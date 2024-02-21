Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Первый день тестов Ф-1 2024 в Бахрейне: Ферстаппен быстрее Норриса и Сайнса, поломки «Мерседеса» и «Уильямса»

Ферстаппен опять чемпион? «Ред Булл» не заметил соперников на старте тестов Ф-1
Дмитрий Захарченко
Ферстаппен опять чемпион?
Аудио-версия:
Комментарии
«Макларен» и «Феррари» отстали от Макса на секунду, а «Мерседес» уже столкнулся с техническими проблемами.

В Бахрейне состоялся первый день предсезонных тестов Формулы-1 2024 года. Заезды прошли без каких-либо серьёзных проблем, а у команд была возможность проверить свои новые машины в условиях, максимально приближенных к Гран-при. Главные моменты — в обзоре «Чемпионата».

У «Ред Булл» двойные воздуховоды

В Бахрейне паддок наконец увидел все детали боковых понтонов «Ред Булл», и выяснилось что в них два отверстия для воздуха — горизонтальное и вертикальное. Какие из них используются для охлаждения, а какие играют роль воздуховодов, пока до конца не ясно. Внешне концепция компактных сайдподов RB20 напоминает «зироподы» «Мерседеса», однако вертикальные инлеты у болида Ньюи намного тоньше, чем были у немецкой команды. Кроме того, у RB20 есть дополнительные отверстия по бокам кокпита. Как именно всё это работает, знает пока лишь Эдриан Ньюи!

У RB20 действительно оказались спаренные воздухозаборники

У RB20 действительно оказались спаренные воздухозаборники

Фото: Clive Mason/Getty Images

Каких-либо проблем в связи с необычным решением к данному моменту у команды не возникло: Макс Ферстаппен проехал за день 142 круга (больше только у «Хааса» — Хюлькенберг и Магнуссен на двоих намотали 147) и показал лучшее время 1:31.344. Это время позволило бы голландцу пройти в Q2 в Бахрейне в прошлом году. Все остальные уступили по меньшей мере 1,1 секунды. Что ж, пока всё выглядит так, что Макс вновь легко станет чемпионом.

Разбор болидов сезона-2024:
Анализ новых машин Формулы-1: «Ред Булл» шокировал, но «Мерседесу» есть чем ответить
Анализ новых машин Формулы-1: «Ред Булл» шокировал, но «Мерседесу» есть чем ответить

Ближе всех пока «Макларен»

Второе время по итогам дня осталось за Норрисом. Ландо сменил Пиастри после обеда и какое-то время нервно наблюдал за тем, как механики что-то чинят в машине. Впрочем, всё обошлось, британец опередил всех, кроме Ферстаппена, и проехал неплохие 72 круга (всего у «Макларена» 129). Тройку лидеров замкнул Карлос Сайнс, который уступил Норрису ровно десятую. Пока расстановка сил напоминает ту, что была в конце 2023-го.

Ландо Норрис в первый день тестов в Бахрейне

Ландо Норрис в первый день тестов в Бахрейне

Фото: Mark Thompson/Getty Images

А вот четвёртой по скорости машиной неожиданно оказалась «РБ», причём Норрису Даниэль Риккардо проиграл чуть более десятой, а Сайнсу — 0,015 секунды. Неплохим пятым временем может похвастаться Пьер Гасли — «Альпин» пока быстрее «Астон Мартин» и «Стейка» (он же «Кик-Заубер»). Впрочем, говорить о скорости на одном быстром круге пока рано — все пилоты свои лучшие попытки совершили на «медиуме», а квалификационные попытки будут позже.

У властей Швейцарии вопросы к «Стейку»:
У команды Ф-1 отбирают название. Оно и правда было странным
У команды Ф-1 отбирают название. Оно и правда было странным

Поломки «Мерседеса» и «Уильямса»

Немецкая команда пока не блещет. Джордж Расселл показал 12-е время, а в сводном «командном зачёте» первого дня «Мерседес» на предпоследней строчке. Но куда более тревожит то, что в утренней части инженеры потеряли около часа из-за проблем с гибридной частью силовой установки. Пока W15 не может похвастаться ни скоростью, ни надёжностью. Впрочем, Джордж проехал за день 121 круг — и это вдвое больше, чем гонщики «Уильямса».

Под занавес утренней части Алекс Албон остановился на обочине, а после обеда едва не встал Логан Сарджент. Американец ошибся в 9-10-м поворотах, проехал быстрый круг, но затем на минимально возможной скорости вернул машину в боксы. Инженеры подозревают проблемы с приводом, а Логан в общей сложности проехал немногим более 20 кругов.

Маршалы эвакуируют «Уильямс» в утренней части заездов

Маршалы эвакуируют «Уильямс» в утренней части заездов

Фото: twitter.com/f1

Ещё два дня впереди

Тесты в Бахрейне продолжатся в следующие два дня и завершатся в пятницу, 23 февраля. Эти три дня — единственная возможность протестировать машины и проверить на реальной трассе отдельные решения, ведь уже 29 февраля здесь пройдут свободные заезды перед первым этапом чемпионата мира 2024 года.

Проблемы с весом всё заметнее:
Машины Ф-1 всё сложнее отличить. Почему все начали красить свои болиды в чёрный?
Машины Ф-1 всё сложнее отличить. Почему все начали красить свои болиды в чёрный?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android