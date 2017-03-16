Булье: финиширует ли «Макларен» в первой гонке? Не знаю, но надеюсь на это

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье не уверен, что пилотам команды удастся завершить первый этап предстоящего сезона.
«Достигнем ли мы финиша в Мельбурне? О, я не знаю, но надеюсь на это. Правда в том, что мы не ожидали столкнуться с таким количеством проблем. Знали, что недочёты будут, но не думали, что их так много. Мы работаем над их устранением и над тем, чтобы стать быстрее. Мы поставили перед собой амбициозные задачи и пытаемся улучшить шасси, подвеску и всё, что только можно.
Единственно верное решение — продолжать упорно работать. Проблема в том, что наши проблемы должны были быть устранены в январе, а не в марте», — приводит слова Булье AS.