Новые владельцы Ф-1 не намерены пересматривать контракт с «Сильверстоуном»

Новый исполнительный директор Формулы-1сообщил, что не будет менять условия коммерческого контракта с организаторами Гран-при Великобритании.Ранее президент BRDC Дерек Уорвик выразил надежду, что новые владельцы Формулы-1 в лице компании Liberty Media могут быть более гибкими в коммерческих вопросах, чем Берни Экклстоун.«Мы не собираемся пересматривать контракт «Сильверстоуна». Но мы будем сотрудничать с ними, чтобы быть хорошими партнёрами.Гран-при Великобритании — это важная гонка в календаре Ф-1. Несмотря на то что мы хотим устраивать новые гонки в таких городах, как Лондон, Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес, мы признаём Европейский фундамент этого спорта и хотим продолжить эту традицию.Что касается «Сильверстоуна», мы хотим помочь им промоутировать гонку. Мы хотим сделать событие более обширным с гонкой в центре внимания по ходу уик-энда», — приводит слова Чейза Mail on Sunday.