И где же поул «Феррари»? Квалификация Ф-1 за Ферстаппеном, Хэмилтон провалился

Участие в субботней квалификации на трассе «Альберт-Парк» должны были принять только 19 пилотов. Напомним, накануне свой болид сильно разбил Александер Албон, помимо прочего сильно повредивший шасси. В итоге таиландцу отдали шасси с машины Логана Сарджента, а запасное «Уильямс» построить пока не успел, так что американцу пришлось досматривать оставшуюся часть Гран-при в качестве зрителя.

Q1: Халк проиграл Магнуссену, у Риккардо всё плохо

Первый сегмент квалификации подтвердил плотность результатов, которую мы наблюдали на тренировках. 15 быстрейших гонщиков уместились в одну секунду, а первым из неудачников оказался Нико Хюлькенберг. Немец, которого иногда называют королём квалификации, на сей раз провёл слабую вторую попытку, проиграл Кевину Магнуссену три десятые и остался 16-м.

Вообще, изначально дальше не пробились оба пилота «Хааса», но затем они отыграли по позиции: судьи сняли круг у Даниэля Риккардо, нарушившего границы трассы. Австралиец уступал Юки Цуноде одну десятую, но после штрафа отвалился на 18-е место. Пилот «РБ» опередил только Гуаньюя Чжоу, который на быстром круге слишком агрессивно атаковал бордюр и в итоге сломал переднее антикрыло.

Четвёртым неудачником сегмента стал Пьер Гасли. Да, можно посетовать на слабую форму машины, вот только Эстебан Окон на таком же болиде пробился во второй сегмент и сильно радовался этому по радио. Отметим, что французу не помешал инцидент на первой попытке, когда Окон широковато вышел из финального поворота, зацепил отбойник и заработал прокол.

Q2: Хэмилтон только 11-й

Вторая часть квалификации должна была ответить на традиционный вопрос: оккупируют ли топ-10 представители пяти лучших команд или кто-то из них допустит осечку? И в итоге 11-м лишним оказался Льюис Хэмилтон! Британец слабо провёл вторую попытку, не сумел улучшить и затем просто наблюдал, выбьет его кто-то или нет. Роковым для семикратного чемпиона мира оказался круг Юки Цуноды — именно японец блестяще запрыгнул в Q3.

Отметим, что низкий результат Льюиса — не только его вина. Джордж Расселл опередил напарника всего на 59 тысячных секунды и сам с трудом прошёл дальше — «Мерседес» в Австралии никуда не едет, по крайней мере в квалификационном режиме.

Что же до остальных вылетевших, то 12-м стал Александер Албон. Это оставляет таиландцу некоторые шансы на очки и, соответственно, доказательство, что «Уильямс» не зря лишил выступлений Сарджента. Боттас и Магнуссен сформируют седьмую линию стартового поля (тут без сенсаций), а Окон не менее предсказуемо стал 15-м и получит в соседи по решётке Хюлькенберга.

Q3: и всё-таки Ферстаппен

На первой попытке третьего сегмента Макс Ферстаппен словно заявил: «Ладно, ребята из «Феррари», повеселились — и хватит». Голландец «привёз» Сайнсу почти три десятые секунды, а Леклеру — четыре. Неужели поул опять окажется у действующего чемпиона? Помешать ему, помимо пилотов «Скудерии», в теории мог Перес, записавший себе быстрейший второй сектор, но вот в других местах трассы мексиканец ехал заметно медленнее. Оставалось ждать второй попытки.

Ферстаппен сумел сбросить со своего результата ещё десятую, а потом выяснилось, что голландцу хватило бы и первого круга. Сайнс хорошо шёл по итогам двух секторов, но на третьем заметно уступил Максу. И всё же Карлос занял вторую позицию — это блестящее возвращение после операции по поводу аппендицита!

Перес, вновь проехавший быстрее всех на втором секторе, стал третьим в трёх с половиной десятых от Ферстаппена. А его соседом по второму ряду станет не Леклер, а Норрис. Что же с Шарлем? Да монегаск не собрал круг и даже не стал его завершать после помарки на последнем секторе. А ведь тот же Ландо предвещал Шарлю уверенный поул…

Оскар Пиастри будет стартовать в воскресенье шестым — он в итоге проиграл напарнику четверть секунды. На четвёртой линии Расселл и Цунода, на пятой — Стролл и Алонсо. Для Фернандо третий сегмент оказался откровенно неудачным: на первой попытке испанец срезал шестой поворот, вторая тоже вышла так себе. В итоге Алонсо проиграл Строллу полсекунды, хотя канадцу самому пришлось отлавливать машину в связке 9-10-го поворотов.

Воскресная гонка Гран-при Австралии Формулы-1 стартует в 7:00 по московскому времени. Посмотрим, получится ли у «Ред Булл» так же прибавить в гоночном режиме по сравнению с тренировками, как это получилось с режимом квалификационным.