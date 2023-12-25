5 гонщиков Формулы-1, которым грозит увольнение в 2024 году

Предстоящий год почти наверняка станет определяющим для Серхио Переса. И не только для него.

Нынешнее межсезонье в Формуле-1 уникально: первую гонку сезона-2024 команды проведут тем же составом пилотов, которым были представлены в финале 2023 года. Впрочем, надолго трансферный рынок застыть не может, и в течение следующего года нас наверняка ждёт немало перемен.

Рассуждать о грядущих изменениях в составах пока рановато, но уже сейчас можно выделить тех, чьё увольнение кажется наиболее вероятным.

Серхио Перес

Слухи о списании Переса ходили в паддоке всю вторую половину сезона. Мексиканец уступал Ферстаппену так много, что поверить в возвращение былого темпа было сложно. В «Ред Булл» тем не менее подтвердили контракт с Чеко ещё на год, что, несмотря на все пересуды, было логично и прогнозируемо: как-никак Серхио сохранил за собой второе место чемпионата, не мешал Максу и более или менее вписался в команду. Другого кандидата, который одновременно был бы хорошо знаком команде и не испортил бы её внутренний микроклимат, не было.

Но в 2024 году картина будет иной. У инженеров будет информация о выступлениях Даниэля Риккардо, который, в отличие от прошедшего сезона, заранее изучит машину «Альфа Таури» (или как там она будет называться?) и до конца преодолеет последствия перелома. Если даже он не убедит боссов «Ред Булл», останется вариант с кем-то из ветеранов — Хюлькенбергом или Боттасом, например. В крайнем случае, если Перес снова будет проваливаться, есть Юци Цунода или Лиам Лоусон. Так или иначе, Чеко обязан прибавить в следующем году — это единственный шанс остаться в команде.

Юки Цунода

Японец в этом году провёл свой третий сезон в Формуле-1 и в первой половине чемпионата на фоне Ника де Вриса смотрелся неплохо. Когда в «Альфа Таури» заменили голландца, результаты Цуноды выглядели уже совсем не так блестяще — казалось, что за счёт опыта и постоянной гоночной практики Юки должен всегда опережать Риккардо и Лоусона. Этого не произошло, и даже наоборот — Цунода вновь стал допускать ошибки. В Мексике японец потерял шансы на очки, когда налетел на Пиастри, а в Лас-Вегасе ошибся в квалификации и выбыл уже в Q1.

Юки Цунода Фото: Red Bull Content Pool

Несмотря на это, контракт с гонщиком продлили, но теперь ставки максимально высоки. Полтора года назад, когда Фаэнцу покинул Гасли, «Альфа Таури» с трудом нашла второго пилота, но сейчас у команды три гонщика — в запасе здорово себя проявивший Лиам Лоусон. Хельмут Марко дал понять, что рано или поздно новозеландец станет призовым пилотом, и логично предположить, что речь идёт о 2025 годе. Другими словами, в предстоящем сезоне Цуноде заново нужно будет доказывать, что он достоин места в команде, но теперь уже с более сложным, чем де Врис, напарником.

Гуаньюй Чжоу

Чжоу провёл в Формуле-1 уже два полных сезона. В первом новичка предсказуемо преследовали проблемы, но и во втором качественного прогресса Гуаньюй не продемонстрировал. Это можно было бы объяснить регрессом команды, если бы китайский гонщик приближался к Боттасу, но этого не произошло: в 2022 году Чжоу проиграл Валттери 14 квалификаций из 22, а в 2023-м — 16. За два года у Гуаньюя наберётся лишь пара-тройка по-настоящему сильных гонок, а по большей части он смотрится в лучшем случае неплохим середняком.

И едва ли этого будет достаточно, чтобы сохранить место в «Заубере» на фоне скорого прихода «Ауди»: команда из Хинвиля скоро получит настоящую заводскую поддержку, а не просто красивую наклейку спонсора. Уже сейчас переход в «Заубер» выглядит перспективным вариантом для ряда опытных пилотов (Сайнс, Хюлькенберг, Гасли, Албон). В то же время, не будучи пока связанной с крупным брендом, команда может позволить себе поработать с кем-то из чужих юниоров — с тем же Оливером Берманом. И в таком контексте кандидатура Чжоу выглядит слабовато.

Кевин Магнуссен

Для Кевина Магнуссена минувший сезон тоже получился весьма сложным: датчанин, вернувшийся в Формулу-1 после увольнения Никиты Мазепина в феврале 2022-го, оказался в тени Нико Хюлькенберга. У немца три года не было постоянного места на стартовой решётке, он совершенно не знал «Хаас», но уверенно превзошёл Магнуссена в квалификациях, хотя тот стоял у истоков создания VF-23. Назвать минувший сезон провалом датчанина было бы преувеличением, однако он ощутимо ударил по его репутации — казалось, что против более сложного напарника, чем Мик Шумахер, он почти беспомощен.

Кевин Магнуссен Фото: Haas F1 Team

Магнуссену 31 год, он входит в треть самых возрастных пилотов на стартовой решётке. С точки зрения «Хааса», который обжёгся на работе с новичками, это был плюс, но на днях Гюнтер Штайнер признался, что команда вновь готова поработать с дебютантами. Австриец таким образом подал недвусмысленный сигнал к тому, что «Хаас» готов к возможным переменам, а результаты 2023 года говорят, что слабое звено в составе – это именно Кевин. Всё выглядит так, что сезон-2024 станет решающим в карьере Магнуссена, которому теперь необходимы не отдельные разовые успехи, а по-настоящему сильный год.

Логан Сарджент

Сложно сказать, о чьей отставке в паддоке судачили больше — Серхио Переса или Логана Сарджента. Первый год американца в Формуле-1 был настоящей катастрофой: Сарджент ошибался практически на каждом этапе, слишком часто попадал в аварии и не провёл ни одного по-настоящему сильного этапа — Логан в лучшем случае смотрелся средне, но по большей части терпел неудачи. К тому же американец повторил достижение Стоффеля Вандорна, который в 2018 году проиграл напарнику во всех квалификациях сезона. У бельгийца, правда, в сокомандниках был Алонсо, а не Албон.

В «Уильямсе» до последнего не подтверждали продление контракта — и это явное свидетельство тому, что у веры команды в своего новичка есть определённые пределы. Казалось бы, американский паспорт должен помогать гонщику, но его провалы скорее отвернут зрителей из США от «Больших призов». Если Сарджент продолжит в том же духе, третьего сезона в Формуле-1 у него не будет. Логану необходимо качественно прибавлять и доказать, что дебютный год был недоразумением, которое не отражает его истинного уровня и никогда больше не повторится.

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