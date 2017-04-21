«Ред Булл» перед этапом в Сочи рассказал о российских приметах

Пресс-служба «Ред Булл» в превью к Гран-при России Формулы-1 поведала о наиболее популярных российских приметах, которые стоит соблюдать во время этапа на «Сочи Автодроме».

«1. Если вы живёте в одном доме с русскими, то вам посоветуют не выкидывать вечером мусор. Считается, что это приносит в дом неудачу. 2. Если на вас нагадила птица или вы наступили в собачьи какашки, то не торопитесь всё чистить. Это знак огромного финансового успеха. 3. Русские верят, что не стоит ставить на стол пустые бутылки. Это плохие приметы — финансовых неудач и слёз. 4. В древней России места в углу занимали старые девы, бедные родственники и иждивенцы. Сейчас эта идея развилась в примету, что если девушка сидит за углом стола, то она не выйдет замуж семь лет. 5. Если у вас на одежде появляется паук, не надо его сразу стряхивать: он принесёт вам удачу», — гласит информация в превью «быков».