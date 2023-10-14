Чьё доминирование в Формуле-1 бесит вас сильнее всего?

Ещё до завершения Гран-при Катара Формулы-1 Макс Ферстаппен в третий раз подряд стал чемпионом мира. А его команда «Ред Булл» ещё до этапа на трассе «Лусаил» завоевала Кубок конструкторов — задолго до окончания чемпионата. Сезон-2023 превратился в доминирование «быков», и всем болельщикам уже надоели бесконечные празднования «Ред Булл» на вершине подиума. Но так ли уж страшно нынешнее доминирование «быков» по сравнению с успехами других топ-команд и их первых номеров в XXI веке? Чьи бесконечные успехи раздражали и раздражают вас до сих пор больше всего? Ответьте, проголосовав в нашем рейтинге!

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