Шумахер в «Макларене», Сенна — в «Феррари»?! 7 шоковых трансферов, сорвавшихся в Ф-1

Уже по традиции на летние месяцы приходится разгар сезона трансферных слухов в Формуле-1. Кто заменит Риккардо в «Макларене»? Перейдёт ли Шумахер в «Астон Мартин»? Найдётся ли для Пиастри место в пелотоне Ф-1? На эти и другие вопросы пытаются ответить многие инсайдеры и журналисты, снабжая общественность новыми слухами и догадками. Конечно, не все из потенциальных переходов претворятся в жизнь. История «Королевских гонок» помнит множество несостоявшихся трансферов, самые интересные из которых мы прямо сейчас и вспомним.

Фернандо Алонсо — «Ред Булл». 2007 год

В 2007-м карьера Алонсо оказалась на распутье: ещё по ходу сезона стало понятно, что в «Макларене» Фернандо не задержится. Тогда-то и начали возникать различные слухи касательно дальнейшей судьбы испанца. Одной из команд, решивших побороться за Алонсо, стал «Ред Булл».

В те времена «Ред Булл» являлся самым обычным середняком, хотя наличие в команде Эдриана Ньюи и покровительство со стороны крупного концерна могли намекать на скорый подъём австрийской команды. Впрочем, Алонсо не сильно рвался примкнуть к амбициозному проекту «быков». Спустя годы доктор Марко назовёт переговоры с испанцем утомительными: помимо внушительных гонораров, Фернандо требовал максимальной свободы с точки зрения маркетинга. Что интересно, в «Ред Булл» даже были готовы обсудить детали соглашения, но менеджер Алонсо так и не отправил австрийцам проект будущего контракта. В итоге Фернандо вышел из переговоров, а чуть позже вернулся в «Рено». Вполне возможно, это решение стоило испанцу нескольких чемпионских титулов.

Михаэль Шумахер — «Макларен». 1998 год

В 1998-м дальнейший ход истории Формулы-1 мог круто измениться. Ни много ни мало речь идёт о несостоявшемся переходе Михаэля Шумахера в «Макларен». Да, на стыке веков «серебряные стрелы» предприняли попытку переманить гонщика своих принципиальных соперников.

«Теоретически это могло произойти, но не сложилось», – спустя долгие годы вспоминал переговоры с Шумахером Норберт Хауг (тогдашний вице-президент гоночного отдела «Мерседеса»). — Это не было чем-то совершенно невозможным, потому что мы были действительно хороши в 1998 году с новой машиной Эдриана Ньюи, поэтому мы были привлекательны для любого гонщика».

В 1999 году Шумахер вполне мог представлять «Макларен» Фото: Tobias Heyer/Getty Images

Также о переговорах с Шумахером в будущем проговорился и Рон Деннис. По словам босса «Макларена», он встречался с представителями Михаэля во время Гран-при Монако 1998 года. Причём, если верить Деннису, инициатором переговоров выступил сам пилот. Детали той встречи общественности до сих пор неизвестны, но итог всем абсолютно ясен и понятен: Шумахер остался в «Феррари». По словам Денниса, не дошло даже до конкретного предложения: после первой встречи стороны разошлись миром и навсегда забыли об этих переговорах.

Деймон Хилл — «Макларен». 1997 год

После завоевания титула в 1996-м Деймон Хилл был вынужден покинуть «Уильямс», после чего новоявленный чемпион перебрался в стан аутсайдера «Эрроуза». Впрочем, хоть Деймон и оказался не нужен «Уильямсу», на трансферном рынке он по-прежнему оставался ценным активом. Интерес к действующему чемпиону проявляли «Джордан», «Прост» и «Макларен».

Естественно, предложение от команды Рона Денниса виделось британцу наиболее привлекательным. С помощью чёрно-белого болида Хилл смог бы вернуться в борьбу за высокие позиции, но переговоры с «Маклареном» зашли в тупик. Через прессу Деймон сделал заявление, в котором раскритиковал предложенные ему условия. По информации инсайдеров, британца банально не устроила зарплата: «Макларен» был готов заплатить Хиллу чуть менее полутора миллионов фунтов стерлингов за сезон (по рассказам самого пилота – вообще получал бы деньги только в случае побед), в то время как в «Эрроузе» британец зарабатывал £ 4 млн.

Кстати, в следующем году команда из Уокинга снова потерпела трансферную неудачу: Жак Вильнёв отказался переходить в стан «Макларена», отдав предпочтение проекту «БАР» своего менеджера Крейга Поллока. Впрочем, Деннис вряд ли сильно жалел, что не заполучил двух чемпионов «Уильямса»: с задачей завоевания титулов прекрасно справился Мика Хаккинен.

Айртон Сенна — «Феррари». 1993 год

Близкие Айртона Сенны уверяют, что он мечтал в один прекрасный момент оказаться в стане «Феррари». В 1993-м бразилец проводил свой последний сезон в «Макларене» – вопрос о будущей команде Сенны оставался открытым. В том же году Айртон обратился к новому руководителю «Скудерии» Жану Тодту. По словам француза, Сенна изъявил желание присоединиться к «Феррари» уже в 1994 году, однако Тодт не смог предоставить Волшебнику место в команде на следующий сезон. Да, великий Сенна тоже слышал отказы.

«У нас уже было два гонщика по контракту, Жан Алези и Герхард Бергер, поэтому мы не смогли удовлетворить его просьбу. Он не сдался, сказав мне, что в Формуле-1 контракты ничего не значат, но я ответил, что их (контракты) нужно уважать. Поэтому мы предложили ему контракт на 1995 год, но, к сожалению, мы знаем, что произошло», – вспоминал разговор с Сенной Жан Тодт.

Айртон Сенна на Гран-при Сан-Марино 1994 года Фото: Getty Images

За несколько дней до трагичного Гран-при Сан-Марино, уже будучи пилотом «Уильямса», Айртон разговаривал с тогдашним президентом «Феррари» Лукой ди Монтедземоло насчёт будущего контракта с «красными». На сей раз речь шла о соглашении, действие которого начиналось бы в 1996 году. Ди Монтедземоло считает, что в конечном итоге сторонам удалось бы договориться, но увы…. Гоночный уикенд в Имоле стал последним в жизни Сенны.

Мика Хаккинен — «Уильямс». 1992 год

После триумфального сезона-1992 «Уильямс» ожидали серьёзные кадровые перестановки: команда целиком обновляла пилотский состав. Ален Прост занял позицию лидера, в то время как на место второго пилота было решено пригласить молодого Мику Хаккинена, который отлично проявил себя в «Лотусе». Фрэнк Уильямс был полон решимости подписать талантливого финна, да только вот руководитель «Лотуса» Питер Коллинз (не тот, что выступал за «Феррари») ни в какую не хотел отпускать своего пилота.

Казалось бы, как Коллинз может воспрепятствовать переходу Хаккинена, не имея контракта с финном на следующий сезон? Впрочем, неугомонному боссу «Лотуса» это удалось. Дело в том, что руководство «Уильямса» допустило чудовищную ошибку: команда пропустила дедлайн подачи заявки на участие в чемпионате 1993 года. Согласно тогдашним правилам, принять участие в следующем сезоне «Уильямс» мог, только если каждая из команд пелотона даст на то своё согласие.

Мика Хаккинен в сезоне-1991 Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

И вот здесь-то и наступает звёздный час Питера Коллинза. Думаю, нетрудно догадаться, какое условие он выдвинул «Уильямсу»: в обмен на заветное согласие команда сэра Фрэнка должна была отказаться от намерений подписать Хаккинена. Таким вот обидным образом сорвался переход Мики в «Уильямс». Впрочем, оставаться в «Лотусе» финский пилот всё равно не захотел (интересно, почему?). В преддверии рождества Хаккинен подписал контракт с «Маклареном»: почти весь следующий сезон он провёл в качестве тест-пилота команды из Уокинга.

Интересно, что Мика всё-таки мог прийти в «Уильямс»: в 2004 году финн всерьёз обсуждал возможность замены Хуана Пабло Монтойи. Альтернативным вариантом являлся «БАР». Однако, взвесив все за и против, Хаккинен решил не возвращаться в Ф-1 и предпочёл отправиться в серию DTM.

Штефан Беллоф — «Феррари». 1985 год

Михаэль Шумахер стал всего лишь вторым немецким пилотом в истории «Феррари», однако за 10 лет до его перехода в «Скудерию» ряды итальянской команды мог пополнить другой гонщик из Германии – Штефан Беллоф. С самого начала гоночной карьеры Штефану прочили великое будущее. Его нарекали то самым талантливым пилотом Германии со времён фон Трипса, то первым немецким чемпионом Ф-1 (разумеется, в будущем).

В 1984-м Беллоф дебютировал в «Королевских гонках» в составе не самого конкурентоспособного «Тиррелла». Тем не менее Штефану удалось несколько раз финишировать в очковой зоне, а также подняться на подиум в Монако. В конце сезона пилоты «Тиррелла» лишились всех набранных очков из-за нарушения командой технического регламента, однако впечатление о Беллофе этот скандал не испортил: немецким пилотом заинтересовался сам Энцо Феррари.

Итальянцы были готовы посадить Штефана в красный болид уже в 1985 году, однако им не удалось расторгнуть контракт с Рене Арну до начала чемпионата. Француз покинул «Феррари» после первого этапа сезона, а значит, Беллоф мог пополнить ряды «Скудерии» в следующем году. К несчастью, Штефан так и не присоединился к итальянской команде: 1 сентября 1985 года он погиб в результате страшной аварии, участвуя в гонке «1000 километров Спа».

Джеки Стюарт — «Феррари». 1967 год

В 1967 году Джеки Стюарт едва не совершил гигантскую ошибку, подписав контракт с «Феррари». В ту пору шотландец считался едва ли не главным молодым талантом пелотона, в то время как «Скудерия» переживала, мягко говоря, не самые простые времена: в сезоне-1967 итальянцам ни разу не удалось победить. Впрочем, сей факт не особо напугал Стюарта: он был полон решимости подписать контракт с «Феррари». В свою очередь, Комендаторе был готов удовлетворить внушительные финансовые запросы шотландца.

Стюарт уже практически стал пилотом «Феррари», однако всего лишь один разговор с Жаки Иксом перевернул всё с ног на голову: бельгиец рассказал Джеки о также предложенном ему контракте со стороны «Феррари». Возможно, таким образом итальянцы пытались поубавить аппетиты Стюарта, а возможно, и вправду рассматривали Икса в качестве альтернативы шотландцу. Как бы то ни было, а сей факт привёл Стюарта в ярость: он моментально расторг сделку с «Феррари», а чуть позже примкнул к «Матре» (будущий «Тиррелл») – команде, с которой он выиграет три чемпионских титула.

Оговоримся, что в теории шотландец мог взять своё и со «Скудерией»: в 1970-м Икс стал вице-чемпионом мира. И всё же очевидно, что за три года до этого Джеки не прогадал.