Булье: «Макларен» стал более гибким, развитие — наша сильная сторона

Гоночный директор «Макларена»заявил, что его команда добилась большей гибкости в развитии болида.«Теперь развитие — сильная сторона „Макларена“. Мы стали более гибкими, и у нас улучшилась корреляция. Мы добились хорошего уровня корреляции в 2016-м, и чем больше новинок мы ставим, тем выше наша скорость. Мы догнали большинство других команд.Мы могли выступить лучше во второй половине 2016-го, но отстали от топ-команд, раньше переключившись на машину-2017», — цитирует Булье Autosport.