Очередной антирекорд Формулы-1 от Хюлькенберга. Но точно ли он неудачник?

В минувшее воскресенье Нико Хюлькенберг в 208-й раз вышел на старт гонки Формулы-1 – и снова не выиграл (неожиданно, правда?). Мы бы не акцентировали внимание на данном факте, если бы не одно «но»: немецкий пилот повторил антирекорд Андреа де Чезариса по количеству проведённых гонок в Ф-1 без единой победы.

Гонщик «Хааса» уже не в первый раз устанавливает печальное историческое достижение: уже несколько лет как он удерживает аналогичный антирекорд по гонкам без подиумов. Так и всё же, кто такой этот ваш Нико Хюлькенберг: великий неудачник или талантливый гонщик, которому катастрофически не повезло?

В 19 лет взял титул в главной гоночной молодёжке

На ранней стадии карьеры Хюлькенберг подавал немалые надежды – и это мягко говоря. По юниорам он котировался если не на уровне ровесника Феттеля, то где-то рядом. В 2005-м Нико с ходу взял титул в первенстве Формулы «БМВ» (в конкуренции с будущими коллегами по Ф-1 Буэми и Пересом) – для юного немца это был дебютный сезон после перехода из картинга в «молодёжки».

В следующем году Хюлькенберг вполне закономерно продвинулся в иерархии юниорских серий, дебютировав в немецкой Формуле-3. Первый сезон в домашней «трёшке» Нико завершил на пятой строчке личного зачёта, что в целом неплохо для дебютанта. Впрочем, для юного немца это был далеко не самый знаковый момент 2006 года: осенью Хюлькенберг заявился в чемпионат «А-1 Гран-при». Можно сказать, это был первый серьёзный вызов в карьере Нико, ведь на сей раз он конкурировал не со своими сверстниками, а со взрослыми и состоявшимися пилотами (по большей части). По идее, в «А-1 Гран-при» Хюлькенберг должен был просто набраться опыта и «обрасти мясом» в борьбе с матёрыми пилотами, но вместо этого он пугающе уверенно принёс сборной Германии чемпионский титул: шесть побед в 11 основных гонках.

Нико Хюлькенберг в «А1 Гран-при» Фото: Brendon Thorne/Getty Images

В 2007-м Нико вернулся в «молодёжки», заявившись в чемпионат Евросерии Формулы-3 – на тот момент самое конкурентное первенство на уровне «трёшек». Дебютный сезон Хюлькенберг завершил на третьей строчке, уступив лишь Буэми и Грожану. Ну а в следующем году немецкому пилоту уже никто не помешал отпраздновать триумф по итогам чемпионата: вице-чемпиона Мортару Нико опередил практически с двукратным перевесом.

В 2009-м юниорская карьера Хюлькенберга достигла пика: Нико отправился в чемпионат GP2 – финальной ступени перед Ф-1. В том сезоне в главном молодёжном первенстве мира подобралась приличная компания: Перес, Кобаяси, Грожан, Петров – именно с россиянином Хюлькенберг схлестнётся за чемпионство. Старт сезона остался за россиянином: после третьего этапа Виталий возглавлял личный зачёт, в то время как Нико шёл лишь пятым. Ситуацию Хюлькенберг переломил на экваторе чемпионата, одержав четыре победы в шести заездах (три этапа: спринт + основная гонка). После столь впечатляющего перформанса Нико захватил лидерство в личном зачёте и больше его никому не отдавал вплоть до завершения чемпионата. Так немецкому пилоту с первой попытки покорилось самое конкурентное юниорское первенство мира.

Дважды мог переходить в топ-команды — оба раза не срослось

После выигранного с первой попытки титула GP2 для Нико открылась дорога в Ф-1: 2 ноября 2009 года «Уильямс» объявил о подписании контракта с Хюлькенбергом на следующий сезон. Напарником Нико должен был стать Рубенс Баррикелло, что несколько осложняло дебют немца в Ф-1, а если быть точным, его восприятие. Без сопоставлений с товарищем по команде не удаётся обойтись ни одному пилоту, а Нико ожидали сравнения с мегаопытным пилотом, опередить которого на дистанции всего сезона было крайне тяжело.

По итогу Хюлькенберг, как и предполагалось, проиграл Баррикелло внутрикомандную дуэль – как по очкам (47:22), так и по квалификациям (13:6). Впрочем, несмотря на менее впечатляющие результаты в сравнении с напарником, немецкому дебютанту удалось произвести приятное впечатление: семь раз он финишировал в очковой зоне (лучший результат – шестое место на «Хунгароринге»), а также принёс команде первый с 2005 года поул. Квалификация на «Интерлагосе» в принципе стала одним из самых красочных хайлайтов в карьере немецкого пилота.

Нико Хюлькенберг в 2010 году Фото: Mark Thompson/Getty Images

Несмотря на достойный дебютный сезон, Хюлькенберг остался без места в пелотоне на 2011 год: деньги Мальдонадо «Уильямсу» оказались нужнее перспектив Нико. В карьере немецкого пилота образовалась вынужденная пауза длиной в сезон, во время которой он исполнял обязанности резервного пилота «Форс Инди». К счастью для Хюлькенберга, пауза не затянулась: уже в 2012-м он вернётся в пелотон за рулём всё той же индийской команды.

Следующие два сезона станут определяющими в карьере Нико. Своими подвигами в «Форс Индия» и «Заубере» немецкий пилот привлёк внимание сразу двух топ-команд. В 2012-м «Мерседес» рассматривал Хюлькенберга в качестве альтернативного варианта на случай отказа Хэмилтона. Впрочем, как мы знаем, Льюис принял предложение «Серебряных стрел», поэтому Нико мог довольствоваться лишь контрактом с «Заубером», куда он перешёл в надежде попасть в шорт-лист «Феррари». В Маранелло в ту пору как раз размышляли, кем заменить Массу и, как говорят, даже прислали Хюлькенбергу контракт — но со своей стороны так его и не подписали. Немца снова ожидало разочарование: в «Феррари» предпочли опытного Райкконена.

Нико Хюлькенберг сражается с Виталием Петровым Фото: Vladimir Rys/Getty Images

К 2014 году Хюлькенберг вернулся в «Форс Индия», где провёл потрясающий сезон, разгромив во внутрикомандном сражении не кого-нибудь, а Серхио Переса: 12:7 по квалификациям и 96:59 – по очкам. Что иронично, единственный подиум «Форс Индия» в том сезоне принёс не фактический лидер команды, а потерпевший поражение в разборках с напарником мексиканец. Пожалуй, в этом факте (да и не только в этом) и заключается вся суть формульной карьеры Нико. Да, он может быть быстр на дистанции, но, когда речь заходит о феерии в отдельно взятой гонке, всякий раз находятся более удачливые пилоты. Справедливости ради самый явный шанс на подиум (а может, и на победу) Хюлькенберг упустил по собственной вине, когда рискованно атаковал в гонке на «Интерлагосе» в 2012 году – тогда дошло до столкновения с Хэмилтоном.

В дальнейшем Нико продолжит штамповать достойные сезоны, но от амплуа «хороший гонщик для середняков» так и не отделается. Топ-команды банально перестанут всерьёз рассматривать кандидатуру немецкого пилота. Поспособствовала этому в том числе и ставка многих серьёзных коллективов на собственную академию – вместо того чтобы брать условного Хюлькенберга со стороны, многие предпочитали вырастить его самостоятельно.

Хюлькенберг всё ещё востребован на рынке пилотов

И всё-таки давайте попробуем ответить на главный вопрос: Хюлькенберг – неудачник или талант, которому банально не повезло? Исходя из сказанного выше, скорее второй вариант. Успехи в юниорских сериях вкупе с достойными результатами в командах-середняках в Ф-1 как бы намекают на внушительные гоночные способности пилота. Окажись он в своё время в действительно конкурентоспособной команде, мы бы тут не обсуждали его антирекорды. В какой-то степени Хюлькенберга можно назвать пилотом, который банально не до конца реализовал свой немалый потенциал – в истории Формулы-1 таких примеров предостаточно.

Ещё один аргумент в защиту Нико – его востребованность на рынке пилотов. Завершив сотрудничество с «Рено», Хюлькенберг на три года переместился за симулятор, выполняя функции резервного пилота «Рейсинг Пойнт»/«Астон Мартин». И даже несмотря на долгий простой и отсутствие соревновательной практики (редкие выходы на замену не в счёт), он всё равно остался ценным активом на трансферном рынке. В 2022-м «Хаас» не побоялся вернуть Хюлькенберга в ранг боевых гонщиков, а в этом году персоной Нико интересуется заводская «Ауди». Из всех имеющихся вариантов не обделённый ресурсами немецкий концерн отдаёт предпочтение 36-летнему пилоту, у которого нет ни громких побед, ни мощной медийной составляющей.

Видимо, порой цифры – всего лишь цифры. По крайней мере в случае с антирекордами Хюлькенберга так точно.