Булье: с Алонсо и Вандорном ведём себя по-разному

Гоночный директор «Макларена»признался, что в команде существует разный подход к пилотам«С каждым гонщиком надо вести себя по разному. Стоффель — молодой и мотивированный пилот. Если он будет разочарован новым болидом, он сделает для себя выводы и извлечёт урок.Что касается Алонсо, то у него много опыта и он хочет пилотировать конкурентоспособную машину. Но он знает, к чему мы стремимся. Его терпение основывается на его опыте», — приводит слова Булье Autosport.