Шок-провал Алонсо на фоне ещё одной ошибки Норриса. Оценки за Гран-при Лас-Вегаса

Ферстаппен весь уикенд допускал ошибки, а на вершине рейтинга тот, кого он называл глупым идиотом.

Предпоследний этап Формулы-1 сезона-2023 — в по-прежнему субъективных оценках автора.

Эстебан Окон — 9

В Q1 Окону не повезло оказаться рядом с Ферстаппеном, и в гонке Эстебан стартовал лишь 16-м. Однако уже в первом повороте француз объехал полпелотона, затем с помощью мощного отрезка на «медиуме» с появлением сейфти-кара прорвался в топ-6, а в итоге и вовсе стал четвёртым. Едва ли в «Альпин» надеялись на такой успех!

Шарль Леклер — 8

Леклеру снова не удалось превратить поул в победу — в том числе из-за второго сейфти-кара. В то же время «Феррари» на длинных отрезках всё равно не хватало темпа, да и Шарль допускал ошибки — и в финальной попытке квалификации, и в гонке, когда под финиш чуть не потерял вторую позицию из-за блокировки.

Макс Ферстаппен — 7,5

Ферстаппен уверенно превзошёл в гоночном темпе своих главных соперников в борьбе за победу, однако в целом в этот уикенд был не так хорош, как обычно. Макс провалил финальную попытку в квалификации, затем поскользнулся на старте и схлопотал штраф, после которого вынужден был полгонки отыгрываться.

Лэнс Стролл — 7,5

В Q2 Стролл проиграл Алонсо 0,6 секунды и стартовал 14-м, но на первом круге смог вслед за Оконом объехать все завалы. Появление сейфти-кара сыграло важную роль: без сэкономленного на втором пит-стопе времени финишировать в топ-5 вряд ли удалось бы. Однако Лэнс, признаем, провёл гонку в высоком темпе и избежал ошибок.

Стролл в этот уикенд оказался лучше Алонсо Фото: Chris Graythen/Getty Images

Оскар Пиастри — 7,5

Трасса в Лас-Вегасе не подошла «Макларену», но в гонке дебютанту удалось найти ритм и заработать два очка при старте с 18-й позиции. Отдельного упоминания заслуживает рестарт на середине дистанции: у Оскара в этот момент были едва ли не самый изношенные шины в пелотоне, но вплоть до второй остановки он шёл впереди Окона.

Валттери Боттас — 7,5

Валттери уже в третий раз в пяти последних квалификациях пробился в финал, неплохо среагировал на стартовый сигнал и даже успел затормозить перед развернувшимся Алонсо. Увы, шедший позади Перес так же оперативно отреагировать не смог, повредил задний диффузор «Альфа Ромео» и испортил финну всю гонку.

Льюис Хэмилтон — 7

Британцу не повезло, что на старте в него приехал Сайнс, но этого не случилось бы, не проиграй экс-чемпион полсекунды напарнику в Q2. В эпизоде с Пиастри Льюис тоже мог бы действовать немного осмотрительнее. С другой стороны, прорыв на седьмое место и спасённые шесть очков выглядели довольно неплохо.

Александер Албон — 7

После превосходного темпа в квалификации Албон на первом отрезке гонки держался на пятой позиции и даже после сложного рестарта на проехавшем уже десять кругов комплекте «харда» боролся за место в топ-10. Увы, после ошибки за десять кругов до финиша Алекс разом потерял три позиции и лишился всяких шансов на очки.

За многообещающей квалификацией Албона очков не последовало Фото: Dan Istitene/Getty Images

Кевин Магнуссен — 7

Датчанин в третий раз в сезоне пробился в финал квалификации и стартовал с восьмой позиции, но хроническая проблема «Хааса» с износом резины вновь дала о себе знать. К концу первого отрезка Магнуссен потерял три позиции, а после остановки в боксах до самого финиша застрял в конце пелотона.

Серхио Перес — 6,5

В конце гонки Чеко ненадолго включился в борьбу за победу, но в итоге уступил не только Максу, но и Леклеру, чью атаку Перес проворонил на последнем круге. К тому же, в Q3 Серхио не прошёл не потому что рано поехал в боксы, а потому что прошёл свой круг медленнее Магнуссена. И из-за этого же уткнулся на старте в Боттаса.

Даниэль Риккардо — 6,5

Австралийцу в этот уикенд блеснуть не удалось. «Альфа Таури» в этот уикенд с трудом прогревала шины, и в начале отрезков Риккардо постоянно терял позиции — к 30-му кругу Дэн откатился на 17-е место. На последних кругах Риккардо удалось пройти Сарджента и Чжоу, но выше 14-й строчки подняться было уже нереально.

Гуаньюй Чжоу — 6,5

Китайцу не везло на протяжении всего уикенда. Чжоу не смог прибавить в последней попытке в Q1 из-за трафика, а решение стартовать на «харде» обернулось тем, что во время автомобиля безопасности на середине дистанции пришлось ставить «медиум». На 24 круга его предсказуемо не хватило — с 12-го места Гуаньюй откатился на 15-е.

Jared C. Tilton/Getty Images Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Логан Сарджент — 6,5

Как и более опытный Албон, Сарджент столкнулся с гранулированием шин и ещё раньше напарника вывалился из борьбы за место в топ-10. Тем не менее на довольно коварной трассе Логан избежал крупных ошибок и блеснул седьмым местом в квалификации. В целом этот уикенд можно даже отнести к лучшим в сезоне.

Нико Хюлькенберг — 6,5

На фоне напарника немец в этот уикенд смотрелся блекло. Проблемы начались уже в квалификации, когда Нико блокировкой колеса испортил себе финальную попытку и, в отличие от Магнуссена, остался за бортом Q3. В гонке Халк всю дистанцию держался позади напарника, а затем и вовсе сошёл из-за проблем с двигателем.

Карлос Сайнс — 6

Если бы не разворот испанца на старте, у Сайнса был бы шанс подняться выше шестого места. Кроме того, в квалификации Карлос уступил Леклеру, хотя тот сам признавался, что наделал немало ошибок. Незаслуженный штраф (https://www.championat.com/auto/article-5322922-gonschik-ferrari-karlos-sajns-poluchit-shtraf-na-gran-pri-las-vegasa-f-1-hotya-pilot-i-komanda-ne-vinovaty-chto-sluchilos.html) выбил гонщика из колеи, но для борьбы за подиум темпа всё равно не хватило бы, а место в топ-5 он потерял сам.

Пьер Гасли — 6

У Гасли был неплохой шанс занять четвёртое место, но за десять кругов до финиша француз «посыпался» и выпал из топ-10. По словам Пьера, причиной проблем стали шины — на рестарте он оставался на старом комплекте шин. Однако Окон тоже не поехал в боксы во время сейфти-кара, но при этом спокойно доехал до финиша в топ-5.

В Лас-Вегасе «Альфа Таури» сделала шаг назад Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Джордж Расселл — 5

Уже во второй раз в сезоне невнимательность стоит Расселлу места на подиуме. Совсем недавно Джордж разбил машину в Сингапуре, а теперь не заметил атаку Ферстаппена в 12-м повороте и нарвался на штраф. Жаль, ведь до этого британец проводил отличный уикенд, а в квалификации был на голову сильнее Хэмилтона.

Фернандо Алонсо — 5

На старте Алонсо переоценил сцепление с трассой, потерял управление над машиной и откатился в самый конец пелотона — выбраться в топ-10 без автомобиля безопасности в середине дистанции наверняка не вышло бы. Отметим также, что хотя испанец и заявил, что доволен квалификацией, улучшить в концовке Q3 ему не удалось.

Юки Цунода — 4

После неудачи в квалификации (разворот в последней попытке и 1,76 секунды отставания от Риккардо) Юки рискнул стартовать на «софте». И на первом круге японец отыграл восемь мест, однако ещё до середины дистанции ему пришлось во второй раз останавливаться в боксах, после чего он откатился на последние места.

Ландо Норрис — 3

Как выяснилось уже после гонки, с машиной Норриса всё было в порядке: Ландо сам допустил ошибку и на ровном месте убрался в отбойник уже на третьем круге. Не так давно британец испортил себе в квалификацию в Мексике, но эта ошибка — самая крупная после столкновения с внутренним отбойником в Джидде в начале сезона.