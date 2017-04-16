Эллисон заявил, что в нынешних успехах «Феррари» нет его заслуги

Нынешний технический директор «Мерседеса», работавший ещё в прошлом году в «Феррари», заявил, что в успехах итальянской команды в этом сезоне нет его заслуги.«Я ушёл из „Феррари“ несколько месяцев назад, и присоединился к „Мерседесу“ не так давно. Всё что сделало „Феррари“ для новой машины — заслуга людей которые работали над этим.Точно та же ситуация и с моей нынешней командой. Мне нужно отдать должное фантастической работе, которую проделали в „Мерседесе“ в предыдущие месяцы.Я же на данный момент могу нести ответственность только за состояние своего сада, он выглядит очень хорошо благодаря тем усилиям, которые я прилагал в течении последних шести месяцев», — приводит слова Эллисона F1technical.