджентом за место в «Уильямсе» на следующий сезон. Как вы видите, Другович всерьёз настроен попасть в Ф-1 – даже в ущерб перспективам в других (весьма неплохих) гоночных сериях – а значит… готов подождать год-другой появления новых рабочих мест в Формуле-1.

Нужен ли Другович «Андретти», другой вопрос. Понятно, что на роль лидера команды Фелипе ну никак не тянет, но вот на позицию второго пилота, да ещё и при наличии бразильских спонсоров (давненько пилота из Бразилии не было в Ф-1), Друговича вполне могут рассмотреть.

Кевин Магнуссен

Пожалуй, Магнуссена можно назвать главным пилотом в истории «Хааса»: в следующем году Кевин начнёт седьмой по счёту сезон в составе американской команды. Впрочем, любая история рано или поздно подходит к своему завершению. Скорее всего, следующий сезон станет для Магнуссена последним в составе «Хааса» (особенно учитывая, что где-то на подходе к Ф-1 находится протеже «Феррари» Оливер Берман) – хорошая возможность сменить одну американскую команду на другую.

В пользу Магнуссена говорят опыт, относительно успешные выступления в составе скромного «Хааса», а также невысокие требования по зарплате – вряд ли будут иные варианты продолжить карьеру в Ф-1.

Нико Хюлькенберг

Хюлькенберг – чуть более прокачанная версия Магнуссена. Нико опытнее, быстрее, стабильнее, да и в работе с инженерами будет полезнее. Единственное, что может помешать вероятному союзу Хюлькенберга и «Андретти» – интерес к Нико со стороны «Ауди». Местный пилот немецкому проекту точно пригодится, и при прочих равных Хюлькенберг наверняка отдаст предпочтение соотечественникам.

Гуаньюй Чжоу

А вот кто в планы немецкого концерна вряд ли впишется, так это Чжоу. Сохранить место в «Заубере», переходящем под контроль «Ауди», китайскому пилоту будет крайне непросто. А вот другому новичку чемпионата «Андретти» Гуаньюй вполне может быть интересен.

Чжоу неплохо смотрится на фоне опытного Боттаса в «Альфа Ромео», да и к тому же к 2025 году в активе уроженца Шанхая будет уже три сезона, проведённых в Ф-1. Также хорошим аргументом в пользу подписания Чжоу могут стать выплаты со стороны китайских спонсоров.

Пилот от моториста

Здесь нет конкретной фамилии, так как этот пункт мы выделили под абстрактного гонщика. Его главная задача — представлять поставщика двигателей, которому американская команда будет обязана предоставить место боевого пилота.

Не приведёт ли «Хонда» Цуноду в «Андретти»? Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

На сегодняшний день наиболее реалистичным вариантом видится союз «Андретти» и «Рено» – прошлой зимой французы стали единственной командой, проголосовавшей за пришествие коллектива Майкла Андретти в Ф-1. В таком случае «Альпин» продвинет в «Королевские гонки» наиболее перспективного на тот момент пилота академии – скорее всего, это будет кто-то из пары Джек Дуэн – Виктор Мартинс.

Также «Андретти» может договориться и с другим поставщиком. Вряд ли это будут «Мерседес» или «Феррари», но вот «Хонда» – почему бы и нет. При заключении соглашения с японским мотористом мы вправе ожидать появления в команде Юки Цуноды (в случае если не получится продвинуть его в «Астон Мартин»).

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А кого в составе «Андретти» хотели бы видеть вы?