Булье: не уверен, что Алонсо останется в «Макларене» на 2018 год

Гоночный директор «Макларена»не уверен, чтопродолжит выступать за команду в следующем сезоне.«После шести месяцев все говорили, что это будет для него трагедией, но уже третий год, а он всё ещё тут. Конечно, он не доволен, ведь хочет бороться за победы. Это мы должны поднять „Макларен“ до уровня, который он заслуживает.Надеюсь, Алонсо останется в команде на 2018 год, но я не уверен. Конечно, Фернандо всё ещё на вершине. То, как он готовился к этому сезоне, невероятно. Он пример и вдохновение для многих пилотов», — цитирует Булье AS.