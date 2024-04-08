Не Ферстаппен лучший на Гран-при Японии — и даже не Сайнс! Оценки за этап Ф-1

Четвёртый этап сезона Формулы-1 — в субъективных, как и всегда, оценках автора.

Фернандо Алонсо — 9

Опытнейший испанец, в отличие от многих, сумел прибавить в конце квалификации, выбрал на гонку рискованную тактику с более мягкими шинами — и блестяще справился с их износом, попутно удержав позади один из «Макларенов». Даже жаль, что за такую гонку Фернандо получает лишь шесть очков.

Макс Ферстаппен — 8,5

После технических проблем в Мельбурне Ферстаппен одержал более чем убедительную победу и смог немного увеличить отрыв от соперников в общем зачёте — ближайший из пилотов «Феррари» теперь в 18 очках. Однако всё же отметим не самую сильную финальную попытку квалификации — голландец дал преследователям шанс себя опередить.

Ферстаппен и Сайнс на подиуме Гран-при Японии Фото: Clive Mason/Getty Images

Карлос Сайнс — 8,5

Сайнс тоже не лучшим образом закончил квалификацию: не улучшил время в последней попытке и упустил возможность стартовать с третьего места. В гонке Карлос, однако, держался уверенно, отлично работал с резиной и завоевал уже третий подряд подиум. В переговорах о новом контракте у испанца стало на один аргумент больше!

Ландо Норрис — 8

Для борьбы с «Ред Булл» или «Феррари» у «Макларена» в этот уикенд не было скорости. После успешной квалификации (лучшей с Гран-при США прошлого года) Норрис рассчитывал побороться за подиум, но никакие тактические ухищрения так и не позволили Ландо удержать соперников позади. Пятое место было максимумом.

Юки Цунода — 8

Цуноде повезло, что на массовом пит-стопе на 22-м круге его механики оказались расторопнее других, а авария напарника позволила отыграться на рестарте. Однако винить японца в неудачном старте всё-таки не стоит: он был на «медиуме» против соперников на «софте» и в конце концов на домашней трассе добился предела возможного.

Серхио Перес — 7,5

Как и в Джидде, Перес в этот раз был ближе к Ферстаппену, чем обычно, и, вероятно, опередил бы чемпиона мира в квалификации, если бы не помарка в начале финальной попытки. Однако в гонке даже по чистой трассе темп мексиканца был в среднем на пару десятых ниже, чем у Макса, а на финише их разделило более 12 секунд.

Серхио Перес Фото: Mark Thompson/Getty Images

Джордж Расселл — 7,5

В квалификации Расселл впервые в сезоне уступил Хэмилтону — причём почти четверть секунды, но в гонке был настолько быстрее, что Льюис сам предложил поменяться местами. Джордж справился с жёсткими шинами и за счёт этого смог в концовке пройти Пиастри — и заработать на пару очков больше, чем должен был.

Валттери Боттас — 7,5

Валттери вновь пробился во второй сегмент квалификации, вновь отыграл позицию в дебюте гонки и вновь боролся за очки — пока на пит-стопе вновь не возникли проблемы. Заминка на этот раз составила всего две секунды, но этого хватило, чтобы мимо проехали соперники, которые разыграли 10-е место без участия Боттаса.

Шарль Леклер — 7

Прорыв на альтернативной тактике выглядел впечатляюще, но к финишу Шарль опередил лишь заведомо более медленные машины. К тому же в своих квалификационных проблемах Леклер виноват сам: монегаск не смог пройти Q1 с одной попыткой и потратил лишний «софт», которого и не хватило в финале.

Оскар Пиастри — 6,5

Вновь перспективный австралиец смотрелся блекло на фоне более опытного напарника. В квалификации Пиастри оказался на четверть секунды медленнее, а в гонке застрял за Алонсо, от которого Норрис уехал на 15 секунд, и в конце концов подставился под атаки Расселла. На «Сузуке» Оскар должен был набрать вдвое больше очков.

Оскар Пиастри Фото: Clive Mason/Getty Images

Льюис Хэмилтон — 6,5

Седьмое место в квалификации — не самый впечатляющий результат для экс-чемпиона, однако это пока его лучший результат в сезоне и первая победа над напарником. Льюис, казалось, взял ситуацию под контроль и сможет реализовать потенциал машины, но после контакта с Леклером на рестарте потерял темп и оказался в конце топ-10.

Александер Албон — 6,5

В квалификации тайцу не удалось показать максимум, да и на старте Алекс, по собственному признанию, сработал не лучшим образом: разгонись Албон лучше, и вместе с Боттасом смог бы опередить оба «РБ» ещё до первого поворота. Впрочем, в столкновении в третьем повороте таец не виноват, а именно оно лишило его шансов на очки.

Кевин Магнуссен — 6

На 22-м круге в боксы заехала целая группа пилотов — и выехавший в ней первым Цунода в итоге замкнул топ-10. На въезде же эту группу возглавлял Магнуссен — у датчанина были все шансы стать 10-м, но в том эпизоде его механики потеряли две позиции. Это, впрочем, не оправдывает слабую квалификацию и проигрыш Хюлькенбергу 0,3 секунды.

Эстебан Окон — 6

Второй раз подряд Окон вытаскивает «Альпин» во второй сегмент, однако никаких дивидендов французу это не приносит. На первом старте Эстебан не успел ничего толком отыграть, а на втором — буквально попал под колёса рестартовавшему позади напарнику. Хотя вины Окона в контакте с Гасли нет — это был типичный гоночный инцидент.

Пьер Гасли Фото: Clive Mason/Getty Images

Пьер Гасли — 6

Винить Гасли в контакте двух «Альпин» тоже не стоит: темп машины оставлял мало шансов отыграть позиции на дистанции, и рисковать нужно было именно на старте. Риск, увы, не оправдался, и формально именно Гасли устроил столкновение. Кроме того, он в четвёртый раз подряд проиграл квалификацию напарнику — это уже выглядит скверно.

Нико Хюлькенберг — 5,5

Начало было многообещающим: Халк опередил Цуноду и прорвался в топ-10. Однако после красных флагов опытнейший немец запутался в процедурах, чуть не заглох на рестарте и к концу третьего круга был уже предпоследним. Прорыв на 11-е место выглядит впечатляюще, до Юки не хватило лишь нескольких секунд, но это только подчёркивает цену ошибки.

Гуаньюй Чжоу — 5,5

Скомканный уикенд для Чжоу, который не принёс ничего кроме разочарования. Из-за технических проблем в тренировках Гуаньюй не тренировал быстрые круги и не был готов к квалификации, при старте последним на «медиуме» так ничего и не смог отыграть, а вскоре после неплохого рестарта возникли технические проблемы.

Лэнс Стролл — 5

После квалификации канадец не смог объяснить 0,8 секунды отставания от Алонсо в квалификации, на старте пропустил пару «Альпин» (и прошёл их обратно лишь после столкновения французов на рестарте) и в итоге застрял за Цунодой вне топ-10, хотя машина, как показал Алонсо, позволяла бороться за куда более высокие позиции.

Лэнс Стролл Фото: Clive Mason/Getty Images

Даниэль Риккардо — 4,5

Вина за столкновение с Албоном полностью на Риккардо — он не обратил внимания, что соперники есть и слева, и справа. Но отдадим австралийцу должное: полностью лишившись пятницы и не пилотировав на «Сузуке» две года, Даниэль едва не пробился в Q3 и неплохо стартовал на более жёсткой, чем у других, резине.

Логан Сарджент — 4

Уикенд для Сарджента получился откровенно правильным. В пятницу Логан по невнимательности разбил и без того дышащую на ладан машину (это была уже третья за два приезда на «Сузуку» авария), и, словно этого было мало, американец чуть не убрался в стену в гонке. Прогресса, на который рассчитывали в Гроуве, всё ещё не видно.