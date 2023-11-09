В Формуле-1 снова бардак: как итоги гонки не могут утвердить уже две недели?!

Гран-при США прошёл 22 октября, но результаты гонки в Формуле-1 должны утвердить только сегодня, 9 ноября — после двух виртуальных заседаний со стюардами, созванных после протеста со стороны «Хааса».

Изучив запись гонки в Остине, американская команда обнаружила, что сразу несколько пилотов нарушали границы трассы, но не понесли никакого наказания. По некоторым подсчётам, Серхио Перес во время гонки срезал шестой поворот 28 раз, однако так и не получил штраф и числится в результатах гонки четвёртым…

Разбираемся, как же так вышло и что теперь будет.

У «Хааса» возникли вопросы

В Формуле-1 к границам трассы относятся серьёзно и штрафуют пилотов не только в случае срезки, но также и при слишком широком выходе из поворота, когда машина всеми четырьмя колёсами оказывается за пределами трассы. В IndyCar и NASCAR Cup Series, этапы которых на «Трассе Америк» тоже проходят, смотрят на эти вопросы спокойнее и позволяют гонщикам бороться, а штрафуют лишь в самых вопиющих случаях.

В Остине есть несколько мест, в которых гонщику может быть выгодно нарушить границы трассы, и одно из них — шестой поворот. Это довольно скоростной изгиб в самом конце первого сектора, от зоны вылета с внутренней стороны он ограничен поребриком и асфальтированной зоной безопасности — вместе они чуть шире машины. И за счёт этого появляется возможность срезать поворот, не доезжая до газона и получая преимущество.

И этим преимуществом активно пользовался Перес — что явно следует из видео с бортовой камеры. Но проблема в том, что ФИА во время гонки использует другие камеры — свои собственные. И в данном случае — в шестом повороте «Трассы Америк» — одна из них была установлена неправильно и не позволяла стюардам отслеживать нарушения в этом месте. «Судьи могут принимать решения на основе данных с других камер, однако даже при наличии признаков нарушения имеющихся доказательств может быть недостаточно для вынесения штрафа», — объяснила ФИА отсутствие наказаний.

Перес опережает соперников в спринте в Остине Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

С одной стороны, ответ федерации логичен: пусть даже по телевизору и может показаться, что машина всеми четырьмя колёсами выехала за пределы трассы, на деле это может быть и не так. Тем не менее в распоряжении стюардов есть бортовые камеры со всех машин — и не только «Хаас» увидел на них многочисленные нарушения, однако стюарды ФИА, судя по ответу, посчитали их недостаточно убедительными.

Отчасти смысл в этом есть — не всегда по бортовой камере можно понять, пересекли ли белую линию колёса, которых нет в кадре. Однако нельзя забывать о главном вопросе: как так получилось, что камеры были установлены неправильно? За три дня этапа никто их не проверил? Нарушения в шестом повороте стюарды видели — и именно за них вынесли штраф Албону, но при этом никто не удосужился за всё время гонки посмотреть, что показывает установленная специально для таких случаев камера?

Более вероятно, что на каком-то этапе гонки стюарды выяснили, что с картинкой с этого места есть проблемы и до финиша их уже не исправить, но решили недочёт скрыть. Если так, то репутация федерации оказалась более ценной, чем справедливое отслеживание границ трассы — что, собственно, входит в её, федерации, прямые обязанности. И у «Хааса», который в случае достаточного штрафа кого-то из соперников продвинется в топ-10, возникли резонные вопросы.

ФИА рассудит сама себя

О желании воспользоваться правом на пересмотр американская команда сообщила ФИА 3 ноября — и федерация это приняла, также вызвав на заседание (по видеосвязи) представителей «Ред Булл», «Астон Мартин» и «Уильямса». В документах федерации не указаны пилоты, действия которых будут рассматриваться, но их по меньшей мере трое, и один из них, судя по всему, Серхио Перес. Собрание состоялось вечером 8 ноября и продолжится сегодня — в 17:00 мск. При этом неизвестно, будет ли в итоге вынесено решение или ФИА объявит о новой отсрочке.

Но какие вообще возможны решения в данном случае? Во-первых, ФИА может оставить всё как есть. Первое заседание, которое ещё не окончено, призвано определить, являются ли предоставленные «Хаасом» материалы новыми, а речь, по неофициальной информации, идёт о записи с бортовых камер. И в теории представителям федерации ничто не мешает объявить, что эти данные не являются новыми и были доступны стюардам в момент принятия решения.

Формально ФИА будет освобождена от дальнейшего рассмотрения этих записей, но станет очевидно, что стюарды просто не в состоянии отслеживать соблюдение всех правил. Напомним, речь идёт о Гран-при США, из протоколов которого за износ доски скольжения уже исключены два пилота. По слухам, дисквалифицировать должны больше пилотов, но ресурсов ФИА хватает лишь на то, чтобы проверить лишь каждую четвёртую из 20. Получается, даже для федерации регламент слишком сложный, чтобы обеспечить его соблюдение.

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер Фото: Dan Mullan/Getty Images

Наоборот — можно всех сурово покарать и начислить, например, Пересу пару минут штрафа — по совокупности 28 срезок. Но «Ред Булл» сможет возразить: стюарды гонки не предупреждали пилота о нарушениях. По правилам Формулы-1, после трёх нарушений границ трассы гонщику показывают предупреждающий чёрно-белый флаг и только после четвёртого выписывают ему штраф. Серхио по ходу гонки не предупреждали, что его манера проходить шестой поворот нарушает правила, чёрно-белого флага не было, процедура не соблюдена. Чеко наверняка иначе проходил бы поворот, если бы ему грозил штраф, и начислять минуту штрафа в данном случае несправедливо.

Но есть и третий вариант — наказать всех по чуть-чуть. ФИА в таком случае признаёт: стюарды пропустили нарушения, а записи «Хааса» — новые свидетельства. Однако наказывать пилотов за одно и то же по несколько раз — нельзя, а потому каждый получает по пять секунд штрафа. Перес и Стролл на этом ничего не потеряют — они опережали преследователей на 6 и 26 секунд соответственно, а один из пилотов «Уильямса» уступит позицию в топ-10 «Хаасу» — гонщику будет обидно, но на борьбу команд в Кубке конструкторов это почти не повлияет.

Пожалуй, последний вариант видится для Формулы-1 наименее болезненным в сложившейся ситуации. Результаты Гран-при США не пришлось бы кардинально переписывать чуть ли не месяц спустя. ФИА косвенно бы признала ошибку и тот факт, что должна тщательнее следить за собственным оборудованием. «Хаас» был бы вознаграждён за своё упорство очками. Возможно, даже Сарджент не потеряет финиш в топ-10 — если претензии «Хааса» касаются Албона и дополнительного штрафа ему. Однако проблема с границами трассы и системой их отслеживания по-прежнему актуальна и становится всё более очевидной.