Джеймс Эллисон назначен техническим директором «Мерседеса»

Команда «Мерседес» объявила о назначениина пост технического директора команды. К исполнению своих обязанностей Эллисон официально приступит с 1 марта 2017 года, сообщается в официальном пресс-релизе немецкой конюшни. Подчиняться британский специалист будет непосредственно руководителю «Мерседеса» Тото Вольфу.В июле прошлого года Эллисон был уволен с поста технического директора «Феррари», и в последние месяцы ходили слухи о его возможном переходе в «Мерседес». В Ф-1 существует практика, что специалисты такого уровня после расторжения контракта уходят в годичный отпуск, однако Эллисон, по-видимому, сумел договориться со «Скудерией» о более коротком периоде.