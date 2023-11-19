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Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Лас-Вегаса — 2023: Алонсо, Норрис или кто-то другой — рейтинг

Кто худший гонщик Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1?
Евгений Кустов
Голосование: кто худший пилот ГП Лас-Вегаса Ф-1
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Среди претендентов полно топ-пилотов.

Мы продолжаем вести нашу новую рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе в Лас-Вегасе редакция отобрала шестерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто худший гонщик Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1?
Фернандо Алонсо
Фото: Chris Graythen/Getty Images
1 место

Фернандо Алонсо

Забавно, что на старте контроль над болидами потеряли два испанца — Сайнс и Алонсо. И вылет Фернандо выглядит менее «рабочим»: по ощущениям, пилот «Астон Мартин» просто рискнул и нырнул внутрь, где вдруг обнаружил нехватку сцепления. В итоге Алонсо потерял кучу мест и потом еле пробился в очковую зону. Стролл, для сравнения, при старте 19-м финишировал на пятой позиции.

Джордж Расселл
Фото: Dan Istitene/Getty Images
2 место

Джордж Расселл

Пилот «Мерседеса» променял четвёртое место на восьмое из-за своей невнимательности. Джордж признался, что не ожидал атаки со стороны Ферстаппена, и просто повернул в «Ред Булл» голландца, за что получил пять штрафных секунд. Эта ошибка в теории может стоить команде второго места в Кубке конструкторов.

Карлос Сайнс
Фото: Jared C. Tilton/Getty Images
3 место

Карлос Сайнс

Испанец стал одним из тех, кто не справился с первым поворотом трассы на старте. В оправдание Карлоса скажем, что там было низкое сцепление не только из-за холодного скользкого покрытия, но и из-за масла от ретрокаров. И всё-таки развернуло лишь пару человек — и среди них оказался Сайнс.

Логан Сарджент
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
4 место

Логан Сарджент

Американцу не удалось реализовать преимущество блестящей стартовой позиции (шестой). Логан не совершал серьёзных ошибок, но провалил работу с резиной на стартовом отрезке. В итоге Сарджент пропустил нескольких соперников, рано поехал в боксы и навсегда попрощался с очковой зоной. Да, Албон тоже туда не попал, но Алекс держался гораздо дольше.

Пьер Гасли
Фото: Chris Graythen/Getty Images
5 место

Пьер Гасли

Отчасти французу не повезло: против Пьера сыграл выезд сейфти-кара, после которого Гасли оказался без отрыва от соперников, чья резина была намного свежее. Но ведь шины Окона были «моложе» лишь на несколько кругов, однако ж Эстебан прорвался наверх, а Пьер, наоборот, рухнул за пределы очковой зоны.

Ландо Норрис
Фото: Jared C. Tilton/Getty Images
6 место

Ландо Норрис

Констатируем: британец оказался единственным, кто разбил свою машину по ходу гонки. Норрис признал, что по сути это была его ошибка: Ландо потерял контроль над болидом, после того как автомобиль цепанул днищем асфальт. Благо обошлось без травм.

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