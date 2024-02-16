Все (ну, почти все) машины нового сезона Ф-1 представлены. Какая самая красивая?

Австрийская команда «Ред Булл» накануне последней представила свой болид на сезон-2024 Формулы-1. Сезон презентаций завершён, все показали ливреи на предстоящий чемпионат, и при этом 9 команд из 10 представили нам как минимум рендеры новых машин, если не их самих вживую. Единственное исключение — «Уильямс», который раскрыл лишь ливрею, но нанёс её на старую машину FW45. Так или иначе, у нас есть представление обо всех 10 ливреях, а значит, мы можем ещё раз показать их вам и заодно попросить проголосовать — чьи раскраски машин вам нравится, а кто поработал с дизайнерами так себе?
«Феррари» SF-24
Разумеется, машина «Феррари» красная. Да, и на болиде «Скудерии» есть места с голым карбоном, но всё в пределах разумного. Также отметим белую и жёлтую полосы на корпусе и красные колпаки.
«Астон Мартин» AMR24
Британский гоночный зелёный никуда не делся, но и про экономию веса в «Астоне» не забыли. При взгляде спереди всё пристойно: помимо антикрыльев, чёрный притаился сверху боковых понтонов.
«Стейк» C44
Вот у кого революция в ливрее, так это у будущей заводской команды «Ауди»! Швейцарцы оторвались на полную, но, конечно, не забыли про чёрный. Он неплохо сочетается с кислотным зелёным. Благодаря раскрашенному переднему антикрылу вряд ли перепутаем Боттаса и Чжоу с другими пилотами.
«Мерседес» W15
«Серебряные стрелы», видимо, неплохо поработали над снижением веса машины, что позволило вернуть в ливрею машины серый. В 2023 году раскраска была чёрной лишь с мелкими вставками других цветов.
«Макларен» MCL38
«Макларен» убрал из ливреи голубой, и теперь раскраску можно назвать чёрно-оранжевой. На месте колёсные диски с рекламой браузера Chrome и его фирменными цветами.
«РБ» (VCARB 01)
Вторая команда «Ред Булл» решила обратиться к традициям и практически повторила цвета «Торо Россо». Похвально, что в ливрее нет засилья чёрного, а ставка «Альпин» на карбон позволит не перепутать машины.
«Уильямс» FW46 (ливрея на прошлогодней машине)
Британцы слегка изменили прошлогоднюю ливрею, но без каких-либо революций. Количество чёрного карбона не бесит, на месте «батарейка» от Duracell, голубой цвет проиграл борьбу тёмно-синему, а спонсорские логотипы делают раскраску менее «лысой», чем в 2023-м.
«Ред Булл» RB20
«Быки» верны себе: уже который сезон сохраняется стандартная цветовая гамма, меняются лишь некоторые логотипы спонсоров. Так что куда больше обсуждали «пропавшие» боковые воздухозаборники, чем ливрею.
«Хаас» VF-24
Американцам исторически нравились тёмные цвета, так что их особо и не обвинишь в жертве красотой ливреи ради экономии веса. Расцветка похожа на прошлогоднюю, но теперь нос тоже стал чёрным.
«Альпин» A524 (розовая ливрея)
С каждым сезоном на «Альпин» всё больше чёрного. Вот на фото специальная розовая ливрея в честь титульного спонсора BWT, но, положа руку на сердце, точно ли её можно назвать розовой? Карбон побеждает, хотя кто-то скажет, что всё вполне стильно.