Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Булье: не уверен, что Алонсо останется в «Макларене» на 2018 год

6 марта 2017, понедельник. 17:49. Авто
Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье не уверен, что Фернандо Алонсо продолжит выступать за команду в следующем сезоне.

«После шести месяцев все говорили, что это будет для него трагедией, но уже третий год, а он всё ещё тут. Конечно, он не доволен, ведь хочет бороться за победы. Это мы должны поднять „Макларен“ до уровня, который он заслуживает.

Надеюсь, Алонсо останется в команде на 2018 год, но я не уверен. Конечно, Фернандо всё ещё на вершине. То, как он готовился к этому сезоне, невероятно. Он пример и вдохновение для многих пилотов», — цитирует Булье AS.
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Фернандо Алонсо Эрик Булье
Новости. Авто
6 марта 2017, понедельник
17:49 Булье: не уверен, что Алонсо останется в «Макларене» на 2018 год
17:36 Тост: проблемы с мотором «Рено» — маленькие, незначительные
17:05 «Мерседес» привезёт обновления W08 на вторую сессию тестов
16:02 Верляйн примет участие во второй сессии предсезонных тестов
15:34 Хаас: подиум в сезоне-2017 стал бы большим достижением
14:51 «Уильямс» изменил график работы пилотов на второй сессии тестов в Барселоне
14:28 Риккардо впечатлён новыми болидами Формулы-1
14:02 В «Мерседесе» и «Ред Булл» уверены в легальности подвесок своих болидов
12:53 Шарль Леклер может сменить Верляйна на Гран-при Австралии
12:38 В память о сэре Джеке Брэбхэме в Австралии выпустили специальную монету
12:01 Магнуссен не стремится подружиться с Грожаном
11:39 Личный спонсор Переса доволен сотрудничеством с «Форс Индия»
10:38 Хембри: новые шины позволяют ехать даже без пит-стопов
09:34 Кезеловски выиграл гонку NASCAR Cup в Атланте после штрафа Харвика
00:10 Кальдерон: надеюсь получить место боевого пилота в Формуле-1
5 марта 2017, воскресенье
23:56 «Хаас» опубликовал график работы на вторых тестах
22:35 Райкконен: надеюсь, у нас будет больше тестов дождевых шин
21:20 «Рено» представил график работы пилотов на вторых тестах в Барселоне
20:13 «Пирелли»: машины-2017 достигли заявленных целей
19:23 Вандорн первым сядет за руль «Макларена» на вторых тестах Формулы-1
18:22 Палмер: «Рено» исправил прошлогодние слабости
17:32 Вольф: не побоялся бы привести Алонсо в «Мерседес», но это подорвало бы команду
16:15 Стролл: Масса мне не наставник
15:09 Штайнер: в «Феррари» проделали фантастическую работу
14:20 Гран-при Нидерландов может вернуться в Формулу-1
13:54 Магнуссен: болидом управлять нелегко, но мы движемся в правильном направлении
12:41 Гасли посетил место аварии Жюля Бьянки
11:32 Янноне: Лоренcо не должен думать слишком много о том, как управлять «Дукати»
10:47 Хембри: возможно, у пилотов будет темнеть в глазах от новых нагрузок
10:18 Джовинацци: не знаю, буду ли участвовать в тестах на следующей неделе
00:07 Булье: «Хонда» отстаёт от других команд на три года
4 марта 2017, суббота
23:55 Булье: не ожидали появления таких проблем
23:37 Хэмилтон: будь у меня машина времени, отправился бы смотреть на динозавров
21:58 «Хаас» доволен пояснениями ФИА насчёт соответствия подвесок регламенту
21:35 Магнуссен: коммуникация в «Хаасе» лучше, чем у больших команд
19:16 Боттас: машины стали более чувствительными к ветру
17:54 Маркес: не буду готов к последним тестам на 100%
16:56 Хаас: социализм в гонках не нужен
15:42 Райкконен: «Феррари» не поедет на полной скорости на тестах
14:36 Хорнер: видео в социальных сетях привлекут людей к телетрансляциям Формулы-1
14:24 Сэмюэл Л. Джексон: братишка Хэмилтон скоро начнёт новую погоню за титулом
14:09 Риккардо: не думаю, что сезон-2017 для меня «добейся или умри»
12:49 Хорнер: потребуется время, чтобы все поняли, что Экклстоун сделал для Формулы-1
12:26 Маркьонне останется президентом «Феррари» до 2021 года
11:32 «Ситроен» выставит три новых машины на Ралли Корсики
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вам внешний вид машин Формулы-1 2017 года?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+