9 самых авантюрных трансферов в истории Ф-1. Включая переход Шумахера в «Феррари»

Для болельщиков и журналистов переход Хэмилтона в «Феррари» – интригующая и многообещающая история. А вот для самого семикратного чемпионата трансфер в «Скудерию» – большая авантюра. Приход в новый (и, что важно, специфичный) коллектив вкупе с туманными перспективами «красных» делает решение Хэмилтона чрезвычайно рискованным. Впрочем, Льюис – далеко не первый топ-пилот, который выбирает не самый очевидный вариант продолжения карьеры. Вашему вниманию девять наиболее авантюрных (с точки зрения выбора пилота) трансферов в истории Формулы-1.

Даниэль Риккардо – «Рено» (2019)*

*Здесь и далее указан год вступления контракта в силу.

В конце 2018 года уход Риккардо из «Ред Булл» выглядел абсолютно логичным шагом. Макс Ферстаппен всё увереннее и увереннее чувствовал себя в главной команде «быков», частенько опережая более опытного напарника. Для Риккардо где-то на горизонте уже начал маячить статус второго пилота – оставаться в «Ред Булл» на таких условиях австралиец счёл невозможным, поэтому в 2018 году Даниэль начал подыскивать себе новую команду.

Поначалу слухи отправляли Риккардо в «Феррари», но в конце концов австралиец примкнул к «Рено». На тот момент французы только-только вернулись в Ф-1, однако это не мешало боссам концерна сыпать громкими заявлениями о борьбе за победы в ближайшее время. Возможно, именно амбициозность «Рено» вкупе с внушительными ресурсами французского автогиганта и подтолкнула Риккардо к переходу.

Рискованный переход в «Рено» не сработал Фото: Mark Thompson/Getty Images

Пожалуй, это было худшее решение в карьере Даниэля. Слова руководства «Рено» о нацеленности на победы так и остались словами. В реальности же руководитель команды Сириль Абитебуль обещал сделать татуировку в честь финиша австралийца в топ-3 – настолько это было редким событием для «Рено». Итогом двухлетнего пребывания Риккардо в стане французской команды стали два завоёванных в сезоне-2020 подиума – «Ред Булл» за те же два года одержал пять побед. Как говорится, результат налицо.

Фернандо Алонсо – «Макларен» (2015)

В «Макларен» Алонсо приходил ещё в 2007-м, но тогда этот трансферный манёвр выглядел абсолютно логичным шагом: Фернандо выжал максимум из сотрудничества с «Рено», после чего примкнул к более амбициозной и мощной с точки зрения возможностей команде.

В 2014-м Фернандо не смог договориться с «Феррари» о новом контракте и совершил переход в команду из Уокинга. Напомним, к середине 2010-х «Макларен» представлял собой уже не ту грозную силу, коей являлся ещё в начале десятилетия. Команда серьёзно сдала всего за пару лет, однако Алонсо возлагал надежды на новый альянс «Макларена» и «Хонды». Видимо, Фернандо посчитал, что именно японский моторист сможет вернуть великую команду на вершину в новую эпоху гибридных двигателей – как же он ошибался!

За четыре года, проведённых в Уокинге, Алонсо в лучшем случае боролся за очки. В конце концов, сотрудничество с «Маклареном» настолько утомило испанца, что по его окончании он взял паузу в формульной карьере.

Себастьян Феттель – «Феррари» (2015)

Один авантюрный трансфер плавно вытекает из другого. После того как переговоры с Алонсо зашли в тупик, боссы «Феррари» приступили к поиску нового лидера команды. В конечном счёте выбор «красных» пал на четырёхкратного чемпиона. Логика итальянцев здесь абсолютно понятна: на тот момент Феттель был одним из сильнейших пилотов чемпионата (даже несмотря на проигрыш Риккардо) – достойная замена Алонсо.

Феттель добился в «Феррари» побед, но титулов так и не завоевал Фото: Lars Baron/Getty Images

А вот что до Себастьяна, то немец серьёзно рисковал, делая выбор в пользу «Феррари». Из хорошо знакомой команды, с которой он выиграл четыре титула, Феттель отважился перейти в коллектив, обладающий куда более скромными перспективами, нежели «Ред Булл»: в 2014 году именно «быки» виделись наиболее вероятным конкурентом «Мерседеса» в споре за победы. Впрочем, сейчас переход Феттеля в «Феррари» можно оценить скорее как верное решение: во второй половине 2010-х как раз таки «красные» забрали себе статус второй силы пелотона – дважды Феттель и вовсе участвовал в борьбе за титул. Кто-то даже считает, что Хэмилтон на месте Себа принёс бы «Феррари» одно-два чемпионства.

Льюис Хэмилтон – «Мерседес» (2012)

Сегодня очевидно, что решение Хэмилтона о переходе в «Мерседес» стало едва ли не самым удачным в истории Ф-1, но в далёком 2012-м этот трансфер выглядел невероятно рискованным. На тот момент «Макларен» по праву считался топ-командой (один из трёх коллективов, который на регулярной основе боролся за победы), в то время как «Мерседес» котировался как крепкий середняк.

Казалось, у Хэмилтона не было причин покидать «Макларен» Фото: Clive Mason/Getty Images

Впрочем, у Ники Лауды и Росса Брауна нашлись доводы, чтобы убедить Льюиса подписать контракт с «Мерседесом» – в основном напирали на перспективы команды в эпоху надвигающейся гибридной эры. В сентябре 2012-го «трёхлучевые» объявили о подписанном соглашении с Хэмилтоном, что стало большим шоком для гоночной общественности. Тогдашний босс «Макларена» Мартин Уитмарш открыто недоумевал от решения своего подопечного. Журналисты и болельщики также не понимали, как возможно променять топ-команду на «такое».

Впрочем, уже в следующем году стало понятно, что Льюис не ошибся: «Мерседес» приблизился к топам, а «Макларен» ушёл в крутое пике. Всего же за 11 лет в стане немецкой команды Хэмилтон выиграет шесть титулов, перебьёт рекорд Шумахера по победам, да и в целом войдёт в пантеон величайших пилотов в Ф-1. Смог бы он добиться всего этого в «Макларене»? Ответ очевиден.

Жак Вильнёв – «БАР» (1999)

Если проводить аналогию между карьерой в Ф-1 и компьютерной игрой, то Жак Вильнёв выбрал ускоренное прохождение. В дебютном сезоне канадец боролся за титул, на второй год – выиграл чемпионат, а на третий – стал совладельцем новообразованной команды Формулы-1.

В 1998-м Вильнёв вместе со своим менеджером и хорошим другом Крейгом Поллоком запустил проект команды «БАР», которая в следующем году должна была занять место умирающего «Тиррелла» в Ф-1. Ради собственного проекта Вильнёв отказал не только «Уильямсу», который на тот момент начал испытывать временные трудности, но даже «Макларену»!

Продолжая аналогии с играми, в 1998-м Жак поставил всё на «зеро» – поставил и прогорел. В начале 2000-х «Уильямс» вернётся в число топ-команд, в то время как «БАР» в лучшем случае доберётся до статуса середняка: за пять лет, проведённых в команде из Брэкли, Вильнёв лишь дважды финишировал в топ-3.

Михаэль Шумахер – «Феррари» (1996)

Союз Шумахера и «Феррари» стал едва ли не самым культовым альянсом пилота и команды в истории Формулы-1, однако в 1995 году решение Михаэля примкнуть к «Скудерии» вызывало большой скепсис. Разрыв Шумахера с чемпионским «Бенеттоном» в целом выглядел логичным шагом, учитывая, что скромные возможности не позволили бы коллективу Флавио Бриаторе долго удерживать столь высокий уровень. Но вот команда, ради которой Михаэль расстался «Бенеттоном», не могла не вызывать вопросов.

На тот момент «Феррари» уже достаточно долгое время пребывала в кризисе, испытывая всевозможные проблемы. Новый босс «Скудерии» Жан Тодт, по сути, только начал работу, и не было никаких гарантий, что его реформы помогут «Феррари» вернуться на Олимп. Впрочем, поставив на «красное», Михаэль сорвал джекпот: за 11 лет в Маранелло он одержит 71 победу и выиграет пять титулов.

Уже в первый сезон Шумахер одержал в составе «Феррари» три победы Фото: Marcus Brandt/Getty Images

Стремительный прогресс «Феррари» во многом был вызван именно приходом Шумахера, вокруг которого Жан Тодт выстраивал всю команду. Вслед за Михаэлем состав «Скудерии» пополнили технические специалисты Росс Браун, Рори Брин и Николас Томбасис, которые и превратили «Феррари» в чемпионскую команду. Во многом именно личность Шумахера стала ключевым фактором в приходе бывших специалистов «Бенеттона» в «Феррари». Получится ли провернуть нечто подобное у Хэмилтона? Говорят, нынешний контракт с «Мерседесом» прямо запрещает ему переманивать инженеров.

Ники Лауда – «Брэбем» (1978)

В составе «Феррари» Лауда одержал дебютные победы, взял первый титул, пережил ужаснейшую аварию на «Нордшляйфе», триумфально вернулся в гонки и в следующем году во второй раз стал чемпионом. Именно в красном комбинезоне «Скудерии» Ники пережил самый успешный и в то же время самый драматичный период в своей карьере, а завершился он в конце 1977 года: рассорившись с руководством «Феррари», австриец принял решение уйти.

Разладом Лауды со «Скудерией» воспользовался Берни Экклстоун, переманивший австрийца в состав «Брэбема». Чемпионскую «Феррари» Ники променял на команду, откровенно завалившую сезон-1977 – четыре подиума и пятое место в Кубке конструкторов. Ключевым фактором в переходе Лауды в «Брэбем» стали деньги: Ники потребовал у Экклстоуна рекордный по тем временам $ 1 млн за сезон – Берни запросы новоиспечённого чемпиона удовлетворил.

Ники Лауда в составе «Брэбема» Фото: Central Press/Getty Images

Дебютный сезон в составе новой команды для Лауды сложился более-менее неплохо: две победы + пять подиумов = четвёртое место в личном зачёте. А вот второй год пребывания в «Брэбеме» превратился для Ники в сплошной кошмар: два финиша в очках за весь сезон. Не дожидаясь окончания чемпионата, разочарованный Лауда покинул команду Экклстоуна, да и Формулу-1 в целом. Кстати, титул в 1979-м взял представитель «Феррари» Джоди Шектер. Впрочем, $ 1 млн он не зарабатывал.

Джоди Шектер – «Вольф» (1977)

Ну и раз уж мы заговорили про Шектера, грех не вспомнить его переход в «Вольф» в преддверии сезона-1977. На протяжении трёх лет южноафриканский пилот выступал за «Тиррелл», в составе которого боролся за победы и подиумы, а также один раз поучаствовал в чемпионском сражении (сезон-1974).

В 1977 году Шектер сменил команду, примкнув к новичку чемпионата «Вольфу» — осколку от совместного проекта канадского бизнесмена Вальтера Вольфа и Фрэнка Уильямса (вторым осколком стал «Уильямс»). По сути, Джоди променял топ-команду на дебютанта серии – кто бы мог подумать, что это будет один из самых удачных трансферов в истории Ф-1! Ко всеобщему удивлению, «Вольф» с первого же сезона включился в борьбу за чемпионство: Шектер выиграл первую гонку чемпионата, а также поднимался на пьедестал почёта на четырёх из пяти последующих Гран-при (включая победу в Монако). После шестого этапа южноафриканец возглавлял личный зачёт, опережая Ники Лауду на семь очков – и всё это в составе команды-дебютанта!

Решение Шектера покинуть «Тиррелл» мало кто понял Фото: Tony Duffy/Getty Images

Взять сенсационный титул Шектеру всё же не удалось – подвела надёжность машины. Впрочем, вице-чемпионство по итогам первого сезона «Вольфа» – достижение всё равно шокирующее. Следующий год для Шектера станет последним в стане канадской команды: «Вольф» регрессирует, а южноафриканец уйдёт в «Феррари». С чутьём на команды у Джоди точно было всё в порядке.

Эмерсон Фиттипальди – «Копершукар» (1976)

Переход Эмерсона Фиттипальди в «Копершукар» – возможно, самый шокирующий трансфер в истории Формулы-1. К 1975 году бразилец успел выиграть два титула, а также закрепиться в когорте сильнейших пилотов. Выступал он на тот момент за топовый «Макларен» — казалось бы, впереди его ожидает ещё множество побед, как вдруг прогремела новость о переходе Эмерсона в команду своего брата Вилсона — «Копершукар».

В какой-то степени трансферный трюк Фиттипальди можно сравнить с переходом Вильнёва в «БАР». Как и канадец, Эмерсон приходил в команду, где его роль выходила за рамки пилотирования машины на трассе. Бразильского чемпиона можно было назвать если не совладельцем «Копершукара», то как минимум главным лицом проекта.

Звучит это всё солидно, но вот со спортивной точки зрения Эмо однозначно проиграл. Пополнив ряды хоть и родного, но аутсайдера, бразилец автоматически выбыл из числа претендентов на высокие места: за пять лет Фиттипальди лишь дважды финишировал в топ-3. В составе «Копершукара» Эмерсон завершит формульную карьеру в 1980 году, хотя как гонщик топ-команд он закончился намного раньше.