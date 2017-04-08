«Макларен» не будет использовать в гонке ГП Китая новое заднее антикрыло

Команда «Макларен» приняла решение отказаться от использования нового заднего антикрыла в оставшейся части Гран-при Китая, после того как обнаружила, что над новинкой нужно ещё поработать. Тем не менее британская конюшня надеется использовать обновление в Бахрейне.
Новое антикрыло было установлено и на болиде Фернандо Алонсо, и на болиде Стоффеля Вандорна на утренней субботней тренировке. Однако команда осталась недовольна результатами, и в квалификации вернула старую версию крыла, что позволило Алонсо показать 13-е время.
«Мы на самом деле использовали его на обеих машинах этим утром, но поскольку имели место некоторые проблемы, мы решили отказаться от обновления в гонке. Так что не использовали его и в квалификации. Но я думаю, оно вернётся на следующей неделе в Бахрейне. Что касается других обновлений, то все они сработали», — рассказал гоночный директор «Макларена» Эрик Булье, слова которого приводит Motorsport.