Виньялес: думал держаться за Довициозо и ждать возможности

Гонщик «Ямахи»прокомментировал свою победу на Гран-при Катара MotoGP.«Сначала мой байк сильно скользил, и я не понимал, почему, а условия на трассе были очень плохими. Но постепенно я расслабился и нашёл свой ритм. Постепенно я стал догонять тех, кто был впереди, и понял, что темп позволяет мне их пройти. Когда я прошёл Маркеса, то подумал, что буду держаться за Довициозо и надеяться на возможность обгона в конце.Теперь нас ждут две трассы, которые подходят „Хонде“, и нам надо постараться выступить хорошо. Я думаю, что мы отлично поработали, я наслаждался обгонами и особенно борьбой с Довициозо. Благодарю команду за восхитительный уик-энд», — цитирует Виньялеса Marca.