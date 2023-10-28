Алонсо чуть не убрался в стену, две команды интригуют. Главное из пятницы ГП Мексики

На автодроме имени братьев Родригес в Мехико стартовал очередной этап Формулы-1. Разреженный воздух на высоте свыше двух километров над уровнем моря бросает инженерам необычный вызов — и пятничные тренировки завершились довольно неожиданными результатами.

Макс Ферстаппен по-прежнему быстрее всех, однако подавляющего преимущества у его «Ред Булл» пока нет — «Феррари» и «Макларен» очень близки к голландцу и могут навязать ему борьбу в квалификации.

Эти и другие события пятницы Гран-при Мексики — в обзоре «Чемпионата».

К Ферстаппену приставили охрану

Гран-при Мексики — один из самых популярных этапов в календаре Формулы-1. И подавляющее большинство болельщиков на трибунах — мексиканцы, фанаты Серхио Переса. И далеко не все из них питают к Максу Ферстаппену добрые чувства. Ещё на предыдущем этапе, который прошёл в расположенном не так далеко отсюда Техасе, голландца освистывали на подиуме.

Кристиан Хорнер и Макс Ферстаппен Фото: Mark Thompson/Getty Images

Серхио Перес в четверг призвал болельщиков уважительнее относиться к пилотам. «Соперничество не должно выходить за пределы трассы», — сказал мексиканец. Тем не менее на всякий случай на предстоящий уикенд к Ферстаппену приставили дополнительную охрану. К слову, в истории «Больших призов» был случай, когда чемпиона мира действительно похитили — это, правда, были не болельщики…

В пяти командах были замены

На этапе в Мехико сразу в пяти командах решили обкатать молодых и резервных пилотов. Быстрейшим из них стал Оливер Берман, который показал 15-е место и произвёл наилучшее впечатление. Британец уверенно смотрелся на «харде» и проигрывал Хюлькенбергу всего пару десятых, а затем на первом секторе попытки на «софте» уступил графику Ферстаппена менее полутора десятых. На втором секторе Оливер, правда, допустил ошибку и бросил круг. Однако со второй попытки он всё-таки проехал круг и уступил Хюлькенбергу менее 0,35 секунды.

Берман в свободных заездах в Мексике Фото: Mark Thompson/Getty Images

На 17-й строчке расположился Исак Хаджар, который заменял в «Альфа Таури» Цуноду и уступил Риккардо почти 1,4 секунды. 18-м стал протеже «Альпин» Джек Дуэн, который примерно столько же проиграл Окону. На 19-й строчке расположился Фредерик Вести — датчанин пилотировал «Мерседес» Расселла и фактически замкнул протоколы. А вот Тео Пуршеру не повезло: из-за проблем с тормозами он с трудом проехал четыре круга и не показал времени.

Алонсо развернуло в скоростной связке

В середине второй сессии на выходе из скоростного девятого поворота развернуло Фернандо Алонсо. Испанцу, к счастью, удалось избежать столкновения с заграждениями и остановить машину на обочине, иначе машина неминуемо получила бы серьёзные повреждения.

Разворот Алонсо во второй тренировке Фото: twitter.com/f1

Не без проблем для испанца прошла и утренняя тренировка. Он выехал из боксов с большой решёткой датчиков перед задней подвеской, но уже после двух кругов вернулся в боксы. Механики долго работали с задней частью автомобиля, после чего «Астон Мартин» всё-таки вернулся на трассу. Однако в итоге Фернандо проехал меньше других и оказался во второй тренировке самым медленным.

«Ред Булл» впереди, но не слишком

В обеих сессиях лучшее время оставалось за Максом Ферстаппеном — и оба раза голландец был совсем ненамного быстрее преследователей. Лидер «Ред Булл» закончил день, опередив Ландо Норриса лишь на 0,119 секунды, так что пока о доминировании речи не идёт.

Несмотря на мрачные прогнозы Норриса, «Макларен» в Мексике смотрится неплохо — по крайней мере на одном быстром круге. На третьей строчке расположился Шарль Леклер, который отстал от Макса на четверть секунды, но на «медиуме» монегаск был ближе к голландцу и уступил ему 0,1 секунды.

Леклер в тренировках перед Гран-при Мексики Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Главным сюрпризом протоколов стали четвёртое место Валттери Боттаса и шестое время Даниэля Риккардо. А вот пилоты «Мерседеса», которые в Мехико рассчитывали быть ближе к лидерам, пока не блещут. Льюис Хэмилтон показал седьмое время, проиграв Ферстаппену более 0,3 секунды. Джордж Расселл с трудом замкнул топ-10, оказавшись ещё на пару десятых медленнее.

По ходу второй сессии на трассу время от времени капал небольшой дождь, который мог помешать отдельным пилотам показать высокий результат. Так или иначе, к квалификации расстановка сил может измениться, а если нет, то в воскресенье за подиум будут бороться пилоты четырёх команд, а у «Альфа Ромео» и «Альфа Таури» будут шансы пробиться в Q3.

Спецшлем Халка к 200-му Гран-при

Гран-при Мексики в эти выходные станет уже 200-м в карьере Нико Хюлькенберга, который дебютировал в Формуле-1 в далёком 2010 году. За эти 13 лет он успел проехать 78 гонок в составе «Форс Индия», 62 в цветах «Рено», 19 за «Уильямс», 18 за «Заубер» и по две — за «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин». Теперь немец представляет «Хаас» — и эта гонка станет для него 19-й в составе американской команды.

Специальный шлем Хюлькенберга к Гран-при Мексики Фото: twitter.com/HaasF1Team

В честь юбилейного Гран-при Халк подготовил специальную раскраску шлема, на которой отмечены самые памятные моменты в карьере немецкого гонщика. Так, среди снимков можно найти визит в боксы с ребёнком и подиум в GP2 Series (сейчас — Формула-2). Кроме того, есть кадры времён выступлений за картинг и даже фотография Нико с экипажем «Порше», с которым он выиграл «24 часа Ле-Мана» в 2015 году.