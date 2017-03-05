Булье: «Хонда» отстаёт от других команд на три года

Гоночный директор «Макларен» Эрик Булье отметил, что проблемы с силовой установкой продолжают преследовать команду из-за того, что «Хонда» работает над ней не так давно, как соперники.
«В «Мерседесе», «Феррари» и «Рено» над этим начали работать в 2010-м. При этом у них уже тогда были мощные организации. В «Хонде» этот вопрос стали решать в 2013-м. Мы решили вернуться и начали всё с нуля. У нас было просто пустое здание.
После пришлось закупать оборудование, находить нужных людей. В Ф-1 есть команды, которые работают над силовой установкой многие годы и всё равно не избавились от всех проблем. «Хонда» же занята этим вопросом всего три года. При работе с установками невозможно срезать путь, здесь надо следовать шаг за шагом», — цитирует Булье официальный сайт Формулы-1.