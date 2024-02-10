Машины Ф-1 всё сложнее отличить. Почему все начали красить свои болиды в чёрный?

Презентация команды «РБ» в минувший четверг, плавно перешедший на большей части планеты в пятницу, стала пятой в нынешнем сезоне. И среди всех машина из Фаэнцы была единственная не чёрного цвета. «Уильямс» формально остаётся синим, но и тут при необходимости откажутся от краски.

В 2024-м чёрных автомобилей на стартовой решётке будет по меньшей мере половина — ситуация ещё хуже, чем годом ранее. Как же так вышло?

Формула-1 в цвете карбона

Чем больше в ливрее машины чёрного цвета, тем больше можно оставить голого карбона. Так за счёт краски можно сэкономить до шести килограммов, что совсем немало по меркам даже сегодняшней Формулы-1 с её массивными и тяжёлыми автомобилями.

Упрекать инженеров, в общем-то, не в чем, но если на трассе болиды будут едва различимы, зрелище получится так себе. Например, машины «Стейка» и «Альпин» буквально отличаются лишь цветом полосочек. Достаточно ли этого для дальних планов телетрансляций?

Машины Ф-1 длиннее гиперкаров Фото: Alpine Cars

Довольно эстетичные сами по себе шасси несут на себе невзрачные раскраски, пелотон смотрится всё более мрачно. Довольны ли спонсоры такой рекламой? Нельзя ли что-то подкрутить в правилах, чтобы у команд не было выгоды, и/или нужны отказывать себе в краске?

С другой стороны, если обязать команды использовать некий объём краски, то с дополнительными килограммами минимальный вес машины перевалит за 800 кг. Для сравнения, гиперкары WEC весят чуть более тонны — и при этом немного короче болида Ф-1.

Надежда на новый регламент?

К концу июня ФИА должна опубликовать технический регламент Ф-1 на 2026 год. Ожидается, что колёсная база автомобиля сократится, он станет менее широким, а вес будет на 40-50 килограммов меньше.

«Мы снизим уровень прижимной силы, это уменьшит нагрузку на подвеску и другие компоненты и позволит инженерам снизить вес, — объяснял Николас Томбасис, директор ФИА по «формульным» гонкам. — Мы также планируем использовать колёса меньшего размера — это также позволит существенно уменьшить массу».

В ливрее «Стейка» тоже доминирует чёрный Фото: Stake F1 Team

В теории это позволит вести более плотную и динамичную борьбу за позиции, однако по факту снижение массы получится не таким большим. На 40-50 килограммов меньше машины весили в 2021-м, перед вступлением в силу нынешнего технического регламента.

Вероятно, более радикального снижения массы можно было бы добиться лишь при более радикальных решениях — возвращением дозаправок или каким-то иным пересмотром способа постройки шасси. Ну а пока чёрных машин на решётке будет становиться всё больше и больше. 2025 год может вновь неприятно удивить.