Ловушка для Леклера: прогадал ли Шарль, продлив контракт с «Феррари»?

Команда «Феррари» объявила о продлении контракта с Шарлем Леклером. Точные сроки соглашения не называются, но в Маранелло говорят о многолетнем продолжении сотрудничества, а итальянская пресса сообщает, что контракт рассчитан до конца 2029 года.

Леклер провёл в «Феррари» уже пять лет, и все его победы за это время можно пересчитать по пальцам одной руки. Впереди у монегаска ещё шесть сезонов — хватит ли этого времени, чтобы стать новым чемпионом мира в цветах «Скудерии» или Шарль лишь обрёк себя на новые мучения?

Бежать было некуда

Злые языки считают, что монегаск ошибся и в «Феррари» со всей её нестабильностью Леклера не ждёт ничего хорошего. Но даже если и так, варианта получше у Шарля в данный момент попросту не было. В «Ред Булл» ещё в прошлом году ясно дали понять, что не хотят создавать конкуренцию Ферстаппену.

В «Мерседесе» обе машины заняты, и не похоже, чтобы Хэмилтон или Расселл готовились из него уходить. Нет мест и в «Макларене» с «Астон Мартин» — не говоря уже о том, что их форма в предстоящем сезоне не так уж и очевидна. Можно рассмотреть вариант с кем-то из середняков, однако перспективы у каждого из них куда туманнее, чем у «Феррари».

Леклер в квалификации Гран-при Лас-Вегаса Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

С другой стороны, можно было бы не торопиться с подписанием или ограничиться меньшим сроком контракта. Например, более благоразумным вариантом видится конец сезона-2026, когда будет ясно, в какой форме «Феррари» оказалась после смены регламента. Но, по слухам, у гонщика есть право расторгнуть договор в случае низких результатов. Если всё пойдёт совсем плохо, у Леклера наверняка будет шанс соскочить.

К тому же не будем забывать, что речь всё-таки идёт о «Феррари». Если в Формуле-1 по-прежнему будет проводиться по 20 с лишним этапов за сезон, то уже через четыре года Леклер превзойдёт рекорд Шумахера по числу проведённых за «Скудерию» Гран-при. Как бы ни развивались события, этот контракт может навсегда вписать Шарля в пантеон главных пилотов «Феррари» за всю её историю.

Вообще-то «Феррари» не так уж плоха

Тем более нельзя исключать, что «Скудерия» сможет прибавить и включиться в борьбу за титул. Как бы там ни было, с переходом на граунд-эффект в 2022 году команда из Маранелло не выпадает из топ-3 общего зачёта. В последние два сезона «Феррари» отобрала у «Ред Булл» больше побед и поулов, чем любая другая команда чемпионата.

С приходом Фредерика Вассёра стратеги стали реже допускать ошибки, а инженерам удалось заставить шасси работать в более широком диапазоне условий. Если в начале сезона Леклер и Сайнс регулярно жаловались на повышенный износ резины, то ближе к концу чемпионата эти проблемы удалось решить.

Вассёр и Леклер в дни Гран-при Абу-Даби Фото: Clive Rose/Getty Images

Сложно представить, что в ближайшем будущем «Феррари» или кто-либо ещё сможет навязать борьбу «Ред Булл», но «Скудерия», кажется, на верном пути. Леклер, раз уж он подписал столь долгий контракт, судя по всему, верит, что с Вассёром Маранелло вернётся на чемпионский уровень — и если это произойдёт, именно Шарль будет главной надеждой легендарной команды.

Правда, для этого монегаску необходимо и самому прибавить. В последние два года он не раз допускал ошибки в попытке прыгнуть выше головы, а на недавнем Гран-при Сингапура, в единственной гонке, в которой был шанс победить «Ред Булл», был медленнее Сайнса в квалификации и в конце концов оказался вторым номером.

Где ждать перемен?

Помимо Леклера, контракт с командой продлил Ландо Норрис — «Макларен», как и «Феррари», сроков соглашения не раскрывает, но и предыдущий договор британца действовал до конца 2025-го. То есть за Уокинг Ландо будет выступать по меньшей мере до конца сезона-2026, который станет первым для новых силовых установок.

Таким образом, среди четырёх топ-команд свободные места на 2025 год остались лишь в «Ред Булл» и «Феррари». В Маранелло пока не могут договориться с Карлосом Сайнсом, который тоже хочет долгосрочный контракт, а в Милтон-Кинсе в подвешенном состоянии находится Серхио Перес. И именно его позиции в данный момент выглядят наиболее уязвимо.

Серхио Перес на Гран-при Абу-Даби Фото: Mark Thompson/Getty Images

Руководство «Ред Булл» уже дало понять, что Чеко на фоне многочисленных ошибок в минувшем сезоне должен заслужить новый контракт. В том случае, если австрийцам придётся расстаться с Серхио, у них в запасе останутся Даниэль Риккардо и Лиам Лоусон, который будет готов заменить австралийца в «РБ», «Виза Кэш Эпп» или как там команда из Фаэнцы будет называться в 2025-м.

Что до Сайнса, то в числе его потенциальных сменщиков называют Александера Албона и Пьера Гасли. В теории можно включить в этот список и Эстебана Окона — его контракт с «Альпин» тоже истекает в конце года. Так или иначе, у «Феррари» достаточно времени, чтобы оценить все варианты и выбрать лучший из них.