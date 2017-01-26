Кэри: офисы Экклстоуна слишком малы для Формулы-1

По словам исполнительного директора FOM Чейа Кэри, Формула-1 сменит штаб-квартиру. На данный момент штаб-квартирой Ф-1 служит офис Экклстоуна в Найтсбридж (Лондон).
«Мы не сможем управлять Ф-1 из офисов Берни, они слишком малы. Сейчас там даже нет комнаты для меня. Мы найдём другое место. Я проживаю большую часть времени в квартире в центре Лондона, и Формула-1 по-прежнему будет базироваться в Соединённом Королевстве», — приводит слова Кэри Daily Mail.
Ранее Экклстоун был смещён с поста руководителя Формулы-1, новые владельцы серии предоставили ему статус почётного председателя.