Чьё доминирование в Формуле-1 бесит вас сильнее всего?

Ещё до завершения Гран-при Катара Формулы-1 Макс Ферстаппен в третий раз подряд стал чемпионом мира. А его команда «Ред Булл» ещё до этапа на трассе «Лусаил» завоевала Кубок конструкторов — задолго до окончания чемпионата. Сезон-2023 превратился в доминирование «быков», и всем болельщикам уже надоели бесконечные празднования «Ред Булл» на вершине подиума. Но так ли уж страшно нынешнее доминирование «быков» по сравнению с успехами других топ-команд и их первых номеров в XXI веке? Чьи бесконечные успехи раздражали и раздражают вас до сих пор больше всего? Ответьте, проголосовав в нашем рейтинге!
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Хэмилтон и «Мерседес» (2014–2020)
Теоретически эту эпоху побед «Серебряных стрел» можно было бы разделить на два периода, когда напарниками Хэмилтона являлись Росберг и Боттас соответственно. В первом случае мы по крайней мере наблюдали реальную борьбу за титул внутри команды со всеми необходимыми атрибутами: столкновения на трассе, взаимное недовольство, слухи о фаворитизме внутри команды, отказ выполнять приказы из боксов… А вот после ухода Росберга стало вообще уныло.
Да, Валттери временами проводил потрясающие квалификации и пару раз даже вынуждал Тото Вольфа применять командную тактику, но в целом мы получили однозначного первого номера «Мерседеса». И в годы, когда конкуренты в лице «Феррари» и «Ред Булл» не могли составить приличной конкуренции, получалось совсем уж грустно. Также к минусам доминирования «Мерседеса» нельзя не отнести его продолжительность: если «Феррари» и Шумахер надоедали всему миру пять лет, а Кубок конструкторов брали шесть сезонов кряду, то у немцев получилось семь двойных чемпионств подряд.
Ферстаппен и «Ред Булл» (2021–202?)
Возможно, кто-то скажет, что ругаться на доминирование «быков» рановато — мол, сейчас всего лишь первый чемпионат, когда преимущество «Ред Булл» неоспоримо с первого же Гран-при. По сравнению с другими участниками нашего рейтинга Ферстаппен и компания находятся на вершине ещё совсем немного времени: по сути пока они повторяют «Феррари» 2000–2002 годов: потрясающая борьба в первом сезоне, постепенный отрыв во втором и доминирование в третьем. Выходит, в запасе ещё есть пара лет — как раз до нового регламента в сезоне-2026.
Вот только даже по сравнению с «Феррари» и Шумахером успехи Ферстаппена и его команды в 2023-м уж слишком бьют по интересу к чемпионату. Отчасти это связано с расширением календаря: «красных» в 2004-м пришлось «терпеть» всего 18 Гран-при, а «энергетиков» — уже 23. Роскошные 16 побед «Ред Булл» за 17 этапов, вероятно, в глубине души надоели и самим поклонникам Макса и команды из Милтон-Кинса.
Феттель и «Ред Булл» (2010–2013)
После драматичной концовки сезона-2010 мы получили уже не столь яркий чемпионат в 2011-м. Феттель выиграл пять Гран-при из первых семи и взял титул за четыре гонки до конца сезона. При этом «Ред Булл» взял все поулы сезона, кроме одного. В 2012-м снова было интересно, весело начался и сезон-2013, но во второй половине чемпионата Себ одержал девять побед подряд — скукотища.
В целом не самое скучное доминирование, но в те моменты, когда конкурентов не было, не хватало конкуренции внутри «Ред Булл». После мощной схватки в сезоне-2010 Марк Уэббер постепенно смирился с ролью второго пилота, пусть никто австралийца официально не понижал. Последний всплеск — знаменитый скандал с приказом «Мульти-21» на Гран-при Малайзии 2013 года, после которого Марк решил покинуть Ф-1.
Шумахер и «Феррари» (2000–2004)
Взяв титул на пятый сезон в составе «Феррари», Шумахер постепенно начал вредить популярности Формулы-1 своими постоянными победами. Если сезон-2001 ещё был довольно бодрым за счёт некоторой конкуренции со стороны «Макларена» и ярких вспышек от «Уильямса», в 2002-м и 2004-м было ну слишком скучно. Особенно печальным получился сезон-2004: после интереснейшего предыдущего чемпионата мы могли надеяться на борьбу трёх команд за титул, а на практике получили мощнейшее доминирование «Феррари».
За Шумахера, Баррикелло, Тодта, Брауна, Бирна и так далее приятно, но вот наблюдать за всем этим было не слишком интересно. К тому же «Феррари» не могла и не хотела устраивать внутрикомандную конкуренцию: всегда было очевидно, что, если понадобится, Рубенса Баррикелло задвинут на второй план. Не то чтобы бразилец был готов конкурировать с Шумахером по чистой скорости, но все равно в памяти стоят австрийские этапы 2001–2002 годов, когда Рубенса тормозили ради пропуска напарника.