Булье: Шанхай продолжит раскрывать слабые места машины «Макларена»

Гоночный директор «Макларена»уверен, что Гран-при Китая продолжит раскрывать слабые места болида его команды.«Гран-при Китая известен как непредсказуемый гоночный уик-энд по целому ряд причин: он нещаден к автомобилям, шинам и силовым установкам. Кроме того, погода там часто переменчива.Характеристики трассы в Шанхае сильно отличаются от характеристик трека в Мельбурне. Её длинные прямые, скорее всего, выявят слабые места нашего болида больше, чем «Альберт-парк». Тем не менее мы будем атаковать в гонке с нашим привычным боевым духом. Самое главное — добиться надёжности для обоих наших болидов, прежде чем мы сосредоточимся на улучшении скорости», — цитирует Булье GPUpdate.