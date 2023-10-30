Кто худший гонщик Гран-при Мексики Формулы-1?

Мы продолжаем вести нашу новую рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Мехико редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Серхио Перес
Чеко умудрился всё испортить на первом же круге гонки. Серхио слишком вдохновился сильным стартом и в первом повороте не придумал ничего лучше, чем сузить траекторию и налететь на колесо «Феррари» Шарля Леклера. Куда должен был испариться монегаск, непонятно. Перес заявил, что его не устраивал подиум и он хотел таким образом сразиться за победу, но оправдание для пилота такого уровня странное. Шансы на то, что манёвр удастся, были минимальными.
Юки Цунода
После старта 18-м японец проводил сильную гонку, а красный флаг позволил Цуноде мечтать о ещё более высоких позициях, но в итоге Юки совершенно не хватило хладнокровия. В попытке опередить Пиастри за седьмое место Цунода просто необъяснимо въехал в «Макларен» в первом повороте и потерял всё. Кошмар.
Джордж Расселл
Довольно слабое выступление со стороны молодого британца, который по темпу не мог соответствовать уровню Льюиса Хэмилтона. На первом отрезке Расселл отстал от Пиастри, а на втором убил шины позади Сайнса и в итоге не смог противостоять Норрису в борьбе за пятое место. На финише Джордж проиграл Хэмилтону 27 секунд — это всего за 36 кругов гонки после рестарта!
Валттери Боттас
Финн многое себе испортил уже на старте гонки, когда провалился с девятой позиции на 12-ю. Дальше сильно лучше не стало, а под финиш Боттас ещё и оказался виновником аварии с Лэнсом Строллом. Судьи посчитали, что после обгона пилотом «Астон Мартин» Валттери допустил ошибку и «незаконно» подбил соперника — в итоге пять штрафных секунд и место в протоколе позади Чжоу.
Оскар Пиастри
Вроде бы не самая ужасная гонка Оскара, вот только он при старте седьмым финишировал на восьмой позиции, в то время как Ландо Норрис после старта 17-м оказался в топ-5. По ходу гонки преимущество англичанина по темпу вновь было заметным — австралиец даже не стал перечить и пропустил напарника вперёд. Есть над чем поработать.