Кто худший гонщик Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1?

Мы продолжаем вести нашу новую рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Лас-Вегасе редакция отобрала шестерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Фернандо Алонсо
Забавно, что на старте контроль над болидами потеряли два испанца — Сайнс и Алонсо. И вылет Фернандо выглядит менее «рабочим»: по ощущениям, пилот «Астон Мартин» просто рискнул и нырнул внутрь, где вдруг обнаружил нехватку сцепления. В итоге Алонсо потерял кучу мест и потом еле пробился в очковую зону. Стролл, для сравнения, при старте 19-м финишировал на пятой позиции.
Джордж Расселл
Пилот «Мерседеса» променял четвёртое место на восьмое из-за своей невнимательности. Джордж признался, что не ожидал атаки со стороны Ферстаппена, и просто повернул в «Ред Булл» голландца, за что получил пять штрафных секунд. Эта ошибка в теории может стоить команде второго места в Кубке конструкторов.
Карлос Сайнс
Испанец стал одним из тех, кто не справился с первым поворотом трассы на старте. В оправдание Карлоса скажем, что там было низкое сцепление не только из-за холодного скользкого покрытия, но и из-за масла от ретрокаров. И всё-таки развернуло лишь пару человек — и среди них оказался Сайнс.
Логан Сарджент
Американцу не удалось реализовать преимущество блестящей стартовой позиции (шестой). Логан не совершал серьёзных ошибок, но провалил работу с резиной на стартовом отрезке. В итоге Сарджент пропустил нескольких соперников, рано поехал в боксы и навсегда попрощался с очковой зоной. Да, Албон тоже туда не попал, но Алекс держался гораздо дольше.
Пьер Гасли
Отчасти французу не повезло: против Пьера сыграл выезд сейфти-кара, после которого Гасли оказался без отрыва от соперников, чья резина была намного свежее. Но ведь шины Окона были «моложе» лишь на несколько кругов, однако ж Эстебан прорвался наверх, а Пьер, наоборот, рухнул за пределы очковой зоны.
Ландо Норрис
Констатируем: британец оказался единственным, кто разбил свою машину по ходу гонки. Норрис признал, что по сути это была его ошибка: Ландо потерял контроль над болидом, после того как автомобиль цепанул днищем асфальт. Благо обошлось без травм.