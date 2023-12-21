«Феррари» уже в кинотеатрах. А насколько правдива культовая «Гонка»?

21 декабря 2023 года в России состоялась долгожданная премьера «Феррари» – фильма, посвящённого самому тяжёлому периоду в жизни великого автоконструктора. Как и к любому байопику, к данной киноленте будет приковано повышенное внимание в контексте соответствия постановки реальной истории. А насколько был правдив ставший уже культовым фильм «Гонка»? Представляем вашему вниманию небольшой анализ самых примечательных сцен и сюжетных линий на соответствие реальной истории.

Столкновение Лауды и Ханта в Формуле-3 — выдумка

Что показали в фильме: в 1970 году Хант и Лауда схлестнулись за победу в гонке британской Формулы-3 на трассе «Кристал Пэлас» – дошло до столкновения: обе машины развернуло, Ники заглох и выбыл из гонки, а вот Джеймс смог продолжить заезд и даже победить.

Как было на самом деле: Хант действительно соревновался на «Кристал Пэлас» в рамках чемпионата британской Ф-3 1970 года. И действительно поучаствовал в столкновении в конце заезда, однако продолжить гонку он был не в состоянии – сход с дистанции. Также стоит отметить, что столкнулся Джеймс вовсе не с Лаудой, а с Дейвом Морганом. Что же до австрийца, то он вообще не принимал участия в том заезде.

Лауда взял кредит, чтобы начать карьеру в Формуле-1 — правда

Будущий трёхкратный чемпион родился в одной из богатейших семей Австрии – его дед Ганс Лауда был крупным промышленником. Впрочем, несмотря на большие возможности, старшие родственники не горели желанием спонсировать гоночную карьеру Ники. Апогей напряжённых отношений внутри семейства Лауда настал в 1972 году, когда Ганс отказался выделить внуку денег на дебют в Формуле-1 – с тех пор Ники больше не разговаривал с дедом.

Оставшись без поддержки семьи, начинающий австрийский гонщик взял кредит в банке «Райффайзен», логотип которого ещё долго красовался на шлеме Лауды – условие для нулевой процентной ставки. Так Ники смог себе выкупить место в команде «Марч» на сезон-1972.

На шлеме Ники Лауды заметен логотип банка Фото: Кадр из фильма

Лауда получил место в «БРМ» бесплатно, потому что помог сделать машину быстрее — выдумка

Что показали в фильме: в преддверии сезона-1973 Ники примкнул к «БРМ» – снова на правах рента-драйвера. Впервые увидев свою новую машину, австрийский гонщик немного повозмущался излишним весом болида, а затем рассказал, как можно серьёзно облегчить машину.

Ставка Лауды на магниевый сплав деталей сработала на ура: болид стал быстрее на две секунды. Владелец «БРМ» Луи Стэнли попытался разузнать у австрийца секрет столь внушительного прогресса, на что тот ответил, что поделится информацией лишь на определённых условиях – Лауда хотел получить точно такой же контракт, как у лидера команды Клея Регаццони.

Ники Лауда и болид «БРМ» Фото: Кадр из фильма

Как было на самом деле: Лауда и вправду очень быстро открестился от статуса рента-драйвера, но не благодаря инженерным познаниям, а с помощью гоночного таланта. Что интересно, Ники так и не успел заплатить «БРМ». Лауда убедил босса команды, что его спонсоры произведут выплату после Гран-при Монако, однако источник финансирования он так и не нашёл – австриец блефовал.

К счастью для Ники, по итогам всё той же гонки в Монте-Карло Луи Стэнли предложил Лауде трёхлетний контракт, при подписании которого австрийский пилот освобождался от финансовых обязательств со своей стороны. Лауда принял предложение, однако тот сезон стал для него последним в составе «БРМ»: в следующем году Ники перейдёт в «Феррари».

Лауда раскритиковал болид «Феррари» после первых тестов — правда

После первой пробы болида 312 B3 во Фьорано Лауда не постеснялся назвать машину «куском дерьма» – главной претензией австрийца была недостаточная поворачиваемость. Чуть позже Ники более конструктивно описал все недостатки машины главному конструктору команды Мауро Форгьери: не без помощи Лауды основные проблемы машины были устранены перед стартом сезона.

Обстоятельства знакомства Лауды со своей будущей женой — отчасти правда

Как и показано в фильме, Ники познакомился со своей первой женой Марлен Кнаус в 1975-м на вечеринке, организованной немецким актёром Курдом Юргенсом, с которым на тот момент состояла в отношениях Марлен. Кстати, Лауда также был помолвлен с другой женщиной. Спустя год после знакомства Ники и Марлен поженились.

Что касается сцены с экстремальной ездой на позаимствованном у местных жителей «Фиате», то это уже художественный вымысел. А вот в чём фильм достоверен, так это в том, что Марлен при первой встрече не признала в Лауде всемирно известного гонщика.

Марлен Кнаус и Ники Лауда Фото: Кадр из фильма

Лауда и Хант сражались за победу в финальной гонке сезона-1975 — выдумка

Что показали в фильме: финал сезона-1975 на «Уоткинс Глен». В борьбе за лидерство Лауда опережает Ханта на последнем круге дистанции из-за возникших на «Хескете» британца механических проблем. Джеймс сошёл с дистанции, а Ники одержал победу, благодаря которой он взял свой первый титул в Формуле-1.

Как было на самом деле: Лауда и Хант в принципе не вели никакого сражения в той гонке. Австриец с самого старта умчал вперёд – единственным, кто смог за ним угнаться, стал Эмерсон Фиттипальди. Австрийский пилот выиграл Гран-при США, пролидировав от старта до финиша (и никаких обгонов на последнем круге). Кстати, с точки зрения борьбы за чемпионство та гонка ничего не решала: Лауда оформил титул ещё на прошлом этапе в Монце.

Что же до Ханта, то пилот «Хескета» боролся за третью позицию. Под занавес гонки он действительно столкнулся с механическими проблемами, однако ему удалось добраться до финиша, причём на достаточно неплохой четвёртой позиции.

Дисквалификация Ханта по итогам Гран-при Испании — правда

Всё как показали в фильме. Хант выиграл гонку на «Хараме», но «Феррари» подала протест на триумфатора Гран-при. По мнению итальянцев, ширина болида Джеймса превышала допустимые нормы. Судьи удовлетворили протест «Скудерии», дисквалифицировав Ханта: победителем Гран-при стал Лауда.

Впрочем, в Уокинге не собирались так просто сдаваться. «Макларен» подал апелляцию, настояв на том, что нарушение регламента стало следствием расширения шин из-за перегрева. В конечном итоге спортивный суд согласился с аргументами «Макларена» – Ханту вернули заслуженную победу.

Лауда призывал к бойкоту Гран-при Германии-1976 — правда

Тяжёлые погодные условия вкупе с непростым характером старой трассы «Нордшляйфе» стали поводом для дискуссии о целесообразности проведения Гран-при Германии. Главным сторонником отмены гонки был Лауда. Австриец выступил с речью перед другими пилотами, агитируя голосовать за бойкотирование Гран-при. Ораторских навыков Лауды оказалось недостаточно: с перевесом в один голос пилоты проголосовали за проведение гонки.

Авария Лауды на «Нордшляйфе» — практически документальная точность

Рону Ховарду удалось практически покадрово воссоздать ужасную аварию Лауды на «Северной петле» – одна из лучших сцен фильма. Причина срыва машины в повороте (поломка задней подвески), траектория движения болида, столкновение Харльда Эртля и Бретта Лангера с горящей «Феррари», четыре пилота, спасающие Лауду от верной смерти – авторы фильма учли всё при воссоздании самой драматичной сцены.

Права на видео принадлежат Universal Pictures. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Universal Pictures.

Избиение Хантом репортёра — выдумка

Что показали в фильме: на пресс-конференции в преддверии Гран-при Италии – первого для Лауды после возвращения за руль – один из журналистов задал австрийцу провокационный вопрос, граничащий с оскорблением. Хант подобных выпадов в сторону соперника не оценил: после пресс-конференции он выцепил того самого репортёра, отвёл его в укромное место, где хорошенько избил.

Как было на самом деле: хоть люди, знавшие при жизни Ханта, и говорили, что он действительно мог так поступить в схожей ситуации, но ничего подобного и близко не было. Случись избиение репортёра в действительности, последствий Ханту вряд ли удалось бы избежать – дело могло дойти вплоть до уголовной ответственности.

А вот в чём фильм достоверен, так это в том, что разъярённый Лауда покинул пресс-конференцию после вопроса о его внешности. Правда, реальный репортёр был куда тактичнее киношного, спросив Лауду, собирается ли он делать пластическую операцию по удалению шрамов и ожогов. В фильме Ники отказался отвечать на куда более жёсткий вопрос, надеется ли он сохранить брак при такой внешности.

Лауда завершил финальную гонку сезона-1976 из-за слишком рискованных погодных условий — правда, но есть нюанс

В реальности, как и в фильме, Лауда свернул в боксы после первого круга финальной гонки на «Фудзи». Причиной для добровольного схода с дистанции послужил мощнейший ливень – видимость была практически нулевой. Казалось бы, режиссёр всё верно показал, однако есть одно «но». В фильме главной мотивацией к подобному действу стало опасение за свою жизнь, тогда как в реальности австриец банально оказался не в состоянии управлять машиной в сильнейший ливень из-за не до конца восстановившихся после аварии век. Гонщикам приходилось периодически поднимать визор шлема (так как он запотевал), что не мог себе позволить Лауда с его состоянием глаз.

***

В заключение проговорим одну важную вещь: наш небольшой исторический анализ – ни в коем случае не попытка принизить заслуги людей, работавших над кинолентой. «Гонка» – со всех сторон очень качественное кино, и тот факт, что фильм высоко оценили как поклонники автоспорта, так и обычные зрители – ещё одно тому подтверждение. Да, в фильме есть несколько исторических несостыковок, но их легко можно оправдать законами драматургии. Да и к тому же, если рассматривать картину целиком, кино получилось достаточно правдоподобным. Будем надеяться, что нечто похожее мы сможем сказать и про фильм «Феррари».