Пилот Формулы-1 оттормозил половину пелотона, чтобы помочь напарнику. Так можно было?

На Гран-при Саудовской Аравии в Джидде произошёл необычный случай: Кевин Магнуссен ехал намеренно медленно, чтобы сдержать соперников своего партнёра по команде Нико Хюлькенберга и тем самым помочь команде набрать очки. Командная тактика «Хааса» понравилась не всем, а в «РБ» намерены обратиться в ФИА за разъяснениями.

Как Магнуссен Халку помог

Всё началось на шестом круге, когда после аварии Лэнса Стролла в «Хаасе» решили разделить стратегии: Магнуссен во время выезда автомобиля безопасности совершил пит-стоп, а Хюлькенберг остался на трассе. Гонка возобновилась на 10-м круге, и Кевин, занимавший 13-е место, слегка вдавил в стену Алекса Албона — за это к 16-му кругу судьи выписали датчанину 10-секундный штраф.

Хюлькенберг тем временем занимал девятое место, однако немца ещё ждал пит-стоп. В этот момент в «Хаасе» решили, что раз уж Магнуссен и без того потерял шансы на очки (даже прорвись датчанин в топ-10, штраф его оттуда выбросил бы), то он будет помогать напарнику и оттормаживать тех, кто мог бы его опередить во время пит-стопа.

Магнуссен впереди Цуноды на Гран-при Саудовской Аравии Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Команду об этом Кевин получил на 20-м круге — уже после того, как с нарушением обогнал Цуноду. Датчанин теперь преследует Чжоу и вместе с ним едет в темпе 1.35,0. «Не пытайся догнать Чжоу, держи темп 35,5», — напрямую командует пилоту Марк Слейд. Кругом позже гоночный инженер вновь выходит на связь: «Кев, повторяю, едь медленнее, сдерживай тех, кто позади».

На 20-м круге Магнуссен проигрывает Хюлькенбергу 5,8 секунды, однако к 32-му он вырастет до 20,7. Это как раз то, что нужно Халку: он ныряет в боксы, выезжает позади «Кик-Заубера», но китайцу тоже ещё предстоит визит в боксы. В итоге Нико уверенно занимает 10-е место — для «Хааса» это первый финиш в топ-10 с Гран-при Сингапура в сентябре прошлого года.

Что здесь не так

За те 12 кругов, которые прошли между первой командой Слейда и пит-стопом Хюлькенберга, Магнуссен отстал от напарника примерно на 15 секунд и в среднем шёл в темпе на 1,2 секунды ниже. Сразу после остановки напарника Кевин поехал на две секунды быстрее и финишировал в итоге 11-м, но после начисления двух штрафов стал 12-м.

Проблема, однако, не в том, что Магнуссен ехал медленно. Выглядит странновато, что пилот Формулы-1 едет вполсилы, но темп Кевина не был опасно медленным, а значит, он имел на него полное право. К тому же, когда Алонсо треть гонки в Монако в 2022-м ехал на две секунды медленнее, чтобы сберечь шины, это считалось стратегическим видением мастера.

Магнуссен сдерживал целую группу пилотов Фото: Clive Mason/Getty Images

Претензии возникли к тому, что Магнуссен был оштрафован, когда сдерживал пелотон — о пенализации за обгон Цуноды Кевин узнал на 22-м круге и ещё 10 кругов продолжал ехать в щадящем темпе, защищая Хюлькенберга. У самого датчанина побороться за место в топ-10 шансов уже не было — это всё равно что круговой мешал бы соперникам своей команды.

В «РБ» решили обратиться в ФИА за разъяснениями — в Фаэнце считают такие действия «Хааса» неспортивными. С ними согласен и Албон: «Фактически он разменял штраф на очки для напарника. Почему бы всем не начать так делать? Не думаю, что в данном случае штраф в 10 секунд был правильным решением. Я считаю, нужно было вернуть позицию».

Проблема для ФИА

Предложение Албона не ново. ФИА и без того старается сначала предложить команде добровольно вернуть позицию. Неизвестно, имело ли место подобное предложение в данном случае, однако можно предположить, что в «Хаасе» на него не согласились бы — зачётный балл в Кубок конструкторов оправдывает любые штрафы. И какие в таком случае альтернативы остаются у дирекции гонки?

Ещё в прошлом году штрафы за обгоны с нарушением правил были проблемой. Появилось такое явление, как тактический фол. Например, на Гран-при Италии Расселл сознательно срезал шикану при обгоне Эстебана Окона и тут же уехал вперёд. Джорджа оштрафовали пятью секундами, но он знал, что потеряет гораздо больше, если застрянет за медленным «Альпин».

Никакой штраф Магнуссена не помешал бы Хюлькенбергу Фото: Mark Thompson/Getty Images

Во многом из-за этого размер штрафа за обгон за пределами трассы и увеличили с пяти секунд до 10, однако в случае Магнуссена и этого оказалось недостаточно. Более того, в произошедшем инциденте вообще никакой штраф Кевина не сыграл бы роли: Хюлькенберга, ради которого всё это и устроили, наказывать не за что, а Цуноде шанса попасть в топ-10 уже никто не вернёт.

Вероятно, в будущем чемпионат ожидает реформа системы штрафов, но делать трагедии из произошедшего тоже не стоит. «Хаас» не придумал ничего нового: в 2016-м Хэмилтон в Абу-Даби сдерживал Росберга, чтобы подставить его под атаки соперников. Можно не сомневаться, что такие инциденты будут повторяться, однако для них нужны определённые условия — и выпадают они нечасто.