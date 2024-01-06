«Дакар» стартовал — с серьёзного происшествия и массовых проблем лидеров

Оставив позади разминочный пролог, сегодня участники ралли-марафона «Дакар-2024» полноценно приступили к борьбе за традиционный трофей гонки в виде золотого бедуина. Организаторы, похоже, решили: раз накануне все получили шанс размяться, то сегодня уже можно предложить гонщикам серьёзные испытания на спецучастке длиной в солидные 414 километров.

Увы, без происшествий не обошлось: выступления внедорожников были прерваны сразу после старта из-за инцидента с участием Лионеля Бо. Спустя всего 200 метров от стартовых ворот гонщик задел одного из болельщиков. Никакие детали инцидента пока неизвестны — кроме того, что зрителю оказали помощь на месте и отправили в больницу. Старт оставшихся участников был на некоторое время отложен, а для грузового зачёта спецучасток из-за задержки сократили до чуть менее чем 300 километров.

CAR: кошмар для «Продрайва» и почти — для «Ауди»

Перед стартом гонки действующий победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия смело прогнозировал, что его конкуренты из «Ауди» уже через несколько дней будут паковать вещички. Но вот сегодня катарцу явно было не до того, чтобы смеяться над соперниками. И Нассер, и второй обладатель багги «Продрайв» Себастьен Лёб синхронно столкнулись с проблемами: сначала проиграли пять минут, потом ещё 15… После финиша Нассер рассказал, что за первые 50 километров проколол два колеса и после этого уже не мог рисковать. Лёб обошёлся одним проколом, но ещё пришлось останавливаться для ремонта. В итоге француз проигрывает 23 минуты, катарец — 25.

Утешением для Себастьена и Нассера должны стать потери и у целого ряда соперников. Например, лидировавший половину спецучастка пилот «Ауди» Маттиас Экстрём в итоге проиграл 14 минут, почти такое же отставание у Язида Аль-Раджи на «Тойоте», а легендарный Стефан Петерансель за рулём ещё одной «Ауди» и вовсе уступил 32. Так что у «Продрайва» и «Ауди», можно сказать, счёт 2:2.

Для Нассера Аль-Аттии первый день не задался Фото: Red Bull Content Pool

Однако, в отличие от конкурентов, немцы могут предъявить успешное выступление Карлоса Сайнса. Матадор показал второе время дня, уступив только неожиданному победителю этапа: бельгийцу Гийому Де Мевиусу на «Тойоте». Трудно представить, что он действительно включится в борьбу за победу, но сегодня имеет полное право чуть-чуть попраздновать.

Достойно провёл этап российский экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова (напомним, Кротов выступает под спортивной лицензией Кыргызстана), у которых 12-й результат с отставанием в 15 минут. Нельзя не отметить литовца Вайдотаса Жалу, ставшего четвёртым.

«Дакар-2024». Внедорожники. Первый этап:

1. Гийом Де Мевиус («Тойота») – 4:35.59

2. Карлос Сайнс-старший («Ауди») + 0:01.44;

3. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +0:09.18;

4. Вайдотас Жала («Мини») +0:10.42;

5. Ромен Дюма («Тойота») + 0:12.18;

6. Лукас Мораес («Тойота») + 0:13.25;

7. Дэвид Боттрилл («Тойота») + 0:13.39;

8. Язид Аль-Раджи («Тойота») +0:13.39;

9. Матьё Серрадори («Сенчури») + 0:14.12;

10. Маттиас Экстрём («Ауди») +0:14.20;

13. Денис Кротов («Тойота») + 0:15.06;

20.

22. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») + 0:24.47;

24. Стефан Петерансель («Ауди») + 0:32.15. 1. Гийом Де Мевиус («Тойота») – 4:35.592. Карлос Сайнс-старший («Ауди») + 0:01.44;3. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +0:09.18;4. Вайдотас Жала («Мини») +0:10.42;5. Ромен Дюма («Тойота») + 0:12.18;6. Лукас Мораес («Тойота») + 0:13.25;7. Дэвид Боттрилл («Тойота») + 0:13.39;8. Язид Аль-Раджи («Тойота») +0:13.39;9. Матьё Серрадори («Сенчури») + 0:14.12;10. Маттиас Экстрём («Ауди») +0:14.20;13. Денис Кротов («Тойота») + 0:15.06;20. Себастьен Лёб («Продрайв») + 0:22.47;22. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») + 0:24.47;24. Стефан Петерансель («Ауди») + 0:32.15.

MOTO: новый победитель после финиша

В мотозачёте организаторам пришлось вносить правки в протокол уже после финиша лидеров. Новым победителем спецучастка объявили Росса Бранча, который выиграл этап в четвёртый раз в карьере. Бранч лидировал по ходу спецучастка, но потом остановился, чтобы помочь попавшему в аварию райдеру из Испании. Судьи всё проверили, вернули Бранчу потерянные 25 минут — и с учётом этого Росс одержал уверенную победу.

Довольно нетипично для зачёта мотоциклистов, что после первого же дня борьбы лидер имеет в запасе аж 11 минут — что ж, посмотрим, как будет дальше. Пока называть Бранча фаворитом мы не станем. Позади него идут лишившийся победы на спецучастке Рики Брабек и Мэйсон Кляйн.

А что же другие фавориты и победители прошлых лет? Тут, как и у обладателей внедорожников, сразу пошли проблемы: действующий чемпион «Дакара» Кевин Бенавидес уступает более 15 минут, его брат Лучано, а также Хуан Барреда Борт, Сэм Сандерленд и Тоби Прайс — по 23. Теперь всей этой элитной группе предстоит напряжённая погоня, а нас ожидает интереснейшая гонка!

SSV&QUAD: семейный бизнес Гочалов

Напомним, на «Дакаре» сразу два зачёта мотовездеходов — прототипов и стандартных. В более «пафосной» категории «Челленджер» сегодня доминировала семья Гочалов, полностью оккупировавшая топ-3. Глава семейства Марек лидировал на экваторе этапа, но в итоге оказался в протоколе ниже своих сыновей — Эрика и Микала, причём двух братьев разделили всего 19 секунд. Ближайшие преследователи поляков — двукратный чемпион «Дакара» Остин Джонс и бронзовая призёрша 2022 года Кристина Гутьеррес.

В зачёте стандартных мотовездеходов лидерство захватил дебютант Родриго Варела: его отец Рейналдо выигрывал «Дакар», когда тот проходил в Южной Америке. В продолжающем умирать зачёте квадроцииклов (на старт вышли лишь 10 человек) лучше всех первый день провёл бразилец Марсело Медейрос, который в прошлом году выиграл четыре спецучастка.

TRUCK: ван Кастерен начал защиту титула

В ещё недавно родном для нас классе грузовиков продолжаем грустить по отсутствующим на гонке представителям «КАМАЗ-мастер» и «МАЗ-СПОРТавто». Без россиян и белорусов себя уверенно чувствует действующий победитель «Дакара» Янус ван Кастерен из команды Жерара де Роя. Голландец лидировал сегодня на всех контрольных точках и в итоге создал отрыв в семь минут от Герта Хузинка. Остальные проиграли 11 минут и больше.

Будем следить, как себя проявят дальше три чеха Мартин Мацик, Алеш Лопрайс и Ярослав Вальтр, а также молодой голландец Митчел ван ден Бринк. Последим и за литовцем Вайдотасом Пашкевичюсом, который сегодня стал пятым. Учитывая, что всех топ-пилотов на «Дакар» просто не пустили, произойти в грузовой категории может что угодно.

«Дакар-2024». Грузовики. Первый этап:

1. Янус ван Кастерен («Ивеко») — 03:00.18;

2. Герт Хузинк («Рено») +0:04.18;

3. Ярослав Вальтр («Татра») +0:07.02;

4. Алеш Лопрайс («Прага») +0:07.49;

5. Вайдотас Пашкевичюс («Татра») +0:08.34;

6. Митчел ван ден Бринк («Ивеко») +0:10.48.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Первый же спецучасток нового «Дакара» ударил по целому ряду фаворитов. Сумеют ли Аль-Аттия, Лёб, Петерансель и целая группа топ-мотоциклистов пойти в контратаку на втором этапе? В воскресенье участников ждут 463 боевых километра, включая 30-километровую зону песчаных дюн в начале маршрута.