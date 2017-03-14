Алонсо: «Макларен» выигрывал бы с моторами «Мерседеса»

Гоночный директор «Макларена»рассказал о своих ожиданиях от предстоящего этапа в Мельбурне, а также заявил, что на моторах «Мерседеса» его команда могла бы бороться за победы уже сейчас.«Я думаю, что мы будем в нормальном положении. На протяжении недели мы привнесли больше деталей, особенно для этапа в Мельбурне. К примеру, шасси, машина будет в норме. Не знаю, будет ли наш двигатель конкурентоспособен с „Рено“, „Феррари“ или „Мерседесом“. Но если мы найдём нужное решение в этом вопросе, то мы наконец-то сможем с ними конкурировать», — приводит слова Булье As.Испанский пилот „Макларена“, отвечая на вопрос, побеждал бы „Макларен“, будь у них сейчас двигатель „Мерседеса“, ответил утвердительно: «Да, я думаю, да. Но мы всё равно будем побеждать».