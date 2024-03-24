Хитрый чемпион Ф-1 спровоцировал аварию соперника. Тактику Алонсо признали опасной

Фернандо обманул сам себя и потерял больше, чем мог бы.

Через три с половиной часа после финиша Гран-при Австралии судьи вынесли суровый штраф Фернандо Алонсо. Двукратного чемпиона мира признали «потенциально опасным» для других пилотов и наказали 20 секундами, что в итоговых протоколах обошлось ему в две позиции. Рассказываем, что натворил испанец и почему Фернандо в конце концов обманул сам себя.

Авария на предпоследнем круге

В концовке Гран-при Австралии Расселл после оттянутого финального пит-стопа стремительно догонял занимавшего шестую позицию Алонсо и в итоге закрепился менее чем в секунде от «Астон Мартин». Выйти на дистанцию атаки Джорджу никак не удавалось, но в случае хотя бы малейшего промаха Фернандо у него появился бы хороший шанс — его британец и ждал.

На предпоследнем круге перед шестым поворотом Алонсо внезапно на сто метров раньше обычного бьёт по тормозам. Это слишком рано — перед входом в поворот Фернандо успевает вновь встать на газ и начать набирать скорость. Расселл, который шёл в полусекунде позади, неожиданно для себя оказывается на заднем антикрыле соперника — на мгновение теряет концентрацию, «поскальзывается» в грязном воздухе и разбивает машину.

Разбитая машина Расселла Фото: Joe Portlock — Formula 1/Getty Images

«Вылет — это моя вина, — признал Расселл. — Но торможение Фернандо было странным. Не хочу его ни в чём обвинять, но это застало меня врасплох. Что тем не менее моя вина». Сам Алонсо заявил, что в том эпизоде даже не думал о преследователе: «На последних 15 кругах у меня были проблемы с батареей, с её разрядом, поэтому следить за машиной сзади у меня не было времени. Но Джордж, похоже, в порядке. Видел его машину, переживал за него».

В то же время батарея к эпизоду никакого отношения не имеет: телеметрия с «Астон Мартин» чётко показывает два удара по тормозам, между которыми автомобиль набирает скорость. Эти данные полностью подтверждают версию Расселла, а у судей уже через несколько минут после финиша возникли к участникам инцидента определённые вопросы.

Не виноват, но…

Алонсо объяснял стюардам, что на предпоследнем круге решил пройти шестой поворот немного иначе и лучше подготовить выход из него, для чего требовалось тормозить раньше. Однако Фернандо, утверждает он сам, ошибся, затормозил слишком рано и вынужден был вновь набрать скорость.

Расселл назвал эти движения хаотичными. Из-за преждевременного торможения Джордж слишком быстро приблизился к машине соперника, резко потерял в грязном воздухе прижимную силу и утратил контроль над автомобилем. В тексте судей прямо утверждается, что именно это — резкая потеря прижимной силы — и стала причиной вылета Джорджа.

Фернандо Алонсо Фото: astonmartinf1.com

Однако важно подчеркнуть, что вину за разбитый «Мерседес» на Алонсо судьи не возлагают. В их решении сказано, что испанец не должен нести ответственность за влияние грязного воздуха на других участников гонки. В то же время сам факт двойного торможения в скоростной связке судьи считают беспорядочными и потенциально опасными действиями — прямо запрещёнными статьёй 33.4.

Кроме того, дирекция гонки отмечает, что изначально торможение было сознательным решением Алонсо, а не результатом какой-то ошибки. Этот факт судьи сочли отягчающим обстоятельством, в связи с чем выдать минимальный штраф — он за такое нарушение составляет в этом сезоне 10 секунд — было невозможно. Итог — проезд по пит-лейну (20 секунд) и три штрафных балла к Суперлицензии.

Алонсо обманул сам себя?

Судьи подчёркивают, что у них недостаточно данных, чтобы определить, тормозил ли Алонсо так рано с каким-то умыслом или действительно допустил ошибку. В то же время со стороны выглядит странным, что гонщик с таким опытом способен ошибиться таким образом — нажать на тормоз так рано, что останется время на лишний разгон перед поворотом. Разумно предположить, что Фернандо сознательно пытался подловить Расселла — и ему это удалось.

Однако эта игра в конце концов не стоила свеч. Одна из проблем «Мерседеса» в этом году: машина нестабильна в быстрых поворотах, и, например, перед девятым поворотом у Расселла не было шансов на хорошую атаку. Угроза позиции Алонсо была не так велика, чтобы идти на столь необычные меры. Да и без них Фернандо в крайнем случае потерял бы одну позицию и был бы седьмым, а после штрафа он оказался на восьмой строчке.

Джордж Расселл Фото: Mercedes AMG Petronas F1 Team

Что касается Джорджа Расселла, то с него ответственности за вылет выкрутасы Алонсо не снимают. Да, невозможно быть готовым к тому, что пилот впереди возьмёт и вдарит по тормозам там, где этого никто никогда не делал. В то же время Джордж был не так близко к «Астон Мартин», скорость в момент окончательного срыва была не настолько высока — был бы он абсолютно сконцентрирован, наверняка удержал бы автомобиль.

Этот эпизод также показывает разницу между пилотом калибра Алонсо и всё ещё очень молодым на его фоне Расселлом. От испанца обычно ждёшь чего-то более изящного, чем просто вдарить по тормозам, однако это ещё один пример того, как опытнейший мастер способен придумывать нетривиальные ходы и применять их самым неожиданным для соперников образом. А вот Джорджу порой сложно даже на себе сосредоточиться — не первый раз он улетает в стену на последних кругах.