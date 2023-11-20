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«Денвер Бронкос» Льюиса Хэмилтона в матче НФЛ с «Миннесота Викингс», комбинация «Макс Ферстаппен»

В американском футболе есть комбинация «Макс Ферстаппен». Её использует клуб Хэмилтона!
Дмитрий Захарченко
«Денвер Бронкос» Льюиса Хэмилтона
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«Ред Булл» на Гран-при Лас-Вегаса применил такую же.

Гран-при Лас-Вегаса, может, и завершился, но Формула-1 Штаты не покидает: в начале очередного розыгрыша матча Национальной футбольной лиги одна из команд выполнила комбинацию под кодовым названием «Макс Ферстаппен».

При этом один из акционеров этой команды — Льюис Хэмилтон, один из принципиальнейших соперников голландца!

«Денвер Бронкос» против «Миннесота Викингс»

Эпизод произошёл во время второй четверти матча. Игрок «Бронкос» Расселл Уилсон, координируя товарищей по команде, прокричал код «Макс Ферстаппен». Такой выбор фразы удивил даже комментаторов телеканала NBC, транслировавшего игру.

Ситуация действительно удивительная, ведь один из миноритарных совладельцев «Бронкос» — Льюис Хэмилтон, пожалуй, главный соперник Макса Ферстаппена в Формуле-1 в последние годы. Британец в августе прошлого года подтвердил, что вошёл в консорциум инвесторов, которые выкупили команду за $ 4,65 млрд. Эта сделка была крупнейшей в области спортивных франшиз.

Льюис Хэмилтон на Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1

Льюис Хэмилтон на Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1

Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

К слову, на пост NBC в социальных сетях с тем самым розыгрышем Ферстаппена отреагировали в «Ред Булл». «В Вегасе мы тоже это применили. Сработало», — сказано в комментарии от имени австрийской команды.

Немало комментариев последовало и от болельщиков. «Рассу лучше надеяться, что Льюис Хэмилтон этого не видел», — пишет пользователь с ником Zack. «Маркетинг Гран-при Лас-Вегаса вышел на новый уровень», — добавляет Винченцо Ландино.

«Денвер Бронкос» празднуют победу

«Денвер Бронкос» празднуют победу

Фото: Dustin Bradford/Getty Images

К слову, поначалу «Макс Ферстаппен» не особенно помог «Бронкос» — за три минуты до конца матча «Денвер» проигрывал со счётом 20:15. Но тачдаун Кортленда Саттона на предпоследней минуте всё же вывел «Бронкос» вперёд — 21:20.

Что о произошедшем думает Льюис Хэмилтон, пока неизвестно.

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