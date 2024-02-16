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Чей болид для сезона-2024 Формулы-1 красивее всех — выбираем лучшую ливрею года, голосование

Все (ну, почти все) машины нового сезона Ф-1 представлены. Какая самая красивая?
Евгений Кустов
Какая ливрея на новый сезон Ф-1 лучше всех?
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Мы увидели все ливреи болидов Формулы-1 на 2024 год. Какие вам нравятся, а какие — так себе?

Австрийская команда «Ред Булл» накануне последней представила свой болид на сезон-2024 Формулы-1. Сезон презентаций завершён, все показали ливреи на предстоящий чемпионат, и при этом 9 команд из 10 представили нам как минимум рендеры новых машин, если не их самих вживую. Единственное исключение — «Уильямс», который раскрыл лишь ливрею, но нанёс её на старую машину FW45. Так или иначе, у нас есть представление обо всех 10 ливреях, а значит, мы можем ещё раз показать их вам и заодно попросить проголосовать — чьи раскраски машин вам нравится, а кто поработал с дизайнерами так себе?

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
У какой команды Формулы-1 самая красивая ливрея на сезон-2024?
«Феррари» SF-24
Фото: Ferrari S.p.A.
1 место

«Феррари» SF-24

Разумеется, машина «Феррари» красная. Да, и на болиде «Скудерии» есть места с голым карбоном, но всё в пределах разумного. Также отметим белую и жёлтую полосы на корпусе и красные колпаки.

«Астон Мартин» AMR24
Фото: Aston Martin F1 Team
2 место

«Астон Мартин» AMR24

Британский гоночный зелёный никуда не делся, но и про экономию веса в «Астоне» не забыли. При взгляде спереди всё пристойно: помимо антикрыльев, чёрный притаился сверху боковых понтонов.

«Стейк» C44
Фото: Stake F1 Team Kick Sauber
3 место

«Стейк» C44

Вот у кого революция в ливрее, так это у будущей заводской команды «Ауди»! Швейцарцы оторвались на полную, но, конечно, не забыли про чёрный. Он неплохо сочетается с кислотным зелёным. Благодаря раскрашенному переднему антикрылу вряд ли перепутаем Боттаса и Чжоу с другими пилотами.

«Мерседес» W15
Фото: Mercedes-AMG F1 Team
4 место

«Мерседес» W15

«Серебряные стрелы», видимо, неплохо поработали над снижением веса машины, что позволило вернуть в ливрею машины серый. В 2023 году раскраска была чёрной лишь с мелкими вставками других цветов.

«Макларен» MCL38
Фото: McLaren Racing
5 место

«Макларен» MCL38

«Макларен» убрал из ливреи голубой, и теперь раскраску можно назвать чёрно-оранжевой. На месте колёсные диски с рекламой браузера Chrome и его фирменными цветами.

«РБ» (VCARB 01)
Фото: Red Bull Content Pool
6 место

«РБ» (VCARB 01)

Вторая команда «Ред Булл» решила обратиться к традициям и практически повторила цвета «Торо Россо». Похвально, что в ливрее нет засилья чёрного, а ставка «Альпин» на карбон позволит не перепутать машины.

«Уильямс» FW46 (ливрея на прошлогодней машине)
Фото: Williams Racing
7 место

«Уильямс» FW46 (ливрея на прошлогодней машине)

Британцы слегка изменили прошлогоднюю ливрею, но без каких-либо революций. Количество чёрного карбона не бесит, на месте «батарейка» от Duracell, голубой цвет проиграл борьбу тёмно-синему, а спонсорские логотипы делают раскраску менее «лысой», чем в 2023-м.

«Ред Булл» RB20
Фото: Red Bull Content Pool
8 место

«Ред Булл» RB20

«Быки» верны себе: уже который сезон сохраняется стандартная цветовая гамма, меняются лишь некоторые логотипы спонсоров. Так что куда больше обсуждали «пропавшие» боковые воздухозаборники, чем ливрею.

«Хаас» VF-24
Фото: Haas F1 Team
9 место

«Хаас» VF-24

Американцам исторически нравились тёмные цвета, так что их особо и не обвинишь в жертве красотой ливреи ради экономии веса. Расцветка похожа на прошлогоднюю, но теперь нос тоже стал чёрным.

«Альпин» A524
Фото: Alpine F1 Team
10 место

«Альпин» A524 (розовая ливрея)

С каждым сезоном на «Альпин» всё больше чёрного. Вот на фото специальная розовая ливрея в честь титульного спонсора BWT, но, положа руку на сердце, точно ли её можно назвать розовой? Карбон побеждает, хотя кто-то скажет, что всё вполне стильно.

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