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Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Мексики — 2023: Перес, Цунода или кто-то другой — рейтинг

Кто худший гонщик Гран-при Мексики Формулы-1?
Евгений Кустов
Голосование: кто худший пилот ГП Мексики Формулы-1
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Среди претендентов — авторы аварий и гонщики, неприлично много проигравшие напарникам.

Мы продолжаем вести нашу новую рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе в Мехико редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто худший гонщик Гран-при Мексики Формулы-1?
Серхио Перес
Фото: Jared C. Tilton/Getty Images
1 место

Серхио Перес

Чеко умудрился всё испортить на первом же круге гонки. Серхио слишком вдохновился сильным стартом и в первом повороте не придумал ничего лучше, чем сузить траекторию и налететь на колесо «Феррари» Шарля Леклера. Куда должен был испариться монегаск, непонятно. Перес заявил, что его не устраивал подиум и он хотел таким образом сразиться за победу, но оправдание для пилота такого уровня странное. Шансы на то, что манёвр удастся, были минимальными.

Юки Цунода
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
2 место

Юки Цунода

После старта 18-м японец проводил сильную гонку, а красный флаг позволил Цуноде мечтать о ещё более высоких позициях, но в итоге Юки совершенно не хватило хладнокровия. В попытке опередить Пиастри за седьмое место Цунода просто необъяснимо въехал в «Макларен» в первом повороте и потерял всё. Кошмар.

Джордж Расселл
Фото: Jared C. Tilton/Getty Images
3 место

Джордж Расселл

Довольно слабое выступление со стороны молодого британца, который по темпу не мог соответствовать уровню Льюиса Хэмилтона. На первом отрезке Расселл отстал от Пиастри, а на втором убил шины позади Сайнса и в итоге не смог противостоять Норрису в борьбе за пятое место. На финише Джордж проиграл Хэмилтону 27 секунд — это всего за 36 кругов гонки после рестарта!

Валттери Боттас
Фото: Jared C. Tilton/Getty Images
4 место

Валттери Боттас

Финн многое себе испортил уже на старте гонки, когда провалился с девятой позиции на 12-ю. Дальше сильно лучше не стало, а под финиш Боттас ещё и оказался виновником аварии с Лэнсом Строллом. Судьи посчитали, что после обгона пилотом «Астон Мартин» Валттери допустил ошибку и «незаконно» подбил соперника — в итоге пять штрафных секунд и место в протоколе позади Чжоу.

Оскар Пиастри
Фото: Mark Thompson/Getty Images
5 место

Оскар Пиастри

Вроде бы не самая ужасная гонка Оскара, вот только он при старте седьмым финишировал на восьмой позиции, в то время как Ландо Норрис после старта 17-м оказался в топ-5. По ходу гонки преимущество англичанина по темпу вновь было заметным — австралиец даже не стал перечить и пропустил напарника вперёд. Есть над чем поработать.

Главные события гонки в Мехико:
Две серьёзные аварии, глупость Цуноды и гнев к Леклеру. Каким был Гран-при Мексики
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Две серьёзные аварии, глупость Цуноды и гнев к Леклеру. Каким был Гран-при Мексики
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