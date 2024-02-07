У команды Ф-1 отбирают название. Оно и правда было странным

В будущей «Ауди» при смене имиджа не учли главного! Разбираться в ситуации теперь будет суд.

О том, что команда из Хинвиля — бывшая «Альфа Ромео» — по ходу сезона-2024 будет использовать два названия, было известно давно. Там, где запрещено криптоказино «Стейк», команда будет называться «Кик» — в честь спонсора-видеоплатформы.

Но, похоже, даже для собственной штаб-квартиры команде предстоит прибегнуть к альтернативному названию — власти Швейцарии начали проверку по факту использования бренда «Стейк».

Разбираемся, что происходит с многострадальным «Заубером» и что не так с его новым названием.

Вопросы у Федеральной комиссии по азартным играм

Проверку в отношении команды инициировала Федеральная комиссия по казино. Дело в том, что реклама любых азартных игр в Швейцарии строго регулируется законом. При этом непосредственно криптоказино «Стейк» в Швейцарии не зарегистрировано — и потому не может быть объектом рекламы на территории страны.

Речь, отметим, идёт именно о рекламе казино. Дело в том, что компания-заявитель команды «Стейк» носит привычное для себя название «Заубер Моторспорт». «Стейк» появляется в названии команды Формулы-1, а шасси официально будет именоваться «Кик-Заубер» — и ещё не ясно, какое именно написание будет использоваться, например, в ТВ-трансляциях.

«Стейк» С44 кардинально отличается от «Альфа Ромео» Фото: Stake F1 Team Kick Sauber

«Стейку» (он же — «Кик-Заубер») теперь необходимо доказывать право на своё основное название через суд. В крайнем случае команде грозит штраф и, судя по всему, принудительная смена имени. Руководитель коллектива Алессандро Алунни Брави настаивает, что в Хинвиле получили все необходимые разрешения на использование бренда.

Если «Стейк» не предоставит запрошенных разрешений, то, выходит, в Хинвиле перед сменой названия даже не удосужились убедиться в его легальности? Впрочем, если власти Швейцарии заставят команду использовать единое название на протяжении всего сезона, Формула-1 потеряет не так уж много.

Корявый ребрендинг хорошей идеи

В Формуле-1 бывали случаи, когда по причинам правового и/или финансового характера командам приходилось использовать в одном сезоне разные названия. Это же первый случай, когда команда идёт на подобное сознательно — и на этом фоне некоторое злорадство в адрес неопределившейся с именем команды отчасти оправданно.

Но нужно отдать «Стейку» должное — образ, представленный на презентации команды в Лондоне, получился освежающим и выразительным. В Хинвиле разработали уникальный для современной Формулы-1 стиль и выбрали непривычную для последних лет расцветку — чёрную с ярко-зелёным.

«Стейк» С44 Фото: Stake F1 Team Kick Sauber

Начало новой эпохи — вот что было лейтмотивом презентации С44. «Стейк» — это новая фаза чего-то большего. В Хинвиле теперь стесняются произносить вслух имя «Заубер» — той самой команды, вступающей в новую эпоху, но руководству можно это простить: новый имидж сам себя не оплатит.

К тому же, если бывшая «Альфа Ромео» вырвется из группы аутсайдеров и прорвётся к середнякам, это уже будет большая удача. И чехарда с названиями только прибавит Хинвилу пусть и сомнительной, но всё же запоминаемости. Если же сезон-2024 не оправдает ожиданий команды, то, наверное, и не стоит приплетать сюда великий «Заубер».