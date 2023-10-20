Чемпион RDS GP определился в финале. Более того — в дополнительном заезде!

Определять чемпиона на финальном этапе сезона стало уже доброй традицией Гран-при Российской Дрифт Серии, но заключительный уикенд 2023 года стал ещё интереснее по накалу страстей. Мало того, что на титул претендовали сразу пятеро, так ещё интрига была в том, появится ли в RDS GP новый чемпион или первый в истории серии четырёхкратный обладатель титула. Ответ на этот вопрос дала самая последняя дуэль этапа — тот, кому удалось бы выиграть финал, стал бы победителем всего сезона. Но если и этой интриги мало, то просто представьте, что участниками этого решающего хита стали новичок RDS GP и самый титулованный пилот серии!

В принципе, событий на «Сочи Автодром» хватило бы на один полнометражный фильм, а не только на эпизод сериала «Шинная борьба», который пошёл уже на свой третий сезон. И сценарий мог бы подойти любому жанру, но реальность оказалась больше похожа на детектив Агаты Кристи: на каждой стадии уикенда претендентов на чемпионство становилось всё меньше и меньше.

Первым из гонки за титул выбыл Дамир Идиятулин — у пилота «SINTEC • FRESH Маркетплейс» шансы на победу по итогам 2023 года и так оставались чисто математические, однако и они испарились после квалификации. Чтобы остаться в борьбе за чемпионство, спортсмен должен был выиграть квалификацию, а четыре его соперника вовсе не пройти её. Не случилось ни того, ни другого — Дамир в лучшей попытке проехал на 96 баллов, и это был только четвёртый результат, а оппоненты Идиятулина либо превзошли его, либо оказались не слишком далеко в протоколах. Претендентов на титул осталось четверо.

Вообще, квалификационные заезды на «Сочи Автодром» порадовали невероятной плотностью. В неофициальный «клуб 90+» вошли сразу 12 пилотов, включая претендентов на чемпионство, а победителя и обладателя 12-го места разделили всего шесть баллов! Дмитрий Ермохин (STAR PЁR STARS AIMOL) набрал 97,5 балла и едва не выиграл свою первую в карьере квалификацию в RDS GP, Аркадий Цареградцев («FailCrew x ДаркСайд») и Роман Тиводар (TAKAYAMA FORWARD AUTO) набрали по 95,5 балла. Илья Фёдоров (AUTOPROFI TEAM) заработал 94 балла, Анатолий Щербак приятно удивил проездом на 93 балла, Григорий Гусев (LUKOIL Racing Drift Team) и Максим Гроссман (TimeUp) записали на свой счёт по 92,5 балла.

Георгий Чивчян Фото: RDS GP

Но главными действующими лицами стали другие пилоты. Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO) с результатом в 98 баллов выиграл квалификацию, Чарльз Нг (STAR PЁR STARS AIMOL) в лучшей попытке проехал на 97 баллов, Антон Козлов (Carville Racing) квалифицировался с результатом в 95 баллов, а Евгений Лосев («SINTEC • Fresh Маркетплейс») — с 92 баллами. Этого спортсменам было достаточно, чтобы остаться в чемпионской гонке. И отложить выяснение отношений до воскресенья.

Впрочем, претендентов на титул могло стать вдвое меньше уже в топ-32. Причём одного мог выбить из борьбы соперник, а другого — его напарник по команде! Для Антона Козлова всё едва не закончилось в первом же заезде в рамках внутрикомандного дерби с Никитой Шиковым. Никита, будучи преследователем, на постановке оказался слишком близко с машиной лидирующего в заезде Антон и допустил с ней контакт, а на пути к разворотной петле и вовсе пошёл на таран своего напарника. Всё закончилось столкновением, после которого Козлов продолжать заезд уже не смог.

Виновником аварии был признан Никита Шиков, поэтому в топ-16 вышел Антон, сохранивший шансы на чемпионство. На вопрос «Что это и зачем было?» в команде ответили, что они и сами хотели бы это знать, но ситуация вышла действительно абсолютно непонятной — так усердствовать в битве с напарником, который ведёт борьбу за титул, было неосмотрительно. И счастье, что «Пробабка» серьёзно не пострадала и оказалась готова к борьбе в топ-16.

А вот «Беркут» Евгения Лосева был подранен куда более серьёзно. В топ-32 его соперником стал Данила Скоробогатов (TimeUp). С первой попытки выявить сильнейшего в дуэли двух амбициозных и умелых пилотов судьям не удалось, поэтому сначала был назначен повторный OMT-заезд, а затем и ещё один. Дуэль мощных соперников закончилась серьёзной аварией — будучи преследователем, Скоробогатов после постановки навалился на машину лидера. От этого контакта на автомобиле Лосева оказалась сломана передняя подвеска, а дальше Евгений и вовсе превратился в пассажира — уехать от машины Данилы физической возможности у пилота не было.

Данила Скоробогатов против Евгения Лосева Фото: RDS GP

В итоге два неуправляемых Toyota Supra A80 в плотном контакте друг с другом врезались в отбойник. Спортсмены не пострадали, а вот их машины оказались серьёзно разбиты. Судьи признали виновником столкновения Скоробогатова, так что механиков «SINTEC • Fresh Маркетплейс» ждала бессонная ночь на восстановление автомобиля Лосева, а самому пилоту важно было набраться сил перед решающими дуэлями — в субботу спортсмену нездоровилось, он даже допускал редкие для себя ошибки, но к топ-16 ситуация улучшилась. Машину починили, пилот восстановился и выдал яркий заезд.

Заезд с Аркадием Цареградцевым стал одним из украшений (наряду с квалификационным проездом Романа Тиводара!) уикенда на Чёрном море. Жаль только, что сибирское дерби случилось уже на стадии топ-16 — битва Цареградцева и Лосева сделала бы честь финалу, но не случилось. Аркадий победил Евгения, а затем стал сильнейшим в сражении с другим представителем «SINTEC • Fresh Маркетплейс» — Дамир Идиятулин довёл дело до контакта и не смог пробиться в полуфинал. А там Царя ждал его главный соперник — Георгий Чивчян. В ярчайшем сибирском дерби с Гочей Царь проиграл, что означало неутешительный итог сезона: лидер «FailCrew x ДаркСайд» не смог в статусе чемпиона одержать ни одной победы! Но хотя бы подиумом сезон завершил.

В сражении за третье место Царь победил через bye run — Андрей Астапов зацепил стену, сломал подвеску и не смог выйти на старт второго заезда. В который раз пилот LUKOIL Racing Drift Team стал четвёртым. А ведь были все шансы оказаться не только в числе призёров, но и одним из финалистов уикенда, а вместе с этим решить судьбу титула. Но не повезло, зато Андрей стал автором одного из самых ярких заездов этапа. На стадии топ-16 сетка парных заездов свела Астапова с лидером STAR PЁR STARS AIMOL Чарльзом Нг — эта дуэль стала украшением уикенда. Как можно понять, уже в топ-16 из четырёх претендентов на титул остались двое. Евгений Лосев и Чарльз Нг выбыли из сражения, а оставшиеся соперники, будучи по разные стороны парных заездов, встретились в решающей дуэли.

Для дебютанта RDS GP путь в финал был полон неожиданностей. Началось с того, что в топ-16 молодого пилота вынес на постановке Григорий Гусев — представитель LUKOIL Racing Drift Team не смог подстроиться под темп соперника и дважды ударил машину Козлова. Судьи признали виновником столкновения Гусева, так что в топ-8 вышел Антон. Там его ждал Леонид Шнайдер, и в этом противостоянии лидер команды TimeUp проиграл. В полуфинале Козлов встретился с Андреем Астаповым — эта дуэль прошла без контактов, но с техническими проблемами. У Астапова возникли сложности с автомобилем, устранить которые в течение пяти минут, отведённых регламентом, не удалось — Андрей объявил о техническом сходе, и Антон через одиночный проезд bye run вышел в финал. Где его ждал великий и ужасный Гоча.

Антон Клямко против Георгия Чивчяна Фото: RDS GP

Трёхкратный чемпион RDS GP в топ-16 встретился с Антоном Клямко — соперник навязал Гоче борьбу, но переусердствовал в ней и завершил заезд со сломанной подвеской. А Чивчян получил путёвку в топ-8, где без особых усилий победил Анатолия Щербака. В полуфинале соперником Георгия стал Аркадий Цареградцев, однако лидер «FailCrew x ДаркСайд» не смог взять верх и открыл Георгию Чивчяну дорогу в финал. Где его уже ждал амбициозный чемпион «младшей» серии RDS Europe — в начале сезона-2023 никто и предположить не мог, что дебютант RDS GP будет не просто бороться за титул с трёхкратным чемпионом серии, но и отложит это выяснение отношений до последнего этапа и последнего заезда уикенда!

Решающая дуэль двух сильнейших пилотов сезона-2023 привела к OMT-заезду, поскольку с первой попытки судьям не удалось выявить сильнейшего. В перезаезде Антон Козлов допустил помарку, которой и хватило, чтобы отдать победу в рамках этапа Чивчяну. Вместе с первым местом на «Сочи Автодром» Гоча взял свой четвёртый чемпионский титул.

Георгий Чивчян официально стал первым и единственным четырёхкратным чемпионом RDS GP, а его коллектив TAKAYAMA FORWARD AUTO второй год подряд стал победителем серии в командном зачёте. Что до Антона Козлова, то он отметился ярким дебютом и до последнего претендовал на титул — звание вице-чемпиона только подчёркивает уровень пилота, который с первого же этапа сезона включился в чемпионскую гонку в главном турнире России по дрифту.

Победный подиум на «Сочи Автодроме» Фото: RDS GP

В следующем году Козлову придётся непросто: мало того, что его соперники поняли, что представляет из себя молодой пилот, так ещё и Антону надо будет адаптироваться под новый автомобиль. Лёгкая машина на узких шинах бросила серьёзный вызов завсегдатаям RDS GP, и не все из них смогли приспособиться к непривычному сопернику. Но в сезоне-2024 технический регламент изменится.

Технику уравняют по массе, а значит, Козлову придётся не только построить новый автомобиль (впрочем, пилот уже заявил, что это будет модернизированная «Пробабка 2.0»), но и адаптировать свой пилотаж к более тяжёлой машине на более широких покрышках. Что из этого получится и смогут ли скорректированные техтребования сдержать амбициозного новичка — узнаем в следующем сезоне, подготовку к которому уже начали и пилоты, и команды, и организаторы RDS GP.