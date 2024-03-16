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Тактика Хааса: нарушение Магнуссена ради Хюлькенберга на Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1

Пилот Формулы-1 оттормозил половину пелотона, чтобы помочь напарнику. Так можно было?
Дмитрий Захарченко
Разбираем тактику «Хааса» на ГП Саудовской Аравии
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Магнуссен помог «Хаасу» завоевать лучший результат за полгода, но теперь его обвиняют в неспортивном поведении.

На Гран-при Саудовской Аравии в Джидде произошёл необычный случай: Кевин Магнуссен ехал намеренно медленно, чтобы сдержать соперников своего партнёра по команде Нико Хюлькенберга и тем самым помочь команде набрать очки. Командная тактика «Хааса» понравилась не всем, а в «РБ» намерены обратиться в ФИА за разъяснениями.

Как Магнуссен Халку помог

Всё началось на шестом круге, когда после аварии Лэнса Стролла в «Хаасе» решили разделить стратегии: Магнуссен во время выезда автомобиля безопасности совершил пит-стоп, а Хюлькенберг остался на трассе. Гонка возобновилась на 10-м круге, и Кевин, занимавший 13-е место, слегка вдавил в стену Алекса Албона — за это к 16-му кругу судьи выписали датчанину 10-секундный штраф.

Хюлькенберг тем временем занимал девятое место, однако немца ещё ждал пит-стоп. В этот момент в «Хаасе» решили, что раз уж Магнуссен и без того потерял шансы на очки (даже прорвись датчанин в топ-10, штраф его оттуда выбросил бы), то он будет помогать напарнику и оттормаживать тех, кто мог бы его опередить во время пит-стопа.

Магнуссен впереди Цуноды на Гран-при Саудовской Аравии

Магнуссен впереди Цуноды на Гран-при Саудовской Аравии

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Команду об этом Кевин получил на 20-м круге — уже после того, как с нарушением обогнал Цуноду. Датчанин теперь преследует Чжоу и вместе с ним едет в темпе 1.35,0. «Не пытайся догнать Чжоу, держи темп 35,5», — напрямую командует пилоту Марк Слейд. Кругом позже гоночный инженер вновь выходит на связь: «Кев, повторяю, едь медленнее, сдерживай тех, кто позади».

На 20-м круге Магнуссен проигрывает Хюлькенбергу 5,8 секунды, однако к 32-му он вырастет до 20,7. Это как раз то, что нужно Халку: он ныряет в боксы, выезжает позади «Кик-Заубера», но китайцу тоже ещё предстоит визит в боксы. В итоге Нико уверенно занимает 10-е место — для «Хааса» это первый финиш в топ-10 с Гран-при Сингапура в сентябре прошлого года.

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Что здесь не так

За те 12 кругов, которые прошли между первой командой Слейда и пит-стопом Хюлькенберга, Магнуссен отстал от напарника примерно на 15 секунд и в среднем шёл в темпе на 1,2 секунды ниже. Сразу после остановки напарника Кевин поехал на две секунды быстрее и финишировал в итоге 11-м, но после начисления двух штрафов стал 12-м.

Проблема, однако, не в том, что Магнуссен ехал медленно. Выглядит странновато, что пилот Формулы-1 едет вполсилы, но темп Кевина не был опасно медленным, а значит, он имел на него полное право. К тому же, когда Алонсо треть гонки в Монако в 2022-м ехал на две секунды медленнее, чтобы сберечь шины, это считалось стратегическим видением мастера.

Магнуссен сдерживал целую группу пилотов

Магнуссен сдерживал целую группу пилотов

Фото: Clive Mason/Getty Images

Претензии возникли к тому, что Магнуссен был оштрафован, когда сдерживал пелотон — о пенализации за обгон Цуноды Кевин узнал на 22-м круге и ещё 10 кругов продолжал ехать в щадящем темпе, защищая Хюлькенберга. У самого датчанина побороться за место в топ-10 шансов уже не было — это всё равно что круговой мешал бы соперникам своей команды.

В «РБ» решили обратиться в ФИА за разъяснениями — в Фаэнце считают такие действия «Хааса» неспортивными. С ними согласен и Албон: «Фактически он разменял штраф на очки для напарника. Почему бы всем не начать так делать? Не думаю, что в данном случае штраф в 10 секунд был правильным решением. Я считаю, нужно было вернуть позицию».

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Проблема для ФИА

Предложение Албона не ново. ФИА и без того старается сначала предложить команде добровольно вернуть позицию. Неизвестно, имело ли место подобное предложение в данном случае, однако можно предположить, что в «Хаасе» на него не согласились бы — зачётный балл в Кубок конструкторов оправдывает любые штрафы. И какие в таком случае альтернативы остаются у дирекции гонки?

Ещё в прошлом году штрафы за обгоны с нарушением правил были проблемой. Появилось такое явление, как тактический фол. Например, на Гран-при Италии Расселл сознательно срезал шикану при обгоне Эстебана Окона и тут же уехал вперёд. Джорджа оштрафовали пятью секундами, но он знал, что потеряет гораздо больше, если застрянет за медленным «Альпин».

Никакой штраф Магнуссена не помешал бы Хюлькенбергу

Никакой штраф Магнуссена не помешал бы Хюлькенбергу

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Во многом из-за этого размер штрафа за обгон за пределами трассы и увеличили с пяти секунд до 10, однако в случае Магнуссена и этого оказалось недостаточно. Более того, в произошедшем инциденте вообще никакой штраф Кевина не сыграл бы роли: Хюлькенберга, ради которого всё это и устроили, наказывать не за что, а Цуноде шанса попасть в топ-10 уже никто не вернёт.

Вероятно, в будущем чемпионат ожидает реформа системы штрафов, но делать трагедии из произошедшего тоже не стоит. «Хаас» не придумал ничего нового: в 2016-м Хэмилтон в Абу-Даби сдерживал Росберга, чтобы подставить его под атаки соперников. Можно не сомневаться, что такие инциденты будут повторяться, однако для них нужны определённые условия — и выпадают они нечасто.

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