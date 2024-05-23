Вопиющая несправедливость в Ф-1. Почему «Ред Булл» даже не рассматривает яркого японца?

В полку недооценённых пилотов прибыло. Юки Цунода проводит потрясающий сезон за младшую команду «быков», но при этом даже не рассматривается в качестве кандидата на место в «Ред Булл», которое может освободиться в случае ухода Серхио Переса. Чем так хорош Цунода и действительно ли в «Ред Булл» совершают ошибку, игнорируя гонщика младшей команды?

Цунода завалил дебютный сезон, но уже через два года стал лидером команды

Поколение гонщиков, родившихся в конце 1990-х (Ферстаппен, Леклер, Расселл, Норрис), невольно подставило более молодых коллег. Своими успехами на ранней стадии карьеры они задрали планку требований к дебютантам Формулы-1, серьёзно снизив толерантность гоночной общественности к неудачам юных пилотов. Отныне дебютанты должны показывать результат здесь и сейчас, а если этого не происходит, значит, с ними что-то не так – Мик Шумахер и особенно Ник де Врис не дадут соврать.

Иными словами, чтобы котироваться на уровне будущего пилота топ-команды, юному гонщику необходимо сразу же демонстрировать приемлемые результаты – и тут уж ты или гений, или посредственный середняк, третьего как будто бы не дано. Едва ли не главным заложником подобного образа мышления стал Юки Цунода.

В мир «Королевских гонок» японец ворвался в 2021 году – сразу после бронзы в дебютном сезоне Формулы-2 (уступил лишь второгодникам Шумахеру и Айлотту). Цуноде удалось эффектно стартовать в Ф-1, набрав очки в первой же гонке (девятое место), но в целом впечатление от дебютного сезона он оставил не самое однозначное. Да, он периодически выдавал достойные гонки и даже набирал очки, но на фоне напарника Пьера Гасли смотрелся японец откровенно слабо: 2-20 в квалификационной дуэли и 32:110 по очкам.

С товарищем по команде Цуноде, кстати, тоже не повезло. В Ф-1 в принципе невозможно отделаться от сравнений с напарником (единственный человек, с которым у тебя одинаковая, ну или почти одинаковая машина), а японцу в качестве ориентира на трассе достался Пьер Гасли – талантливый, опытный и мотивированный пилот. Тот же Ферстаппен начинал в «Торо Россо» с таким же дебютантом Сайнсом, а Леклеру, в бытность его пребывания в «Заубере», достался посредственный Маркус Эрикссон, проигравший все внутрикомандные дуэли в формульной карьере.

Изначально завышенные к новичку требования вкупе с отличными выступлениями Гасли неплохо понизили акции Цуноды на виртуальной бирже пилотов. А ведь по ходу дебютного сезона Юки ещё и ошибок (порой курьёзных) совершил немало, что только добавляло разговоров, что японцу не место в пелотоне. В конце 2021-го Цуноду спасли две вещи: отсутствие явного кандидата на повышение в академии «Ред Булл» и мощный протекторат со стороны «Хонды».

В общем, второй шанс Юки получил. Справедливо или нет – отдельный вопрос, но, к чести Цуноды, во втором сезоне он действительно начал прогрессировать. На сей раз японец вполне достойно смотрелся на фоне напарника. Да, он снова проиграл внутрикомандную дуэль, но разгромом уже и близко не пахло: 12:23 по очкам (да, при переходе на новый регламент «Альфа Таури» серьёзно просела) и 9-13 – в квалификационном сражении.

Возможно, в следующем году Цунода ещё ближе подобрался бы к Гасли (а может, и опередил его), но мы уже никогда не проверим, ведь француз отправился в «Альпин». Юки получил в напарники дебютанта Ника де Вриса, у которого как сразу не пошло, так и не пойдёт в дальнейшем. Так, Цунода впервые примерил на себя статус лидера команды – от выступлений японца зависело положение команды (на де Вриса было ровно 0 надежд). Юки достойно справился с испытанием ответственностью: периодически (а чаще не разрешала машина) набирал очки, не позволяя команде рухнуть на дно зачёта.

Кстати, в прошлом году Цунода достойно смотрелся не только на фоне откровенного неудачника де Вриса и талантливого дебютанта Лоусона. В тех семи Гран-при, что Юки делил гараж с вернувшимся в Ф-1 опытным Риккардо, продуктивнее выступал именно японец, причём как в квалификациях, так и в гонках (у Дэна в принципе был только один сильный заезд – в Мексике).

Ещё один немаловажный момент, иллюстрирующий прогресс Цуноды: финальный Гран-при сезона в Абу-Даби. В тот гоночный уикенд решалась судьба седьмой строчки командного зачёта – «Альфа Таури» пыталась догнать «Уильямс». Звучит, может, не очень эпично, но от позиции в Кубке конструкторов зависит сумма, которую гоночная конюшня получит по итогам сезона.

В общем, в Абу-Даби Цунода оказался под давлением – от его результата зависело итоговое положение команды. К чести японца, он не дрогнул: шестое место в квалификации и практически безошибочная гонка с финишем на восьмой позиции. Да, опередить «Уильямс» команде из Фаэнцы так и не удалось, но Цунода явно выжал из машины максимум – впереди японца финишировали лишь представители «Ред Булл», «Феррари», «Макларена» и «Астон Мартин», при том что Хэмилтон и Стролл остались позади Юки.

«Ред Булл» рискует упустить Цуноду

Что мы имеем к 2024 году? Цунода продолжает прогрессировать, демонстрируя великолепные результаты на старте сезона. Прямо сейчас, пожалуй, именно Юки производит самое сильное впечатление среди пилотов второй половины пелотона. Японец тащит «РБ» на шестое место командного зачёта, набрав 75% очков коллектива из Фаэнцы (кстати, где там прошлогодний кандидат в «Ред Булл» Риккардо?). Причём о профессиональном росте Цуноды говорят не только сухие цифры, но и отдельные эпизоды. К примеру, в спринте в Майами Юки грамотно воспользовался разборками Хэмилтона и Магнуссена, опередив британца по внешней траектории. В данном моменте японец не только моментально выбрал верное решение, но ещё и хладнокровно реализовал задуманное. Подобные эпизоды говорят о некой гоночной зрелости.

Казалось бы, в своей нынешней форме Цунода должен как минимум претендовать на потенциально вакантное место напарника Ферстаппена, но нет. Ни один инсайдер ни разу не назвал фамилию японца в перечне кандидатов на переход в «Ред Булл». О том, что в Милтон-Кинсе не рассчитывают на Цуноду, стало понятно ещё в прошлом году, когда на место провалившегося де Вриса позвали не проводившего потрясающий сезон в Супер Формуле Лиама Лоусона, а ветерана Дэна Риккардо. А поскольку дело происходило в команде, заточенной на развитие молодых талантов, повышение австралийского пилота можно было расценивать исключительно как смотрины перед возможным переходом в «Ред Булл». То есть боссы «быков» будущего напарника Ферстаппена увидели не в молодом прогрессирующем Цуноде, а в провалившем последние пару сезонов Риккардо. Странновато, не находите?

В 2024 году Цунода тянет «РБ» вверх Фото: Peter Fox/Getty Images

Да, можно сказать, что «Ред Булл» ничем не рискует, «маринуя» Юки в младшей команде – куда он денется? А вот, кстати, вполне возможно, что и денется. Время от времени возникают слухи об интересе «Астон Мартин» к Цуноде. С учётом начинающегося в 2026 году сотрудничества команды Стролла с «Хондой», сценарий с переездом японца в Сильверстоун видится вполне реалистичным.

Получается, «Ред Булл» всё-таки может упустить Цуноду. И вот тут стоит вспомнить фамилии, которые инсайдеры называли в качестве претендентов на переход в «Ред Булл» – Албон и Сайнс (он почти подписался в «Ауди», но в данном контексте это неважно). Ещё раз: Албон и Сайнс – выпускники академии «быков», одного из которых «Ред Булл» упустил по собственной ошибке, а другого — забраковал. Не получится ли так, что через пару лет австрийский концерн будет вынужден переманивать Цуноду из «Астон Мартин»?

Посмотрим, учится ли «Ред Булл» на своих ошибках или в обозримом будущем нас ожидает занимательная трансферная эпопея с поиском напарника Макса Ферстаппена.