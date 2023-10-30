Мексиканцы обрушились на Леклера! Хейт фанатов не по делу — Перес сам хоронит карьеру

Гран-при Мексики — это единственная гонка в году, где главный герой трибун — Серхио Перес. В этом году дела у Чеко идут не очень — в начале сезона он был уверен, что сможет побороться за титул с Ферстаппеном, но допустил целую серию ошибок и провалился. Настолько, что в паддоке уже много месяцев обсуждают досрочную отставку Серхио и кандидатов на его место.

Однако именно в Мексике Переса поддерживает подавляющее большинство болельщиков. Команде «Ред Булл» приходится нанимать Максу дополнительную охрану — и это оправданно, ведь здесь за Чеко болеют крайне эмоционально. Именно здесь Серхио должен был показать себя во всей красе — шансов на титул и лишнего прессинга больше нет, на длинной серии кругов машина по-прежнему быстра.

В первые секунды после старта гонки в просвете между «Феррари» и машиной Ферстаппена появилось очертание шансов на победу. Другого могло уже не быть, так что рисковать надо было. Перес рискнул — и допустил ошибку, которая может стать одной из главных в его карьере.

Три машины в одном повороте

Перес блестяще стартовал. На первых метрах он зацепился за слипстрим позади Ферстаппена и проскользнул мимо Риккардо. Когда Макс пошёл в атаку на Леклера слева, Чеко умудрился поравняться с ними перед первым поворотом и даже на мгновение — на миллиметр — вырваться вперёд.

Перес на миллиметр впереди Ферстаппена Фото: Mark Thompson/Getty Images

Серхио знал, что атаковать в три ряда в одном повороте — огромный риск. Вероятно, он надеялся, что рискованным манёвром вправо напугает Леклера, однако «Ред Булл» выскочил в самый последний момент — когда Шарлю деваться было уже некуда. Даже если бы он экстренно нажал на тормоз, удар пришёлся бы в заднее колесо Чеко, а не в боковой понтон.

Момент первого касания между «Феррари» и «Ред Булл» Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Я решил рискнуть — и заплатил за это. У меня уже были грустные моменты в карьере, и этот — один из них, — признался после финиша Чеко. — В конце концов, это просто гонки, и я горд собой. Мы сражались изо всех сил. Я знал, что подиума мне было бы мало, боролся за победу и рискнул всем ради неё. Я увидел пространство и пошёл в атаку. Но не случилось. Бывает. Но горжусь тем, что пошёл до конца. Я бы подвёл болельщиков, если бы не пошёл до конца».

Машина Переса взлетает от удара Фото: Mark Thompson/Getty Images

Пусть Перес признал ошибку, от ненависти фанатов Леклера это не уберегло. Шарль, хоть и на подбитой машине, закончил гонку на третьей позиции, а своё интервью после финиша давал под свист трибун — намного более сильный, чем испытал неделю назад в Остине Ферстаппен.

Леклер уже не мог увернуться от Переса Фото: Кадр из трансляции

«Слишком много свиста, ребята! Мне некуда было деваться. Это гонки, жизнь, такое бывает. Мне жаль, что так вышло с Чеко. Разумеется, это вышло ненамеренно», — убеждал гонщик, но его слова действовали не слишком эффективно. В какой-то момент на трибунах началась драка — судя по тому, что в основном в этом секторе находились болельщики с красными аксессуарами, кто-то на трибунах по-прежнему винит в произошедшем Леклера.

А что если Чеко больше не оправится?

Паддоку известна точная дата начала нынешних проблем Переса — 7 мая. В этот день Ферстаппен на изношенных шинах ехал быстрее Чеко на свежих и словно играючи отобрал у напарника победу на Гран-при Майами. Серхио верил, что борется с Максом за чемпионство, но в тот день вера мексиканца в свои силы пошатнулась. По словам самого Переса, окончательно уверенность ушла с появлением обновлений машины.

Ферстаппен тем временем штамповал победу за победой и задолго до конца сезона оформил третий чемпионский титул. Этот сугубо математический факт в теории должен был, полагали в паддоке, снять с Переса лишний прессинг и помочь вернуться на прежний уровень, однако проблемы продолжаются.

Фанаты рассчитывали на сильное выступление Чеко Фото: Mark Thompson/Getty Images

Так, уже в семи квалификациях подряд Серхио не поднимался выше пятой позиции — при том что его напарник регулярно (пусть и не всегда) оказывается в первом ряду. На подиуме Перес не был с Гран-при Италии, а после схода в домашней гонке рискует упустить второе место общего зачёта — Хэмилтон всего в 20 очках позади.

А что если эта серия проблем так и не закончится и Чеко, как недавно сказал Хельмут Марко, действительно нужна смена команды? Сейчас «Ред Булл» не решает никаких турнирных задач (кроме тех, которые стоят перед Пересом), но будет ли в следующем году всё так же легко? Не станет ли Даниэль Риккардо, который блестяще вернулся после перелома руки и принёс «Альфа Таури» лучший в сезоне результат, команда набирать больше очков? Эта ошибка точно останется одной из самых больших в карьере Переса, но может быть и последней в ней.