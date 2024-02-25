Тоже ругаетесь, что все машины Ф-1 стали чёрными? Хватит, это вовсе не плохо

В 2024 году ливреи болидов Формулы-1 стали чернее, чем когда-либо. Это предсказуемо привело к критике команд: ливреи скучные, а машины трудно отличить с трибуны или по телевизионной картинке. Вы, наверное, удивитесь, но мы призываем всех завязать с этими жалобами.

Тенденция, которая проявилась в прошлом году, в новом сезоне стала общим трендом. Нет ни одной команды, в оформлении машин которой не было бы чёрного цвета. Причём не краски, а неокрашенного углепластика, из которого на 99% состоят болиды Формулы-1. И секрет прост: сначала команды в 2022-м поголовно не вписались в минимальный лимит веса новых болидов, причём не помогло даже увеличение массы до 798 кг. Поиск возможностей облегчить машины привёл к самому очевидному решению — избавиться от части краски, как в своё время, согласно известной легенде, поступила команда Mercedes-Benz в 30-е годы.

В наши дни ситуация не поменялась: в поисках возможности сделать машины легче и быстрее инженеры обратили внимание на окраску болидов. Но если год назад команды ограничились отказом от нанесения краски на отдельные элементы болидов, то сейчас голое углепластиковое волокно стало ключевой составляющего визуального стиля всех команд, кроме двух принадлежащих концерну «Ред Булл» коллективов. О них поговорим отдельно, но если в целом, то неокрашенный карбон в ливреях болидов — лучшее, что можно было представить в современном чемпионате мира.

Во-первых, с точки зрения инженеров это уже упоминавшаяся выше возможность снизить массу болида. Во-вторых, это вызов для дизайнеров, которые получают шанс покреативить и поискать новые пути сделать машины конкретной команды безошибочно узнаваемыми с помощью отдельных элементов, дополняющих общую для всех базовую основу в виде чёрного углепластикового волокна. И это очень круто, потому что внезапно выяснилось, что необязательно заливать весь болид краской, чтобы его можно было отличить от техники соперников — достаточно определиться с фирменными акцентами, чтобы сохранить и фирменный стиль, и сэкономить на окраске.

«Мерседес» — редкая команда, у которой чёрного в ливрее стало меньше Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Судите сами. Если все машины в своём исходном виде без окраски выглядят плюс-минус одинаково, а по техническим деталям безошибочно угадать болид под силу разве что самым фанатичным болельщикам Ф-1 и экспертам, то достаточно лишь маленьких цветовых деталей, чтобы персонализировать машины. И это мы ещё не берём в расчёт спонсорские логотипы, по которым можно достаточно точно определить принадлежность техники.

«Мерседесу» достаточно бирюзовых элементов в цветах Petronas, красного обрамления воздухозаборника в оттенке INEOS и россыпи мелких фирменных трёхлучевых звёзд с одной алой в память о Ники Лауде, чтобы никто никогда не ошибся с командой, которой принадлежит этот болид. Для «Феррари» необходимы разве что фирменный алый оттенок на отдельных элементах, гарцующий конь на бортах и ракушка Shell, которые сделают даже полностью чёрную машину безошибочно узнаваемой. «Астон Мартин» ещё проще — кроме неё, никто не использует фирменный зелёный оттенок British Racing Green, так что можно ограничиться лишь точечным использованием этого цвета на голом карбоне.

К ливрее «Астон Мартин» вопросов нет Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Макларену» достаточно ярких акцентов в фирменном колере Papaya Orange, «Альпин» выручит её исторический Alpine Blue и элементы в ярко-розовом цвете спонсора, а для «Уильямса» вообще достаточно лишь одного оформления воздухозаборника в стиле батарейки Duracell — это просто гениальная деталь, которая выделяет болиды команды среди прочих участников Формулы-1. Не хватает этого — добавьте культовых цветов Gulf, и получится очень круто.

«Кик-Зауберу» (он же «Стейк») вообще особо напрягаться не надо: кислотно-зелёные оттенки в оформлении никто больше в серии не использует, так что коллектив может не бояться, что их перепутают с соперниками. А когда команда превратится в «Ауди», то в обширном историческом наследии марки тоже можно будет отыскать узнаваемые фирменные ливреи. Чуть сложнее дело обстоит с «Хаасом», но и здесь на помощь придут детали в корпоративных цветах империи Джина Хааса, а также логотип титульного спонсора.

У «Кик-Заубера» много чёрного, но это не смущает Фото: Mark Thompson/Getty Images

Сильно хуже дела обстоят с коллективами империи Red Bull. Чемпионская команда «Ред Булл» на протяжении многих лет не меняет свою ливрею, ограничиваясь точечными изменениями, которые можно расценивать как издевательство над болельщиками. Что мешает, сохранив фирменные красно-жёлтые цвета, предложить хотя бы другой оттенок базовой краски? Да можно вообще отказаться от неё — даже монохромный силуэт быка будет лучше, чем существующая годами без изменений унылая ливрея. Просто посмотрите на капотный грузовик «КАМАЗ-мастер», который дебютировал в чёрно-белой ливрее с белой эмблемой Red Bull на чёрных бортах — вид имел превосходный!

Что касается младшей команды «Виза Кэш Эпп РБ», то её не спасёт уже ничего — с такой частотой переименований у коллектива не появилось фирменного стиля, а с нынешним именем и вовсе рассчитывать на какие-то возможности удивить фанатов глупо. Да и вообще сложно представить себе человека, болеющего за пилотов Visa Cash App RB F1 Team на болиде VCARB 01…

В целом с расширением площадей неокрашенного углепластика у дизайнеров появляется больше возможностей для ежегодного преображения ливрей: можно просто двигать цветные элементы по карбоновому кузову, каждый год создавая уникальный облик. Таких возможностей полностью окрашенные панели не дают: там с контрастными деталями посложнее дело обстоит. Прибавьте к этому возможность расстановки акцентов с помощью обтекателей на колёсах – и получите идеальный рецепт, как разнообразить облик машин и расцветить пелотон Формулы-1.

Ну а тем, кто боится, что чёрные машины станут неразличимы на трассе, переживать не стоит. Выше мы уже убедились, что у каждой из команд есть свои узнаваемые цвета и дизайнерские акценты, позволяющие идентифицировать болиды, а конкретных пилотов можно различать по номерам на обтекателях и раскраскам шлемов. Преданные поклонники чемпионата мира своих кумиров всё равно узнают из тысячи, а те, кто случайно наткнулся на трансляцию (впрочем, вероятность такого близка к ничтожной — теперь уже не попадёшь на гонку, щёлкая каналами телевизора), ничего не проиграют, если запутаются в пилотах.

Ливрея у «РБ» в порядке, а вот название — так себе Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Что касается комментаторов, то и за них беспокоиться смысла нет: опытные эксперты разберутся, кто на чём едет, даже если весь пелотон будет в одинаковых ливреях. А прочие голоса трансляций ухитрялись запутаться даже в двух напарниках по команде, так что для них ситуация сильно хуже не станет — какая разница, ошибаться в двух или 20 пилотах?

Так что не стоит ругаться на засилье практически чёрных болидов в современной Формуле-1. Возможно, мы стоим на пороге новой эры дизайнерских решений и битвы не только конструкторов, но и художников, которые получили вызов полёту своей творческой мысли. Думали, что фантазию невозможно ограничить рамками технического регламента? Похоже, что можно. Но это и неплохо.