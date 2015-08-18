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Наср: обновлённый мотор «Феррари» даст «Зауберу» больше мощности

Наср: обновлённый мотор «Феррари» даст «Зауберу» больше мощности
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Пилот “Заубера” Фелипе Наср поделился ожиданиями от обновлённого мотора “Феррари”, который команда наконец получит на Гран-при Бельгии.

“У нас там будет обновлённый двигатель, но так как мы ещё не использовали его, то не знаем, чего ожидать. Мы будем использовать последнюю версию мотора “Феррари”, которую “Скудерия” использовала в Канаде. Эта версия обеспечит некоторый прирост лошадиных сил”, — приводит слова Насра Globo Esporte.

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