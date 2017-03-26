Булье: не лучший этап в истории «Макларена», но повод для позитива есть

Гоночный директор «Макларена»подвёл итоги Гран-при Австралии. Невзирая на отсутствие результата, функционер по-прежнему пытается найти позитивную динамику развития команды.«Этот этап не запомнится нам как один из лучших в истории „Макларена“, но всё-таки повод для позитива тоже есть. Прежде всего хочу отдать должное нашим пилотам. Фернандо провёл отменную гонку, выжимая из болида максимум. Он даже имел шансы попасть в очки, но проблемы на машине усугубились, а днище получило непоправимые повреждения. Это был печальный финал удивительно волевой гонки, но такова Формула-1.Что касается Вандорна, то провести нормальный этап ему помешал ранний отказ информационного дисплея. В боксах ему пришлось перезагружать систему. Несмотря на всё это, он финишировал в гонке, и это уже хорошо. Он очень хорошо выполнил сложную задачу.Теперь мы возвращаемся домой, где продолжим работу над силовой установкой и шасси, чтобы успеть совершенствовать болид до этапов в Китае и Бахрейне», — приводит слова Булье официальный сайт «Макларена»