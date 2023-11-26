5 знаменитых мам гонщиков Формулы-1: от звезды картинга до королевы соцсетей

Мир автоспорта наполнен семейными связями. В паддоке можно встретить как наследника целой автоспортивной династии, так и пилота, чьи родители переехали в трейлер ради его карьеры. Даже после попадания в Формулу-1 семья не оставляет гонщика: мы часто вспоминаем истории, в которых отец участвует в карьере сына в роли менеджера, наставника или просто наблюдателя. И хоть отцы оказывают большее влияние на профессиональный путь своих детей, мамы не остаются в стороне. В честь Дня матери мы собрали пять историй про пять женщин – мам современных пилотов Ф-1.

Софи Кумпен, мама Макса Ферстаппена

Софи – единственная мама с опытом участия в гонках. В молодости она успешно занималась картингом, выступала в Формуле A, Формуле K и Формуле Супер A и была победителем Трофео Андреа Маргутти в 1995 году. Удивительно, но Софи и будущий руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер впервые встретились в 1989 году на юниорском чемпионате мира по картингу. На тот момент Софи входила в топ-10 мира и выступала против таких будущих звёзд, как Джанкарло Физикелла, Ярно Трулли, Дарио Франкитти и Ян Магнуссен.

Софи Кумпен с маленьким Максом Ферстаппеном Фото: из личного архива Макса Ферстаппена

Считается, что Софи ждала успешная карьера и в формульных сериях, но после брака с Йосом Ферстаппеном пришлось сделать тяжёлый выбор: она отказалась от мечты и занялась детьми, параллельно поддерживая мужа. В 2013 года Кумпен пыталась вернуться в гонки, но после травмы, полученной в туринговом чемпионате Formido Swift Cup, дорога в спорт для неё была окончательно закрыта. Немало усилий Софи вложила и в воспитание сына. В том числе от неё Макс унаследовал такой бойцовский характер.

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Николь Пиастри, мама Оскара Пиастри

Пока Оскар успешно проводит дебютный сезон в Ф-1, его мама публикует забавные посты в социальных сетях. В отличие от других родителей, Николь не ведёт себя скромно: она много шутит, подкалывает сына и наслаждается статусом современной мамы. Сейчас на аккаунт Николь подписано около 60 тысяч человек, которым её отношение к карьере сына пришлось по душе.

После того как Оскар занял поул-позицию в спринт-квалификации в Катаре, она написала в своём аккаунте: «Только что отменила занятия по пилатесу в семь утра…». До этого Николь попала в заголовки статей благодаря подиуму сына в Японии. Она попробовала воспользоваться достижением Оскара, чтобы избавиться от его старых кубков.

Николь Пиастри в паддоке Фото: twitter.com/NicolePiastri

Ещё Николь не упускает возможности и оставить комментарии под чужими публикациями. Обменявшись шлемами с Фернандо Алонсо, Оскар опубликовал общую фотографию с испанцем. Под постом один из пользователей написал: «Великий отец и великий сын». Николь просто так это не оставила и ответила: «Совершенно уверена, что я запомнила бы это». Оскар, в свою очередь, спокойно относится к подколам мамы: «Это нормально, она моя мама, ей разрешено!».

Паскале Леклер, мама Шарля Леклера

История семьи Шарля Леклера тесно связана с автоспортом: его отец Эвре Леклер был энтузиастом гонок, выступал в картинге и Формуле-3, а мама стригла пилотов в парикмахерской у трека. Сейчас Паскале владеет собственным салоном красоты и стрижёт звёзд автоспорта, в своё время к ней ходил и Дэвид Култхард. Среди постоянных клиентов Паскале можно найти и Шарля: перед каждым домашним Гран-при он по традиции стрижётся у мамы.

О жизни Паскале известно немногое: она всегда ведёт себя сдержанно, редко появляется на публике и не даёт комментарии СМИ. Она очень предана семье и сильно переживает за сыновей. Возможно, больше, чем другие родители. Их семье пришлось пережить две трагедии: в 2014 году близкий друг и крёстный Шарля Жюль Бьянки попал в смертельную аварию на Гран-при Японии, затем в 2019 году из-за аварии в Спа не стало Антуана Юбера, ещё одного друга монегаска. Это сильно сказалось на беспокойствах Паскале, учитывая, что два её сына участвуют в гонках.

Клэр-Энн Стролл, мама Лэнса Стролла

В отличие от большинства других мам, Клэр-Энн – настоящая бизнесвумен. Она модельер с собственным брендом спортивной одежды Callens. Несмотря на то что семья Лоуренса Стролла сколотила состояние на инвестициях в модную одежду и международную дистрибуцию, этот проект полностью принадлежит Клэр-Энн. Она буквально создала удобную спортивную одежду для самой себя: любовь к спорту и активному отдыху стала вдохновением для бренда.

Сестра Лэнса Стролла Хлоя и их мама Клэр-Энн Фото: из личного архива Клэр-Энн Стролл

Как мама пилота она сильно переживает за Лэнса. В этом году он попал в большое количество аварий и набил автомобили на несколько миллионов долларов. Неудивительно, что, по слухам, Клэр-Энн «оказывает сильное давление» на сына и на мужа: она якобы склоняет Лоуренса к продаже команды «Астон Мартин», а Лэнса — к завершению карьеры в Формуле-1.

Ана Мария Диас Мартинес, мама Фернандо Алонсо

Ана Мария олицетворяет большинство мам паддока. Когда Фернандо только начал заниматься картингом, она работала в местном магазине. Пока её муж Хосе Луис Алонсо радовался успехам сына на треке, она радовалась его хорошим оценкам и достижениям в школе. Вместе с мужем она каждые выходные возила Фернандо на соревнования, сама шила для него гоночную одежду, корректируя размер комбинезона по мере его взросления. Мама поддерживала Фернандо во всех его начинаниях, и он отплатил ей сполна. После своих первых побед в Формуле-1 он запретил матери работать и взял на себя финансовое обеспечение семьи. Уже в сезоне-2023 Фернандо решил принести дань уважения Ане Марии, добавив её девичью фамилию. В официальных документах Формулы-1 он записан как Фернандо Алонсо Диас.

Болид Алонсо после аварии в Мельбурне-2016 Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Но за карьеру сына Ана Мария пережила многое. В 2016 году Фернандо попал в страшную аварию с Эстебаном Гутьерресом во время Гран-при Австралии. Тогда Алонсо оказался в «стиральной машине», вращающейся со скоростью 300 км/ч. Позже он признался, что очень переживал за маму, так как знал, что она смотрит эту гонку по телевизору. На его звонок она отреагировала удивительно спокойно: Нандо даже показалось, что его родителей больше потревожил сам звонок, отвлёкший их от продолжающейся гонки.