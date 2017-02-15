Булье: Алонсо знает, чего ждать от более мощного болида

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье заявил, что Фернандо Алонсо не терпится опробовать на трассе новый болид.
«Он работал очень усердно этой зимой, и он действительно готов и с нетерпением ждёт возможности сесть за руль. В прошлом он пилотировал машины подобного рода или даже более быстрые, так что знает, чего ожидать.
Он не может дождаться, когда сможет пилотировать болид. Он опробовал его на симуляторе, но это не то же самое. Я уверен, что ему не терпится вывести его на трек и увидеть, представляет ли он собой то, чего мы ожидаем.
Стоффель Вандорн никогда не пилотировал машину с таким уровнем прижимной силы или столь мощный болид, так что ему может понадобиться несколько дней, чтобы дать его телу привыкнуть и удостовериться, что он в форме. Но он также упорно трудился этой зимой и готов. Они оба готовы», — приводит слова Булье Sky Sports.