Булье: с лучшим двигателем «Макларен» выигрывал бы гонки в 2016 году

Руководитель «Макларена»считает, что с лучшим двигателем его команда была бы способна побеждать в гонках в 2016 году.«Если бы у нас был лучший двигатель, мы бы выигрывали гонки. Мы поняли это из данных GPS о скорости в поворотах. Нам есть куда прогрессировать в том, что касается и двигателя, и шасси. Всё должно быть в связке. Вы не можете сделать машину с очень высокой прижимной силой, если не хватает мощности двигателя, потому что будете терять время. Нужно всё время добиваться баланса. Так что с «Хондой» мы работаем как одна команда.Отставание сократилось, но, чтобы добиться такого же успеха, как и «Мерседес», нельзя просто скопировать и вставить. Нужно пройти определённый путь. Это нельзя сделать за три или даже шесть месяцев. Потребуется несколько лет. У «Рено» это заняло много времени, но и даже сейчас они не на вершине. А ведь они начали разрабатывать двигатель шесть лет назад», — приводит слова Булье Autosport.