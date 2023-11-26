Кто худший гонщик Гран-при Абу-Даби Формулы-1?

Мы продолжаем вести нашу новую рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Абу-Даби редакция отобрала шестерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Валттери Боттас
Финский пилот и его команда явили собой пример бессмысленного упорства. Довольно быстро по ходу гонки стало понятно, что тактика с длинным-предлинным первым отрезком на шинах «хард» не работает, однако швейцарцы не стали ничего не менять, до последнего надеясь на сейфти-кар. Автомобиля безопасности не дождались, и в итоге на счету Боттаса провальная гонка с финишем на 19-м месте позади напарника.
Карлос Сайнс
Как и Боттас, испанец принял ошибочное решение стартовать на шинах «хард». В отличие от «Альфа Ромео», «Феррари» достаточно быстро решила перейти на тактику с двумя пит-стопами, но гонка уже была испорчена на первом отрезке: Сайнсу просто не хватало темпа. Возможно, машину не смогли полностью восстановить после пятничной аварии, но в конечном счёте это вопрос опять же к пилоту.
Льюис Хэмилтон
Конечно, британец многое испортил себе накануне, но всё-таки при старте с 11-го места Льюис мог бы рассчитывать на большее, чем отыгрыш всего двух позиций. Британец немного странно врезался сзади в «Альпин» Гасли, а потом проиграл сразу два сражения: сначала не сумел оставить позади Алонсо, а на последнем круге провалил атаку на Цуноду.
Серхио Перес
Чеко вроде бы совершил достойный прорыв, но стоит ли хвалить за него обладателя лучшей машины в пелотоне, который накануне по собственной вине стал только девятым? Серхио не попал бы в нашу рубрику, если бы не столкновение с Ландо Норрисом в борьбе за четвёртое место. Перес вполне мог опередить «Макларен» без происшествий и штрафов, а в итоге лишился места на подиуме.
Нико Хюлькенберг
Отвратительный старт в исполнении немца: Нико слабо разогнался, потом плохо позиционировал машину в первых поворотах и в итоге провалился с восьмого места на 13-е. В оправдание Халка скажем, что это никак не повлияло на итоговый результат: пилот «Хааса» пропустил всех тех, кто и так его опередил бы. И всё-таки стартовать настолько плохо непозволительно.
Кевин Магнуссен
После гонки датчанин честно признался: единственный позитивный момент в том, что это был последний этап сезона. В воскресенье у Магнуссена не получилось ничего: он провёл крайне ранний первый пит-стоп, ничего благодаря ему не выгадал и в итоге почти всю гонку страдал на изношенных покрышках. Кевин стал 20-м и последним.