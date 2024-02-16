Мы увидели все ливреи болидов Формулы-1 на 2024 год. Какие вам нравятся, а какие — так себе?

Все (ну, почти все) машины нового сезона Ф-1 представлены. Какая самая красивая?

Австрийская команда «Ред Булл» накануне последней представила свой болид на сезон-2024 Формулы-1. Сезон презентаций завершён, все показали ливреи на предстоящий чемпионат, и при этом 9 команд из 10 представили нам как минимум рендеры новых машин, если не их самих вживую. Единственное исключение — «Уильямс», который раскрыл лишь ливрею, но нанёс её на старую машину FW45. Так или иначе, у нас есть представление обо всех 10 ливреях, а значит, мы можем ещё раз показать их вам и заодно попросить проголосовать — чьи раскраски машин вам нравится, а кто поработал с дизайнерами так себе?

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