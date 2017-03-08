Вольф: «Мерседес» поможет Эллисону перевернуть страницу

Глава «Мерседеса» Тото Вольф уверен, что новый технический директор команды Джеймс Эллисон сможет с ней преодолеть свой кризис.
«Его навыки и личность идеально подходят нашей команде. У нас общий дух. Мы давно думали, что он подходит нашей организации, но он был недоступен.
У него был ужасный период с семейной трагедией и тем, что прошлогодняя „Феррари“ не соответствовала ожиданиям президента Серджио Маркьонне. Но он сильно мотивирован, и мы поможем ему перевернуть страницу», — цитирует Вольфа Corriere della Sera.